Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Олеандр
Олеандр
© Own work by Lord Koxinga is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 6:02

Заморозки уже близко: как спасти любимые растения от первой стужи

Большинство декоративных культур нуждаются в холодном периоде покоя зимой

Когда осенние вечера становятся всё холоднее, растения, ещё недавно украшавшие балкон или террасу, оказываются в зоне риска. Первые заморозки способны уничтожить даже самые выносливые экземпляры, если их вовремя не укрыть и не переместить в подходящие условия. Для тропических и субтропических культур зимовка — испытание, от которого зависит, увидите ли вы их цветение весной вновь.

Какие растения требуют немедленного укрытия

Как только температура ночью опускается к нулю, сезон для многих декоративных видов заканчивается. Особенно уязвимы тропические и субтропические растения — бругмансия, гибискус, каллистемон, кассия, лантана. Они не переносят даже лёгких морозов и нуждаются в переселении в тёплое помещение.

Есть и промежуточная категория — растения из Средиземноморья. Олеандр, лавр, цитрусовые, оливковое дерево способны пережить кратковременное похолодание до -5 °C, но при длительных морозах погибнут. Для них подойдёт застеклённая лоджия или утеплённая веранда, где температура не падает ниже нуля.

Как подготовить растения к зимовке

Перед тем как перенести растения, стоит провести лёгкую обрезку, особенно у видов, склонных к поражению вредителями. Уменьшите объём кроны, удалите слабые, вытянутые побеги. Это поможет сэкономить место и снизит риск заражения.

После обрезки внимательно осмотрите листья и стебли. Если на них заметны следы паутинного клеща или тли, обработайте растения инсектицидом, а затем перенесите в чистое помещение.

Не стоит спешить убирать растения слишком рано: кратковременное похолодание закаляет их. Но затягивать опасно — заморозки способны за одну ночь уничтожить всё, что вы выращивали летом.

Где зимуют горшечные растения

Лучшее место для зимовки — прохладное, но не промерзающее помещение: подвал, гараж, неотапливаемая теплица. Температура от +5 до +10 °C подходит большинству видов. Важно, чтобы там не было сквозняков и яркого света — в покое растения не нуждаются в активном фотосинтезе.

Полив в этот период минимален. Земля должна быть чуть влажной, но не мокрой. Если корни пересыхают, ростки ослабевают и весной трогаются в рост медленно. Избыточная же влага приводит к гнили и плесени.

Проверяйте свои растения раз в две-три недели. Удаляйте сухие листья, протирайте горшки, следите за появлением вредителей.

Советы шаг за шагом

  1. Проверьте прогноз погоды: как только ожидаются ночные заморозки, начинайте перенос растений.
  2. Осмотрите листья и стебли, проведите профилактическую обработку от вредителей.
  3. Слегка обрежьте крупные кусты, чтобы им было проще пережить зиму.
  4. Перенесите растения в прохладное и сухое помещение с температурой около +8 °C.
  5. Поливайте умеренно, не подкармливайте. Весной, когда появятся новые ростки, возобновите уход.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставить горшечные растения на балконе при первых морозах.
    Последствие: отмирание корней и гибель куста.
    Альтернатива: заранее подготовить место в подвале или неотапливаемом помещении.
  • Ошибка: хранить растения в отапливаемой комнате.
    Последствие: из-за тепла и нехватки света они вытягиваются, слабеют и перестают цвести.
    Альтернатива: прохладная, тёмная комната с редким поливом.
  • Ошибка: регулярно подкармливать зимой.
    Последствие: растения начинают рост не вовремя, а к весне истощаются.
    Альтернатива: прекратить удобрение до марта, поддерживать только влажность.

А что если нет подвала?

Если подходящего помещения нет, можно создать микроклимат дома. Для небольших растений подойдут утеплённые контейнеры или мини-теплицы на лоджии. Важно защитить корни от промерзания — оберните горшки мешковиной или пенопластом. При этом не закрывайте вентиляционные отверстия, чтобы не образовывался конденсат.

Некоторые садоводы используют светодиодные фитолампы, чтобы продлить световой день, но важно не перегреть растения. Лучше выбрать лампы с мягким спектром и включать их на 6-8 часов в день.

Плюсы и минусы зимовки в разных условиях

Условия хранения

Плюсы

Минусы

Подвал

Стабильная температура, низкий риск пересыхания

Возможна сырость, требуется вентиляция

Лоджия

Естественный свет, удобно наблюдать

Опасность промерзания при сильных морозах

Комната

Комфортный доступ, стабильная влажность

Слишком тепло, риск истощения растения

Частые вопросы (FAQ)

Как часто поливать зимой?
Достаточно один раз в 3-4 недели, чтобы почва оставалась слегка влажной.

Нужно ли пересаживать растения перед зимовкой?
Нет. Лучше делать это весной, когда начинается активный рост.

Можно ли держать растения под лампой всю зиму?
Можно, но важно соблюдать баланс: избыток света при низкой температуре вызывает стресс.

Мифы и правда

  • Миф: все растения должны зимовать в тепле.
    Правда: большинству декоративных культур нужен именно холодный период покоя.
  • Миф: если листья опадают, растение погибло.
    Правда: это естественная реакция на сокращение дня и температуры.
  • Миф: зимой можно не следить за вредителями.
    Правда: в закрытых помещениях паутинные клещи и тля чувствуют себя отлично — осмотр обязателен.

3 интересных факта

  1. Некоторые сорта гибискуса после холодной зимовки цветут ещё обильнее, чем после тёплого содержания.
  2. Олеандры могут сохранять бутоны даже в подвале, если температура держится около +8 °C.
  3. Лантана способна цвести почти круглый год при правильном "постепенном пробуждении" весной.

Исторический контекст

В Европе традиция зимнего хранения горшечных растений появилась ещё в XVIII веке, когда богатые сады украшали экзотические виды — апельсиновые деревья, лавр, мимозу. Для них строили специальные оранжереи — оранжерейные дома, предшественники современных зимних садов. Сегодня тот же принцип работает и в частных хозяйствах: растениям нужен покой, свет и защита от холода.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

NASA включило спатифиллум и английский плющ в список растений, очищающих воздух от токсинов сегодня в 2:41
Дом без плесени и осушителей: три растения, которые делают это лучше техники

Узнайте, как с помощью трех комнатных растений – бостонского папоротника, спатифиллума и английского плюща – эффективно бороться с плесенью и влажностью в доме.

Читать полностью » RSPB: перец чили безопасен для птиц и отпугивает млекопитающих сегодня в 1:36
Белки отступают, птицы довольны: садоводы нашли острый секрет

Узнайте, как порошок чили может помочь сохранить корм для птиц в вашем саду этой осенью. Простые советы для садоводов.

Читать полностью » Весенние работы в винограднике помогают восстановить лозу после зимы сегодня в 1:03
Весна — экзамен для винограда: какие ошибки губят лозу ещё до цветения

Весной виноград просыпается, но вместе с ним — и все риски. Ошибка в сроках полива или обрезки может лишить урожая. Что делать, чтобы куст ожил и дал ягоды?

Читать полностью » В Оренбургской области используют лапник, солому и мешковину для утепления сада сегодня в 0:28
Экологичные укрытия для оренбургского сада: как пережить зиму без плёнки и мусора

Откройте для себя 5 экологичных способов защиты сада зимой, которые не только эффективнее пленки, но и помогают сохранить растения здоровыми.

Читать полностью » Пилея Moon Valley украшает интерьер и не требует сложного ухода — подчеркнула Елена Вершинина сегодня в 0:03
Растение, будто прилетело с другой планеты: пилея Лунная долина покоряет своим бархатным рельефом

Она выглядит как растение с другой планеты, но ухаживать за ней проще простого. Пилея "Лунная долина" — идеальный спутник для вашего подоконника.

Читать полностью » Грецкие орехи плесневеют при неправильной сушке вчера в 19:18
Грецкие орехи могут испортиться за неделю: эти простые правила спасут запас на зиму

Чтобы орехи не заплесневели и не стали горькими, важно правильно их высушить и хранить. Разбираемся, какие ошибки губят урожай и как сохранить вкус до весны.

Читать полностью » Приподнятые грядки повышают урожайность и экономят время садоводов — объяснила агроном Ольга Кузнецова вчера в 19:03
Огород как из Pinterest: приподнятые грядки делают участок красивым и урожайным одновременно

Приподнятые грядки превращают огород в стильный и удобный сад. Разбираемся, как сделать их правильно, чтобы растения росли быстрее и здоровее.

Читать полностью » В Мичигане зафиксирован редкий природный феномен — деревья массово плодоносят вчера в 18:12
Деревья в Мичигане сбросили рекордный урожай: природа запустила план восстановления

Почему этой осенью дубы в Мичигане буквально завалили землю желудями? Учёные объясняют феномен засушливого года — когда деревья синхронно дают рекордный урожай.

Читать полностью »

Новости
Еда
Куриные маффины с сыром сохраняют сочность при выпекании
Садоводство
Жимолость, лимонник и актинидия станут украшением сада и источником витаминов
Еда
Салат с курицей и маслинами получается сытным и ароматным
Спорт и фитнес
Упражнения для всех групп мышц: 5 движений для тренировки всего тела
Туризм
Что посмотреть в Мурманске: музеи, памятники и уникальные природные явления Заполярья
Культура и шоу-бизнес
Историк Роберт Лейси: принц Уильям воспринимает Гарри как часть прошлого
Наука
Чёрные дыры впервые показали эксцентричную орбиту при столкновении — отметила Изобель Ромеро-Шоу
Технологии
Международный институт IEEE утвердил основу регулирования гуманоидной робототехники
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet