Удивительные факты о медведке, которые вас шокируют: от яйца до опасной хаоса
Медведка — один из самых неприятных и опасных огородных вредителей. Это крупное насекомое живёт под землёй, прокладывая ходы и повреждая корни. Растения лишаются питания и влаги, начинают вянуть и погибают. За сезон капустянка способна уничтожить значительную часть урожая, поэтому важно знать, как её распознать и какие методы борьбы эффективнее всего.
Как заметить медведку
Насекомое редко появляется на поверхности, но признаки его присутствия очевидны:
- растения и трава словно скошены у самой земли;
- на грядках видны ходы и насыпи земли;
- весной и в начале лета можно услышать характерный стрекот самцов, напоминающий сверчка.
Само насекомое достигает 5-8 см, его передняя часть защищена прочным панцирем, а мощные передние лапы похожи на клешни. В народе его называют "земляным раком" или "кротовым сверчком". Опасность усиливается тем, что каждая самка откладывает сотни яиц, формируя целые колонии.
Отпугиватели и ловушки
Существует несколько способов изгнать вредителя без химии. Простейший вариант — механические трещотки, вкопанные в землю: вибрация раздражает насекомое и заставляет его покинуть участок. Более современный способ — ультразвуковые отпугиватели. Они создают волны, не слышные человеку, но неприятные для кротов и медведок. Недостаток метода в том, что устройство должно работать постоянно.
Для отлова подойдут простые ловушки: банки или бутылки с пивом, вареньем или мёдом. Насекомое забирается внутрь и выбраться уже не может. Ещё один вариант — ямки с навозом: капустянка быстро заселяется в них, а позже навоз перекапывают и уничтожают вредителей вручную.
Химические препараты
Яды считаются самым результативным, но и самым опасным методом. Их выпускают в виде порошков, растворов, гранул. Популярны "Гром" и "Фенаксин", которые закапывают в ходы. Более щадящие варианты — биопрепараты, такие как "Боверин" и "Немабакт": они содержат грибки или бактерии, поражающие насекомое, но безопасные для людей.
Работая с химией, важно соблюдать меры защиты: использовать перчатки, очки и респиратор, хранить препараты подальше от детей и животных. Повреждённую тару применять категорически нельзя.
Народные методы
Многие огородники предпочитают обходиться без химии.
Популярные способы:
- нашатырный спирт — проливают норы несколько раз в день, дополнительно удобряя почву азотом;
- керосин с песком или в растворе — весной и осенью засыпают или заливают в ходы;
- хозяйственное мыло с растительным маслом — раствор заставляет вредителя выходить наружу;
- подсолнечное масло — капли масла перекрывают дыхание насекомого;
- яичная скорлупа с маслом — острые кусочки повреждают внутренности медведки и одновременно удобряют почву.
Эти методы экологичнее, но работают не всегда, поэтому лучше сочетать их с другими способами.
Защита и профилактика
Чтобы защитить растения, используют разные барьеры: цилиндры из пластика или сетки, которые вкапывают в землю вокруг корней, либо оборачивают их капроном. Рассаду часто выращивают в уличных кашпо.
Профилактика остаётся самым надёжным способом борьбы.
Опытные садоводы рекомендуют:
- регулярно рыхлить и перекапывать землю весной и осенью;
- высаживать бархатцы, календулу и хризантемы, отпугивающие запахом;
- вкапывать вдоль забора сетку на глубину около 50 см;
- использовать ветки ольхи и черёмухи, которых земляной рак избегает;
- при посеве проливать борозды слабым раствором йода;
- по периметру участка рассыпать песок, пропитанный керосином.
Только комплекс мер способен надолго защитить грядки. Используя один метод, легко столкнуться с тем, что насекомое быстро приспособится и вернётся.
Три интересных факта
- Медведка умеет летать на дальние расстояния, поэтому способна быстро заселять новые территории.
- В некоторых странах насекомое считается деликатесом и используется в национальной кухне.
- Самцы медведки стрекочут так громко, что звук можно услышать на расстоянии до 600 метров.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru