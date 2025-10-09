Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
смузи с папайей
смузи с папайей
© freepik by jcomp is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 20:52

Живот стал каменным после ужина? Эти продукты умеют его "успокаивать"

По данным Гарвардской медицины, папайя и ананас облегчают вздутие после еды

Почти каждый сталкивался с этим ощущением: после плотного ужина живот становится тугим, как барабан, и появляется тяжесть. Вздутие живота — не просто мелочь, а сигнал о том, что пищеварительная система работает не так, как нужно. Гарвардский гастроэнтеролог Саурабх Сетхи объясняет, что причины могут быть самыми разными — от быстрого приёма пищи до особенностей микрофлоры. Но есть и хорошие новости: некоторые продукты способны буквально "успокоить" живот, помогая газам выйти естественным образом и снижая дискомфорт.

"Определённые продукты активно поддерживают пищеварение, поставляя ферменты, которые помогают расщеплять пищу", — отметил гастроэнтеролог Саурабх Сетхи.

Почему живот "надувается"

Основной механизм вздутия связан с накоплением воздуха или газа в кишечнике. Это может происходить, если человек ест на бегу, заглатывает воздух во время разговора за столом, пьёт газировку или злоупотребляет продуктами вроде лука, фасоли и капусты. Нередко к метеоризму приводят гормональные изменения, стресс или пищевая непереносимость — например, лактозы или глютена.

Нарушение микрофлоры кишечника также усиливает симптомы. Если полезные бактерии работают вяло, пища переваривается медленнее, и брожение усиливается. В результате появляется не только вздутие, но и боли, урчание и общая усталость.

Продукты, которые помогают при вздутии живота

Гарвардский гастроэнтеролог выделил десять продуктов, способных облегчить неприятные ощущения. Большинство из них — природные источники ферментов и антиоксидантов, поддерживающих здоровье желудка и кишечника.

1. Папайя

Фрукт богат ферментом папаином, который помогает расщеплять белок и способствует мягкому пищеварению. Свежая папайя особенно полезна после сытного ужина — она снимает тяжесть и уменьшает газообразование.

2. Ананас

Ананас содержит бромелайн — фермент, расщепляющий белки и уменьшающий воспаление. Небольшой кусочек свежего ананаса или стакан свежевыжатого сока после еды помогает снизить вздутие и улучшить работу желудка.

3. Имбирь

Имбирь ускоряет моторику кишечника и уменьшает спазмы. Чашка тёплого имбирного чая после еды — классическое средство против вздутия. Кроме того, он поддерживает иммунитет и согревает организм.

4. Кефир

Кисломолочные продукты с живыми культурами, такие как кефир или натуральный йогурт, восстанавливают баланс микрофлоры. Регулярное употребление нормализует перистальтику и снижает количество газов.

5. Огурец

Свежие огурцы действуют как лёгкий диуретик, помогая избавиться от лишней жидкости и отёков. Они также успокаивают слизистую желудка и уменьшают воспаление.

6. Банан

Бананы содержат калий, который помогает регулировать уровень натрия и предотвращает задержку жидкости. Один банан в день может уменьшить чувство распирания после еды.

7. Фенхель

Семена фенхеля традиционно используют для улучшения пищеварения. Их можно жевать после еды или заваривать в чай. Они расслабляют мышцы кишечника и уменьшают спазмы.

8. Мята

Мята перечная содержит ментол, который расслабляет стенки желудка и кишечника, облегчая прохождение газов. Настой мяты — натуральный антацид, снимающий вздутие и изжогу.

9. Тыква

Тыква богата клетчаткой и водой, что помогает мягко стимулировать пищеварение. Варёная или запечённая тыква снижает давление в кишечнике и облегчает переваривание тяжёлых блюд.

10. Киви

Киви содержит фермент актинидин, который помогает перерабатывать белки и ускоряет опорожнение желудка. Исследования показывают, что киви полезен при синдроме раздражённого кишечника.

Сравнение продуктов, уменьшающих вздутие

Продукт

Основной фермент

Эффект

Лучшее время приёма

Папайя

Папаин

Улучшает переваривание белка

После плотной еды

Ананас

Бромелайн

Снижает воспаление и тяжесть

После ужина

Имбирь

Гингерол

Ускоряет перистальтику

В виде чая

Кефир

Пробиотики

Восстанавливает микрофлору

Утром или вечером

Мята

Ментол

Снимает спазмы

После еды

Как помочь себе: пошаговые советы

  1. Ешьте медленно — тщательно пережёвывание снижает заглатывание воздуха.
  2. Избегайте газированных напитков и жевательной резинки.
  3. Добавляйте ферментативные продукты — ананас, папайю, кефир — в ежедневное меню.
  4. Пейте больше воды: гидратация помогает кишечнику работать ритмично.
  5. Делайте лёгкую разминку после еды — прогулка в течение 10 минут стимулирует пищеварение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Частое употребление газированных напитков.
    Последствие: Метеоризм и чувство распирания.
    Альтернатива: Вода с лимоном или мятой.
  • Ошибка: Пропуск завтрака.
    Последствие: Медленное пищеварение и застой газов.
    Альтернатива: Лёгкий завтрак с йогуртом и фруктами.
  • Ошибка: Еда "на бегу".
    Последствие: Заглатывание воздуха и вздутие.
    Альтернатива: Сесть спокойно и есть осознанно.

А что если вздутие хроническое?

