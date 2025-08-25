Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Корни дерева
Корни дерева
© commons.wikimedia.org by Mustang Joe is licensed under CC0
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 1:46

Как скрыть корни деревьев и спасти их здоровье: пять простых способов

Ландшафтные дизайнеры назвали 5 способов замаскировать оголённые корни деревьев

Оголившиеся корни деревьев нередко портят вид участка и представляют опасность — о них легко споткнуться. Кроме того, такие корни уязвимы: любое механическое повреждение может сказаться на здоровье дерева. Однако проблему можно решить с помощью несложных приёмов ландшафтного дизайна.

Специалисты отмечают, что если корни выступают на поверхность или почва вокруг дерева слишком уплотнена, правильно подобранное оформление не только улучшит внешний вид участка, но и укрепит само дерево. При этом важно действовать аккуратно: добавлять почву или мульчу лучше постепенно, чтобы корневая система успевала приспособиться.

Почему корни оказываются на поверхности

Некоторые породы деревьев изначально формируют поверхностные корни — например, ивы, тополя, баньяны и серебристые клёны. В таких случаях заранее предусматривают окантовку при посадке: бордюр располагают на высоте около 8-13 см над землёй и примерно на 60 см вглубь.
У других деревьев корни могут обнажаться из-за эрозии почвы или вытаптывания газона. В любом случае грамотное оформление приствольной зоны помогает защитить растения и сохранить ухоженность территории.

Пять способов спрятать корни

  1. Мульча или древесная щепа
    Самый простой и доступный метод. Достаточно уложить слой мульчи толщиной 7-10 см, при желании ограничив его бордюром или кирпичом. Это создаст защиту от пересыхания и механических повреждений. Важно не засыпать мульчу слишком высоко.
  2. Тонкие слои почвы, песка или компоста
    Допустимо постепенно подсыпать смесь почвы с песком или компостом, внося её небольшими порциями в течение нескольких недель. Такой подход позволяет дереву адаптироваться, а компост дополнительно питает корневую систему.
  3. Гравий или галька
    Альтернативное решение, придающее приствольному кругу декоративный вид. Чтобы материал не размывало, рекомендуют заранее установить бордюр.
  4. Почвопокровные растения
    Низкорослые культуры не только замаскируют корни, но и защитят их от вытаптывания. Для тенистых участков подойдут хосты, ползучий тимьян, каладиумы, азалии, гортензия дуболистная и анютины глазки.
  5. Колодец вокруг дерева
    Это декоративная стенка высотой около 90 см, возведённая по периметру корней. Внутреннее пространство заполняется мульчей или гравием. Сажать растения внутрь не рекомендуется — задача колодца именно в защите, а не в создании клумбы. Зато вдоль внешней стороны можно разместить цветы или кустарники.

Чем ограничить приствольный круг

Для бордюров используют разные материалы — от ПВХ-лент до декоративного кирпича. Подойдут даже полосы жести, оставшейся от кровельных работ. Главное, чтобы конструкция удерживала грунт и не мешала корням дышать.

Когда стоит обрезать корни

Удаление корней допустимо лишь в крайних случаях — например, если они угрожают фундаменту или дорожкам. При этом специалисты предупреждают: молодое дерево ещё может перенести такую процедуру, а взрослое нередко погибает. Ведь именно через корни дерево получает влагу и питание, а также держит устойчивость во время сильного ветра.

Дополнительные советы

  • При скашивании газона легко повредить открытые корни, поэтому лучше заранее защитить их.
  • Ландшафтная ткань может бороться с сорняками, но при неправильной укладке способна задушить дерево. Предпочтительнее использовать мульчу.
  • Цветы и многолетники (например, лилейники или хосты) можно высаживать в приствольной зоне — они не только украсят участок, но и помогут подавить сорняки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как превратить крапиву в удобрение: пошаговый гид для садоводов вчера в 19:37

Жгучая зелень вместо химии: природа подарила универсальный инструмент

Крапива — коварный сорняк или ценный помощник? Узнайте, как бороться с жгучим растением, создавать из него компост, защищать грядки от вредителей и использовать в народной медицине. Секреты садоводов — в одном материале.

Читать полностью » Садоводы рассказали, какие семена лучше заготавливать в сентябре и октябре вчера в 19:29

Кабачки, тыквы и подсолнухи: как превратить осенний излишек в будущий урожай

Осень — лучшее время для сбора семян. Какие растения стоит заготовить именно сейчас, чтобы сад в следующем году порадовал богатым цветением и урожаем?

Читать полностью » Штрафы до 5 000 ₽: как законно пользоваться водой на участке без лицензии вчера в 18:37

Тайные метры глубины: что скрывает ваш колодец — последствия нарушений огласят Роскачество

Роскачество раскрыло условия для колодцев на дачах: глубина до 20 м, 100 кубометров воды в сутки и соблюдение саннорм. Как избежать штрафов до 5 000 ₽ — в материале.

Читать полностью » Садовый эксперт Ян Спенс рассказал, как определить готовность семян к сбору вчера в 18:17

Больше никаких покупок: один сезон — и у вас запас семян на годы вперёд

Сбор семян — это искусство и наука. Узнайте, когда и как правильно собирать семена, чтобы сад радовал вас новыми растениями каждый сезон.

Читать полностью » Укроп, щавель, петрушка: 5 теневыносливых культур для вашего огорода вчера в 17:51

В тени тоже будет урожай: какие культуры превратят сумрачный участок в витаминный конвейер

Плохо освещенный участок – не приговор! Откройте для себя теневой огород: узнайте, какие культуры, включая укроп, щавель и петрушку, дадут вам сочную зелень и витамины. Ваш урожай будет обильным с весны до осени, даже в тени

Читать полностью » Каждый садовод может получить новые кусты розмарина из одного растения вчера в 17:49

Розмарин умеет клонировать себя — садоводы используют этот трюк годами

Хотите бесконечный запас розмарина? Три простых способа размножения помогут превратить один куст в десятки ароматных растений.

Читать полностью » Натуральное средство для роз: масло нима защитит розы от тли и черных пятен вчера в 16:53

Розы гибнут от тли и пятен? Спасение нашлось в нескольких каплях масла

Как защитить розы от тли и черных пятен без химии? Простое средство из трёх ингредиентов работает эффективнее многих покупных препаратов.

Читать полностью » Удивительный трюк с бананом: превратит зеленые томаты в спелые всего за несколько дней вчера в 16:51

Эко-созревание: как банан делает томаты слаще и сочнее

Не дайте зеленым томатам пропасть! Ускорьте их созревание с помощью обычного банана. Откройте для себя простой, безопасный и эффективный натуральный метод, который поможет получить сочные и вкусные плоды, удивляя соседей ранним урожаем.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Tesla представила режим низкого энергопотребления для снижения фантомного разряда
Наука и технологии

NASA Perseverance снял на Марсе камень Horneflya, состоящий из сферул
Спорт и фитнес

Тренер NASM Дани Коулман назвала пять упражнений для укрепления спины с полотенцем
Дом

Эксперты назвали простые способы зафиксировать ковер без клея и скотча
Еда

Как правильно готовить мясо с картошкой: советы поваров и рецепты
Спорт и фитнес

Кроссфит-комплекс с 30 толчками и бегом на 400 метров: нормы и варианты масштабирования
Авто и мото

Почему гнёт клапаны при обрыве ремня ГРМ — объяснил инженер-двигателист
Культура и шоу-бизнес

Остин Батлер жил на съёмочной площадке ради роли в фильме Даррена Аронофски
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru