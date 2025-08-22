Летние застолья оставили тяжесть: эти продукты очищают организм быстрее аптечных средств

После летних каникул, наполненных ужинами в кафе, шашлыками, десертами и коктейлями, многие ощущают вздутие, замедленное пищеварение и даже признаки похмелья. Диетолог Меган Миллер из LifeMD в беседе с изданием Real Simple подчеркнула: правильный выбор продуктов способен заметно ускорить восстановление организма и вернуть энергию.

Как справиться с вздутием и запорами

Эксперт советует обратить внимание на пробиотики — "дружелюбные" бактерии, которые улучшают работу кишечника. Для этого подойдут йогурт, мисо, квашеная капуста, чайный гриб, хлеб на закваске и даже солёные огурцы.

Не меньшую роль играют цельнозерновые продукты. Овсянка, коричневый рис, ячмень, киноа или просо не только облегчают пищеварение, но и положительно сказываются на общем самочувствии. Заменив привычный белый хлеб или макароны на цельнозерновые аналоги, можно ощутить лёгкость уже через несколько дней.

Фрукты и овощи с высоким содержанием нерастворимой клетчатки — яблоки, груши, кукуруза, салатные смеси, бобовые (фасоль, чечевица, нут) — стимулируют работу кишечника. Миллер назвала их своеобразными "натуральными помощниками пищеварения", которые впитывают жидкость и облегчают опорожнение кишечника.

Для снятия дискомфорта в животе стоит включить в рацион травяные чаи. Мята, ромашка или имбирь помогают расслабить желудок и снизить вздутие. Особенно перечная мята, по словам диетолога, известна способностью облегчать пищеварение.

Если переборщили с алкоголем или едой

Когда организм сталкивается с последствиями обильных застолий, лучше выбирать лёгкий белок. Курица или индейка быстро усваиваются, стабилизируют уровень сахара в крови и обеспечивают поддержание мышц. Суп с курицей и лапшой диетолог назвала идеальным вариантом: бульон увлажняет и восполняет запас электролитов.

Яйца помогают снять симптомы похмелья благодаря аминокислотам, включая цистеин. Они также содержат множество витаминов и минералов, а потому будут полезны в любом виде — от омлета до варёных.

Хорошим выбором станет овсянка. Она мягко действует на желудок и подходит тем, кто страдает от тошноты или тяжести.

Простые крекеры тоже могут прийти на помощь: они легко усваиваются и быстро восполняют уровень сахара в крови, что особенно важно при похмелье.

Вода и движение — простые, но эффективные средства

Миллер напомнила, что гидратация остаётся ключевым условием для восстановления после переедания или алкоголя. Помимо обычной воды, полезными будут супы, овощные соки и травяные чаи. А лёгкая физическая активность — например, прогулка — заметно ускоряет пищеварение и возвращает ощущение бодрости.