Подарок оказался бесполезным: вот как избавиться от вещи по правилам этикета

Распоряжаться ненужными подарками по собственному усмотрению этично, соблюдать правила такта и не афишировать свои действия перед дарителем, рассказала NewsInfo специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая. Эксперт проанализировала тонкости обращения с вещами, которые не пригодились в быту.

Ранее сообщалось, что представители поколения зумеров все реже стремятся хранить предметы исключительно из уважения к человеку. По ее словам, современная молодежь воспринимает возможность продажи или передачи подарка другому пользователю как естественный процесс, который не обесценивает сам жест внимания.

Специалист отметила, что после вручения вещь переходит в полную собственность получателя. Для многих актуален поиск идей для поздравлений, но даже самые удачные намерения не всегда совпадают с потребностями адресата. Коллекционирование того, что вызывает раздражение, специалист назвала неуважением к самому себе.

"Подаренная вещь переходит в вашу собственность, вы имеете полное право решать ее судьбу. Уважение к дарителю заключается не в пожизненном хранении предмета, а в искренней благодарности, которую вы выразили в момент вручения. Хранить то, что раздражает или пылится без дела, — это неуважение к себе, а не к дарителю. Главное правило: даритель никогда не должен узнать, что вы избавились от его подарка", — рассказала Коломацкая.

Передаривание допустимо при соблюдении ряда условий: предмет должен быть абсолютно новым, а даритель и потенциальный новый владелец не должны входить в один круг общения. В спорных ситуациях эксперт рекомендует альтернативные варианты.

"Нельзя передаривать как основной подарок на значимое событие — это обесценивает жест. Если сомневаетесь, лучше выбрать альтернативу: обмен в магазине, благотворительность или продажа на онлайн-площадках — все это этично, если не афишировать перед дарителем", — пояснила специалист.

Этикет накладывает жесткий запрет на утилизацию подарка в присутствии того, кто его вручил, а также на возвращение вещи первоначальному владельцу. При возникновении прямых вопросов о судьбе презента следует отвечать максимально тактично, не вдаваясь в подробности его невостребованности.

Культура общения также подразумевает вежливый отказ от предложений, которые доставляют дискомфорт, что помогает сохранять личные границы. В конечном счете дом не должен превращаться в музей ненужных вещей, а главной ценностью остаются добрые намерения сторон.

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