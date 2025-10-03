Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Герань
Герань
© Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic
Главная / Садоводство
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 16:16

Герань уходит в спячку: этот старый способ работает лучше модных лайфхаков

Герань зимует в подвале и контейнерах при минимальном уходе

Герань — одно из самых популярных растений в саду и на балконах. Она радует обильным цветением с весны до осени, но требует грамотной подготовки к холодному сезону. Осенью садоводы задаются вопросом: как сохранить любимые кусты, чтобы весной снова высадить их и получить пышное цветение?

Ниже собраны проверенные способы зимовки герани, которые подойдут как для балконных ящиков, так и для садовых клумб.

1. Традиционная зимовка в ящиках

  • Осенью, до первых заморозков, герань выкапывают или заносят в горшках в помещение.

  • Растения ставят в светлое, прохладное место (10-15 °C).

  • Полив сокращают до минимума: земля должна оставаться слегка влажной, но не переувлажнённой.

  • Весной кусты обрезают, пересаживают в свежий субстрат и начинают усиленный полив.

2. Зимовка черенками

  • В конце сентября можно заготовить молодые побеги.

  • Черенки длиной 10-15 см укореняют в пластиковых стаканчиках с лёгкой посадочной смесью.

  • Оптимальная температура содержания — 10-15 °C.

  • К весне вы получите крепкие молодые растения, которые легко пересадить в горшки или клумбу.

3. Хранение в подвале

  • Старые кусты герани можно сохранить "сухим способом".

  • Перед заморозками растения выкапывают, слегка подсушивают, заворачивают корни в бумагу.

  • Хранят в подвале или погребе при температуре от 0 до +5 °C, без полива.

  • Весной кусты обрезают и высаживают в свежую почву.

4. Герань в контейнерах

  • В случае с ампельными или кустовыми сортами, растения можно оставить в ящиках.

  • Их также заносят в прохладное помещение, сокращают полив и слегка обрезают.

  • Важно следить, чтобы температура не опускалась ниже нуля.

Советы по уходу зимой

  • Не перекармливайте удобрениями — в период покоя они не нужны.
  • Осматривайте растения раз в 2-3 недели, удаляйте сухие листья и следите за признаками гнили.
  • Чем прохладнее и суше хранение, тем меньше хлопот с поливом.

Герань можно сохранить разными способами — целыми кустами, черенками или в подвале. Главное — вовремя занести растение до морозов, обеспечить прохладные условия и минимальный полив. Весной обновлённые кусты быстро пойдут в рост и снова украсят сад или балкон ярким цветением.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Луковая шелуха и аспирин укрепляют рассаду томатов и защищают растения от болезней сегодня в 15:16

Лунка — как аптечка: почему томаты любят лекарства больше, чем удобрения

Хотите получить богатый урожай помидоров? Рассказываем, какие простые добавки стоит положить в лунку при посадке, чтобы кусты были крепкими и урожайными.

Читать полностью » Садовая фуксия хорошо развивается под кронами деревьев и сочетается с декоративной крапивой сегодня в 14:50

Фуксия смеётся над капризами погоды — цветёт там, где другим скучно

Фуксия — нежная, но стойкая красавица, которая цветёт даже в тени. Узнайте, как ухаживать за ней и продлить пышное цветение.

Читать полностью » Недостаток света у замиокулькаса вызывает грибковые болезни и вялость листьев сегодня в 14:03

Глубокий горшок — ловушка: как один промах превращает долларовое дерево в гниющий куст

Замиокулькас может оставаться зеленым и здоровым даже в тени. Главное — настроить полив, подобрать правильный грунт и не торопить его развитие.

Читать полностью » Муравьи разносят тлю по деревьям и защищают колонии вредителей от естественных врагов сегодня в 13:50

Зелёная чума: если дать тле и муравьям волю, деревья задохнутся в грибке

Союз муравьёв и тли — скрытая угроза для сада. Узнайте, почему их "дружба" опасна и какие простые способы помогут спасти деревья.

Читать полностью » Осенняя подкормка яблонь и груш: агрономы советуют вносить фосфор и калий сегодня в 13:12

Осенью деревья пьют больше, чем летом: вот чем их нужно напоить, чтобы корзины ломились от урожая

Осенью деревья требуют особого ухода. Один проверенный раствор способен превратить яблони и груши в настоящих чемпионов урожайности.

Читать полностью » Подготовка пионов к зиме: садоводы советуют обрезку и укрытие при заморозках до –30 °C сегодня в 12:52

Пионы притворяются крепкими, но осенью в них идёт тайная работа: ошибка хозяина может лишить цветения

Как сохранить пионы здоровыми и добиться пышного цветения весной? Пошаговый гид по подготовке кустов к зиме с практическими советами и разбором ошибок.

Читать полностью » Крестоцветная блошка повреждает капусту и другие овощи, оставляя листья полностью изрешечёнными сегодня в 12:50

Маленький враг — большие потери: как садоводы сдаются без боя

Крестоцветная блошка способна за считанные дни превратить капусту в решето. Как простыми и безопасными методами защитить грядки от этого вредителя?

Читать полностью » Соль используется точечно как средство против сорняков и помогает сохранить участок чистым сегодня в 11:49

Сорняки рвутся в бой, а садовод играет в шахматы — и всегда выигрывает

Обычная поваренная соль способна заменить дорогие гербициды. Узнайте, как правильно её использовать, чтобы избавиться от сорняков без вреда для сада.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Картины Брюллова, Репина и Шишкина выставят на осенних торгах в Москве
Туризм

Coral Travel: цены на отдых в Турции летом 2026 года вырастут на 5–10%
Садоводство

Фосфорно-калийные удобрения поддерживают рассаду при ранних бутонах и уменьшают нагрузку азота
Красота и здоровье

Доктор Сетхи: ежедневный йогурт или кефир помогают восстановить микробиоту
Красота и здоровье

Лавровый лист используют в домашнем уходе для тонизации и уменьшения морщин
Питомцы

Шерсть американского кокер-спаниеля требует регулярного вычёсывания
Спорт и фитнес

Гребной тренажёр: польза для спины, ног, пресса и плеч
Дом

Смесь уксуса и моющего средства эффективно растворяет налёт в душе и ванне
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet