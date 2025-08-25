Как скрыть корни деревьев и спасти их здоровье: пять простых способов

Оголившиеся корни деревьев нередко портят вид участка и представляют опасность — о них легко споткнуться. Кроме того, такие корни уязвимы: любое механическое повреждение может сказаться на здоровье дерева. Однако проблему можно решить с помощью несложных приёмов ландшафтного дизайна.

Специалисты отмечают, что если корни выступают на поверхность или почва вокруг дерева слишком уплотнена, правильно подобранное оформление не только улучшит внешний вид участка, но и укрепит само дерево. При этом важно действовать аккуратно: добавлять почву или мульчу лучше постепенно, чтобы корневая система успевала приспособиться.

Почему корни оказываются на поверхности

Некоторые породы деревьев изначально формируют поверхностные корни — например, ивы, тополя, баньяны и серебристые клёны. В таких случаях заранее предусматривают окантовку при посадке: бордюр располагают на высоте около 8-13 см над землёй и примерно на 60 см вглубь.

У других деревьев корни могут обнажаться из-за эрозии почвы или вытаптывания газона. В любом случае грамотное оформление приствольной зоны помогает защитить растения и сохранить ухоженность территории.

Пять способов спрятать корни

Мульча или древесная щепа

Самый простой и доступный метод. Достаточно уложить слой мульчи толщиной 7-10 см, при желании ограничив его бордюром или кирпичом. Это создаст защиту от пересыхания и механических повреждений. Важно не засыпать мульчу слишком высоко. Тонкие слои почвы, песка или компоста

Допустимо постепенно подсыпать смесь почвы с песком или компостом, внося её небольшими порциями в течение нескольких недель. Такой подход позволяет дереву адаптироваться, а компост дополнительно питает корневую систему. Гравий или галька

Альтернативное решение, придающее приствольному кругу декоративный вид. Чтобы материал не размывало, рекомендуют заранее установить бордюр. Почвопокровные растения

Низкорослые культуры не только замаскируют корни, но и защитят их от вытаптывания. Для тенистых участков подойдут хосты, ползучий тимьян, каладиумы, азалии, гортензия дуболистная и анютины глазки. Колодец вокруг дерева

Это декоративная стенка высотой около 90 см, возведённая по периметру корней. Внутреннее пространство заполняется мульчей или гравием. Сажать растения внутрь не рекомендуется — задача колодца именно в защите, а не в создании клумбы. Зато вдоль внешней стороны можно разместить цветы или кустарники.

Чем ограничить приствольный круг

Для бордюров используют разные материалы — от ПВХ-лент до декоративного кирпича. Подойдут даже полосы жести, оставшейся от кровельных работ. Главное, чтобы конструкция удерживала грунт и не мешала корням дышать.

Когда стоит обрезать корни

Удаление корней допустимо лишь в крайних случаях — например, если они угрожают фундаменту или дорожкам. При этом специалисты предупреждают: молодое дерево ещё может перенести такую процедуру, а взрослое нередко погибает. Ведь именно через корни дерево получает влагу и питание, а также держит устойчивость во время сильного ветра.

Дополнительные советы