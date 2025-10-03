Герань уходит в спячку: этот старый способ работает лучше модных лайфхаков
Герань — одно из самых популярных растений в саду и на балконах. Она радует обильным цветением с весны до осени, но требует грамотной подготовки к холодному сезону. Осенью садоводы задаются вопросом: как сохранить любимые кусты, чтобы весной снова высадить их и получить пышное цветение?
Ниже собраны проверенные способы зимовки герани, которые подойдут как для балконных ящиков, так и для садовых клумб.
1. Традиционная зимовка в ящиках
-
Осенью, до первых заморозков, герань выкапывают или заносят в горшках в помещение.
-
Растения ставят в светлое, прохладное место (10-15 °C).
-
Полив сокращают до минимума: земля должна оставаться слегка влажной, но не переувлажнённой.
-
Весной кусты обрезают, пересаживают в свежий субстрат и начинают усиленный полив.
2. Зимовка черенками
-
В конце сентября можно заготовить молодые побеги.
-
Черенки длиной 10-15 см укореняют в пластиковых стаканчиках с лёгкой посадочной смесью.
-
Оптимальная температура содержания — 10-15 °C.
-
К весне вы получите крепкие молодые растения, которые легко пересадить в горшки или клумбу.
3. Хранение в подвале
-
Старые кусты герани можно сохранить "сухим способом".
-
Перед заморозками растения выкапывают, слегка подсушивают, заворачивают корни в бумагу.
-
Хранят в подвале или погребе при температуре от 0 до +5 °C, без полива.
-
Весной кусты обрезают и высаживают в свежую почву.
4. Герань в контейнерах
-
В случае с ампельными или кустовыми сортами, растения можно оставить в ящиках.
-
Их также заносят в прохладное помещение, сокращают полив и слегка обрезают.
-
Важно следить, чтобы температура не опускалась ниже нуля.
Советы по уходу зимой
- Не перекармливайте удобрениями — в период покоя они не нужны.
- Осматривайте растения раз в 2-3 недели, удаляйте сухие листья и следите за признаками гнили.
- Чем прохладнее и суше хранение, тем меньше хлопот с поливом.
Герань можно сохранить разными способами — целыми кустами, черенками или в подвале. Главное — вовремя занести растение до морозов, обеспечить прохладные условия и минимальный полив. Весной обновлённые кусты быстро пойдут в рост и снова украсят сад или балкон ярким цветением.
