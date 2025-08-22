Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Фруктовый салат с йогуртовой заправкой
Фруктовый салат с йогуртовой заправкой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:37

Летние застолья оставили тяжесть: эти продукты очищают организм быстрее аптечных средств

Диетолог Меган Миллер назвала продукты для снятия вздутия и улучшения пищеварения

После летних каникул, наполненных ужинами в кафе, шашлыками, десертами и коктейлями, многие ощущают вздутие, замедленное пищеварение и даже признаки похмелья. Диетолог Меган Миллер из LifeMD в беседе с изданием Real Simple подчеркнула: правильный выбор продуктов способен заметно ускорить восстановление организма и вернуть энергию.

Как справиться с вздутием и запорами

Эксперт советует обратить внимание на пробиотики — "дружелюбные" бактерии, которые улучшают работу кишечника. Для этого подойдут йогурт, мисо, квашеная капуста, чайный гриб, хлеб на закваске и даже солёные огурцы.

Не меньшую роль играют цельнозерновые продукты. Овсянка, коричневый рис, ячмень, киноа или просо не только облегчают пищеварение, но и положительно сказываются на общем самочувствии. Заменив привычный белый хлеб или макароны на цельнозерновые аналоги, можно ощутить лёгкость уже через несколько дней.

Фрукты и овощи с высоким содержанием нерастворимой клетчатки — яблоки, груши, кукуруза, салатные смеси, бобовые (фасоль, чечевица, нут) — стимулируют работу кишечника. Миллер назвала их своеобразными "натуральными помощниками пищеварения", которые впитывают жидкость и облегчают опорожнение кишечника.

Для снятия дискомфорта в животе стоит включить в рацион травяные чаи. Мята, ромашка или имбирь помогают расслабить желудок и снизить вздутие. Особенно перечная мята, по словам диетолога, известна способностью облегчать пищеварение.

Если переборщили с алкоголем или едой

Когда организм сталкивается с последствиями обильных застолий, лучше выбирать лёгкий белок. Курица или индейка быстро усваиваются, стабилизируют уровень сахара в крови и обеспечивают поддержание мышц. Суп с курицей и лапшой диетолог назвала идеальным вариантом: бульон увлажняет и восполняет запас электролитов.

Яйца помогают снять симптомы похмелья благодаря аминокислотам, включая цистеин. Они также содержат множество витаминов и минералов, а потому будут полезны в любом виде — от омлета до варёных.

Хорошим выбором станет овсянка. Она мягко действует на желудок и подходит тем, кто страдает от тошноты или тяжести.

Простые крекеры тоже могут прийти на помощь: они легко усваиваются и быстро восполняют уровень сахара в крови, что особенно важно при похмелье.

Вода и движение — простые, но эффективные средства

Миллер напомнила, что гидратация остаётся ключевым условием для восстановления после переедания или алкоголя. Помимо обычной воды, полезными будут супы, овощные соки и травяные чаи. А лёгкая физическая активность — например, прогулка — заметно ускоряет пищеварение и возвращает ощущение бодрости.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Оксана Решетняк о птозе: причины опущения лица и эффективные методы коррекции сегодня в 13:14

После 30 лицо теряет молодость: что делать, чтобы повернуть время вспять

Узнайте о причинах, которые приводят к преждевременному опущению лица. Откройте для себя эффективные методы коррекции и профилактики от врача. В статье - ключевые факторы птоза, методы борьбы и лучшие решения для восстановления молодости.

Читать полностью » Бруксизм у взрослых: названы причины и последствия непроизвольного стискивания зубов сегодня в 13:01

Челюсти в тисках: как бруксизм разрушает зубы, пока вы работаете – мнение эксперта

Ортодонт предупреждает: дневной бруксизм разрушает зубы! Узнайте, как защитить эмаль от стискивания, вызванного стрессом, и какие методы лечения помогут справиться с проблемой.

Читать полностью » Психотерапевт Ирина Крашкина: апатия после отпуска длится больше 10 дней сегодня в 12:20

10 дней до точки невозврата: как отличить обычную усталость после отпуска от надвигающейся депрессии

Апатия после отпуска затягивается? Психотерапевт предупреждает: если усталость не проходит через 10 дней, это может быть признаком серьезных проблем. Узнайте, когда бить тревогу и что делать.

Читать полностью » Инфекционист Неронов объяснил риски готового шашлыка из супермаркета сегодня в 12:14

Маринад из супермаркета против домашнего: где риск отравления выше

Врач-инфекционист объяснил, чем домашний маринад для шашлыка лучше покупного, и предупредил, какие риски скрываются под ярким магазинным соусом. Вдобавок — простой рецепт, который подойдёт даже новичкам.

Читать полностью » Лицевая слепота: что это такое и как распознать редкое заболевание сегодня в 12:14

Когда лица становятся незнакомыми: секреты редкого неврологического нарушения

Прозопагнозия, или лицевая слепота — загадочное и редкое неврологическое расстройство, которое затрагивает около 2-2,5% населения. Узнайте, что это такое, каковы причины, симптомы и как с этим жить.

Читать полностью » Психотерапевт Ирина Крашкина: осознанное питание без гаджетов повышает продуктивность на 40% сегодня в 11:20

Хватит копать могилу продуктивности: вот, что вы делаете не так на работе

Психотерапевт советует внедрить "отпускные" привычки в работу: сон без будильника, тишина, осознанное питание. Как это снижает стресс и повышает продуктивность?

Читать полностью » Минздрав РФ обновил приказ: фельдшеры и акушерки теперь могут заменять врачей сегодня в 11:14

Полномочия расширены: как новый приказ Минздрава изменит систему здравоохранения

Минздрав обновил приказ, закрепляющий право фельдшеров и акушеров замещать врачей. Академик Стародубов разъяснил, что документ уже соответствует потребностям современной системы здравоохранения.

Читать полностью » Три порции картофеля фри в неделю повышают риск диабета на 20% сегодня в 11:11

Хрустящая закуска с последствиями: как фри разрушает здоровье

Диетолог предупредила, что привычка есть картофель фри несколько раз в неделю повышает риск диабета почти на 20%. В дело вмешиваются трансжиры и канцерогены — и даже обычная картошка становится опасной. Рассказываем, как снизить риски и чем её лучше заменить.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Умер исполнитель хита "Фантазёр" Ярослав Евдокимов
Туризм

Топ-10 городов для поколения Z: молодёжные предпочтения по версии Time Out
Еда

Ткемали с зелёным луком подходит к мясу, рыбе и картофелю
Дом

Как правильно хранить и чистить гигиенические принадлежности, чтобы избежать бактерий
Питомцы

Как помочь собаке адаптироваться к городской жизни после дачи: советы ветеринаров
Спорт и фитнес

Тренеры рекомендуют выполнять 20-минутные тренировки с гантелями для силы и выносливости
Садоводство

Навес на даче своими руками: жители Ленобласти делают из тента и поликарбоната
Питомцы

Исследование показывает: злаки могут улучшить здоровье кошек
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru