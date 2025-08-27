Зелень вянет за сутки? Один приём продлевает жизнь укропа и петрушки на неделю

Ситуация знакома каждому: купил пучок ароматного укропа или петрушки — ещё вчера он радовал глаз, а сегодня превратился в жалкий вялый комочек. Кажется, что виновата "плохая зелень", но на самом деле всё решает мойка, сушка и хранение.

Вот пошаговые правила, которые помогут зелени дожить в холодильнике не сутки, а целую неделю.

Чего не стоит делать

Не храните зелень в пакете из магазина — там образуется конденсат, и листья быстро "запариваются".

Не держите в открытом стакане с водой — жидкость закисает, стебли подгнивают.

Не мойте под струёй воды — листья травмируются.

Не сушите в газете — негигиенично и бесполезно.

Как правильно мыть зелень

Уберите жёсткие стебли. Замочите зелень на 5-10 минут в миске с холодной водой. Песок осядет на дно. Добавьте половину ст. л. уксуса на литр воды (обеззараживает) или половину ч. л. соды (смывает химию). Промойте в 2-3 водах. Аккуратно встряхните и разложите на полотенце для просушки.

Сушка без потерь

Разложите в один слой на полотенце или салфетке.

Не трите! Влага должна уйти естественным образом.

Ускорить можно: промокнуть сверху салфеткой или использовать центрифугу для салата.

Три надёжных способа хранения

Контейнер + салфетка. На дно сухую бумажную салфетку, сверху — зелень. Хранить под крышкой. Срок — до 6 дней. Стакан с водой + пакет сверху. Воды — 1-2 см. Зелень поставить в стакан, сверху надеть пакет. Воду менять раз в два дня. Отлично для петрушки, укропа и кинзы. Вакуум или зиплок с клапаном. Убрать воздух, хранить в холодильнике. До недели без потери аромата.

Как заморозить зелень правильно

Чтобы после разморозки не получить "зелёную кашу":

Нарезать и разложить тонким слоем в контейнер или пакет. Залить оливковым маслом в формочки для льда — получатся ароматные кубики. Смешать с чесноком и специями — заготовка для соусов и зелёного масла.

Если зелень в вашем холодильнике гибнет за сутки — это не приговор. Немного техники, правильная мойка и сушка — и укроп будет хрустеть, петрушка пахнуть свежестью даже на пятый день.