© Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:44

Чистая посуда — больные руки: чем на самом деле опасно мытьё без перчаток

Дерматологи советуют использовать перчатки и крем после мытья посуды

Многие замечали: регулярное мытьё посуды голыми руками приводит к сухости кожи, покраснениям и даже трещинам. Виноваты не только химические моющие средства, но и сама вода. Разбираемся, почему так происходит и как защитить кожу без лишних усилий.

Почему мытьё посуды вредит коже

  • ПАВ (поверхностно-активные вещества) разрушают естественный липидный барьер кожи, оставляя её сухой и стянутой.

  • Агрессивные добавки (ароматы, красители, консерванты) провоцируют аллергии и дерматит.

  • Горячая вода усиливает обезжиривание кожи, делая её уязвимой.

В итоге руки теряют естественную защиту, появляются раздражения, зуд и микротрещины.

Как защитить кожу: рабочие советы

1. Выбирайте щадящие средства

Читайте состав на упаковке. Лучше брать жидкости с мягкими ПАВ (декцил глюкозид, кокамидопропил бетаин), а избегать — с SLS и SLES. Чем меньше отдушек и красителей, тем ниже риск аллергии.

2. Используйте перчатки

Самый надёжный способ — резиновые или нитриловые перчатки. Под них можно надевать хлопчатобумажные тонкие перчатки: руки не будут преть, и кожа останется мягкой.

3. Мытьё без вреда

  • Используйте тёплую воду вместо горячей.

  • Замачивайте жирную посуду заранее, чтобы сократить время контакта.

  • Тщательно смывайте остатки моющего средства.

4. Уход после посуды

После работы вымойте руки мягким мылом и сразу нанесите крем с глицерином, пантенолом или маслами ши/кокоса/оливы. Это восстановит барьер кожи.

Натуральные заменители химии

Если хотите снизить химическую нагрузку:

  • Горчичный порошок хорошо обезжиривает.

  • Пищевая сода — безопасный абразив.

  • Хозяйственное мыло 72% — классика, но требует хорошего смывания.

Когда обращаться к врачу

Если у вас появились:

  • постоянное покраснение и зуд;

  • глубокие трещины;

  • сильное шелушение

это может быть контактный дерматит или аллергия. В таком случае лучше проконсультироваться со специалистом.

Правильные перчатки, тёплая вода, мягкие средства и обязательный крем после мытья — этого достаточно, чтобы посуда сияла чистотой, а кожа рук оставалась здоровой и ухоженной.