Если вздутие повторяется почти ежедневно, стоит записаться к гастроэнтерологу. Иногда за этим симптомом скрываются непереносимость лактозы, синдром раздражённого кишечника или дисбактериоз. Врач может назначить анализы и курс пробиотиков. Самолечение ферментами или сорбентами стоит обсуждать с профессионалом.

Плюсы и минусы ферментативной диеты

Плюсы

Минусы

Естественное улучшение пищеварения

Не всем подходит при аллергиях

Минимум лекарств

Эффект проявляется постепенно

Подходит для профилактики

Требует регулярности

Мифы и правда о вздутии

Миф: Если живот вздувается — это всегда от переедания.
Правда: Даже небольшая порция может вызвать дискомфорт при нарушении микрофлоры.

Миф: Газированные напитки безопасны, если "диетические".
Правда: Пузыри CO₂ одинаково раздражают желудок и провоцируют вздутие.

Миф: Пробиотики действуют мгновенно.
Правда: Для стабильного эффекта нужно 2-3 недели регулярного приёма.

FAQ

Как выбрать ферментативные продукты?
Отдавайте предпочтение свежим фруктам — ферменты сохраняются только в сыром виде.

Что лучше при вздутии — кефир или йогурт?
Кефир действует мягче, содержит больше пробиотиков и меньше сахара.

Можно ли есть фрукты при синдроме раздражённого кишечника?
Да, но выбирайте мягкие сорта без грубой клетчатки — папайю, банан, киви.

3 интересных факта

  • Фенхель используют в Индии после еды — его семена подают в кафе и ресторанах вместо жвачки.
  • Папаин из папайи применяется не только в медицине, но и в косметологии — для мягкого пилинга.
  • Имбирный чай — одно из самых старых народных средств против метеоризма, ему более 2000 лет.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тыква поддерживает здоровье глаз: высокое содержание бета-каротина помогает предотвратить старение клеток сегодня в 17:24
Тыква, которую вы зря игнорировали: она может сделать вас моложе и здоровее — вот как

Тыква — это больше, чем просто осенний продукт. Узнайте, как она помогает поддерживать здоровье глаз, сердца и иммунной системы, а также улучшает состояние кожи.

Читать полностью » Специалисты рекомендуют проветривать комнаты утром до 8:00 и вечером после 20:00 сегодня в 16:35
Дом дышит — вы живёте дольше: главный зимний секрет здоровья

Узнайте, как короткие 5-10 минутные проветривания зимой могут значительно улучшить качество воздуха в вашем доме, снизить риски плесени и сэкономить на отоплении.

Читать полностью » Зелёный чай улучшает концентрацию и поддерживает уровень энергии на протяжении всего дня сегодня в 16:17
Мечтаете о лучшем сне и улучшении настроения? Этот простой напиток решит все проблемы

Узнайте, как зеленый чай может улучшить вашу концентрацию, сон и даже поддержать ваше эмоциональное состояние. Шесть причин добавить этот напиток в свой рацион.

Читать полностью » Профессор Вадим Богачёв: при сердечном приступе давление падает до 100 на 30 сегодня в 15:32
Давление падает, дыхание сбивается — первые секунды, решающие всё

Сердечный приступ может настичь неожиданно. Узнайте, как распознать его признаки и что делать до приезда скорой помощи!

Читать полностью » Влияние напитков на мозг: сладкие газировки и энергетики ускоряют старение мозга и ухудшают память сегодня в 15:03
Пьете эти напитки? Они старят ваш мозг быстрее, чем вы думаете

Некоторые напитки, которые мы часто потребляем, могут пагубно повлиять на здоровье мозга, ускоряя старение и снижая память. Разбираемся, какие из них самые опасные.

Читать полностью » Питание после 60 лет помогает сохранить здоровье сердца и мозга — Елена Соловьёва сегодня в 14:15
Меню долголетия: как заменить 5 привычных продуктов и почувствовать себя моложе уже через неделю

Питание после 60 — не про ограничения, а про энергию и долголетие. Что стоит убрать с тарелки и чем заменить, чтобы тело и ум оставались в форме.

Читать полностью » Инфекционист Поздняков: вакцина сегодня в 14:10
Грипп готовится к атаке, но у врачей уже есть ответ: вакцины нового сезона раскрыты

В России для бесплатной вакцинации от гриппа используют отечественные препараты. Инфекционист объясняет, чем отличаются «Совигрипп», "Ультрикс" и "Флю-М" и какую вакцину выбрать.

Читать полностью » Врач Дэниел Аткинсон: часовая ходьба в любое время дня улучшает здоровье сердца сегодня в 13:16
Шесть утра, шесть вечера, шестьдесят минут: распорядок, который переписывает правила долголетия

Метод "шесть-шесть-шесть" советует гулять по часу утром и вечером. Врач объясняет, действительно ли время имеет значение или для сердца важнее скорость и регулярность.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Кинолог Тзордзу рассказала, как помочь собаке сохранить здоровый вес и снизить аппетит
Технологии
Microsoft отложила повышение цены Xbox Game Pass Ultimate в пяти странах
Еда
Диетолог Комиссарова: время суток влияет на реакцию организма на десерты, а не на калорийность
Туризм
Закон о платформенной экономике обяжет туристические сайты отвечать за достоверность данных
ЮФО
В Крыму модернизированы лесные питомники для выращивания двух миллионов саженцев в год
Красота и здоровье
Мэтт Каберлейн: хронический дефицит железа, селена и витамина D повышает риск болезней и смерти
Авто и мото
Безопасная замена свечей зажигания требует динамометрического ключа — инженер-двигателист
Садоводство
Проверка дачи перед зимой: слив воды, очистка бани и защита от грызунов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet