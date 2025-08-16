Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 15:18

Жир на животе уходит не от диет, а от гантелей: неожиданный союзник стройности

Mayo Clinic: избыток висцерального жира повышает риск диабета и сердечных болезней

С возрастом похудеть становится гораздо сложнее. Даже при контроле питания и активном образе жизни избавиться от жира в области живота порой кажется невозможным. Чтобы понять, как этого добиться, важно различать два основных вида жира, присутствующих в организме: подкожный, видимый и ощутимый при пальпации, и висцеральный — расположенный вокруг внутренних органов. Именно висцеральный жир представляет собой гораздо большую опасность для здоровья, так как он взаимодействует напрямую с жизненно важными органами, такими как печень.

Два типа абдоминального жира и их риски

Даже у людей с нормальным индексом массы тела избыток висцерального жира связан с повышением уровня сахара в крови и сердечно-сосудистыми нарушениями, отмечает клиника Mayo. Подкожный жир, хотя и менее опасен, не является безвредным: при его избытке увеличивается риск развития диабета 2-го типа, гипертонии и метаболического синдрома. Понимание этой разницы помогает выстроить более эффективную стратегию борьбы с жировыми отложениями на животе.

Силовые тренировки — главный союзник

Доктор Исабель Винья Бас подчеркивает, что самый действенный способ уменьшить жир в области живота — силовые тренировки. Причём нет необходимости в изнурительных занятиях: по данным исследования, на которое она ссылается, всего две силовые тренировки в неделю в течение 16 недель позволяют существенно снизить процент абдоминального жира. Такой вид нагрузки воздействует как на подкожный, так и на висцеральный жир, обеспечивая двойную защиту.

Прямое влияние на чувствительность к инсулину

Силовые упражнения не только сжигают калории, но и улучшают метаболизм инсулина. В упомянутом исследовании отмечалось улучшение чувствительности к инсулину на 46 %. Это значит, что организму требуется меньше гормона для регулировки уровня глюкозы в крови, что снижает колебания сахара и уменьшает риск чрезмерного накопления жира.

Связь с гиперинсулинизмом

Взаимосвязь между абдоминальным жиром и инсулином хорошо известна. По данным эндокринологического отделения Университетской клиники Наварры, гиперинсулинизм — это чрезмерная выработка инсулина поджелудочной железой, приводящая к эпизодам гипогликемии (аномально низкого уровня сахара в крови). Симптомы могут варьироваться от лёгкого головокружения и обильного потоотделения до потери сознания в тяжёлых случаях.

Долгосрочные метаболические последствия

Хронический гиперинсулинизм способствует накоплению жира, особенно в области живота, особенно у людей с инсулинорезистентностью. На поздних стадиях поджелудочная железа может истощиться, снизив выработку инсулина, что ведёт к развитию диабета 2-го типа. Продолжительные эпизоды гипогликемии способны вызвать необратимые повреждения мозга.

Комплексная стратегия

Для долговременного снижения жира на животе силовые тренировки должны быть частью общего здорового образа жизни. В сочетании с питанием, богатым клетчаткой и бедным простыми сахарами, они дают наилучший результат. Регулярные упражнения укрепляют мышечную массу, повышают расход энергии в покое и стабилизируют уровень глюкозы.

Пример недельной программы

Достаточно двух получасовых или сорокаминутных занятий в неделю, прорабатывающих основные группы мышц. Это могут быть приседания, выпады, отжимания, тяги. Постепенное увеличение веса снарядов усиливает положительное влияние на состав тела и чувствительность к инсулину.

Цель, доступная каждому

Вопреки распространённым мифам, для заметных результатов не нужно проводить в спортзале часы напролёт. Главное — регулярность и адаптация программы под свои возможности. Даже в зрелом возрасте возможно укрепить мышцы, улучшить метаболизм и снизить риски, связанные с абдоминальным жиром.

