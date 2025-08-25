Как скрыть корни деревьев и спасти их здоровье: пять простых способов
Оголившиеся корни деревьев нередко портят вид участка и представляют опасность — о них легко споткнуться. Кроме того, такие корни уязвимы: любое механическое повреждение может сказаться на здоровье дерева. Однако проблему можно решить с помощью несложных приёмов ландшафтного дизайна.
Специалисты отмечают, что если корни выступают на поверхность или почва вокруг дерева слишком уплотнена, правильно подобранное оформление не только улучшит внешний вид участка, но и укрепит само дерево. При этом важно действовать аккуратно: добавлять почву или мульчу лучше постепенно, чтобы корневая система успевала приспособиться.
Почему корни оказываются на поверхности
Некоторые породы деревьев изначально формируют поверхностные корни — например, ивы, тополя, баньяны и серебристые клёны. В таких случаях заранее предусматривают окантовку при посадке: бордюр располагают на высоте около 8-13 см над землёй и примерно на 60 см вглубь.
У других деревьев корни могут обнажаться из-за эрозии почвы или вытаптывания газона. В любом случае грамотное оформление приствольной зоны помогает защитить растения и сохранить ухоженность территории.
Пять способов спрятать корни
- Мульча или древесная щепа
Самый простой и доступный метод. Достаточно уложить слой мульчи толщиной 7-10 см, при желании ограничив его бордюром или кирпичом. Это создаст защиту от пересыхания и механических повреждений. Важно не засыпать мульчу слишком высоко.
- Тонкие слои почвы, песка или компоста
Допустимо постепенно подсыпать смесь почвы с песком или компостом, внося её небольшими порциями в течение нескольких недель. Такой подход позволяет дереву адаптироваться, а компост дополнительно питает корневую систему.
- Гравий или галька
Альтернативное решение, придающее приствольному кругу декоративный вид. Чтобы материал не размывало, рекомендуют заранее установить бордюр.
- Почвопокровные растения
Низкорослые культуры не только замаскируют корни, но и защитят их от вытаптывания. Для тенистых участков подойдут хосты, ползучий тимьян, каладиумы, азалии, гортензия дуболистная и анютины глазки.
- Колодец вокруг дерева
Это декоративная стенка высотой около 90 см, возведённая по периметру корней. Внутреннее пространство заполняется мульчей или гравием. Сажать растения внутрь не рекомендуется — задача колодца именно в защите, а не в создании клумбы. Зато вдоль внешней стороны можно разместить цветы или кустарники.
Чем ограничить приствольный круг
Для бордюров используют разные материалы — от ПВХ-лент до декоративного кирпича. Подойдут даже полосы жести, оставшейся от кровельных работ. Главное, чтобы конструкция удерживала грунт и не мешала корням дышать.
Когда стоит обрезать корни
Удаление корней допустимо лишь в крайних случаях — например, если они угрожают фундаменту или дорожкам. При этом специалисты предупреждают: молодое дерево ещё может перенести такую процедуру, а взрослое нередко погибает. Ведь именно через корни дерево получает влагу и питание, а также держит устойчивость во время сильного ветра.
Дополнительные советы
- При скашивании газона легко повредить открытые корни, поэтому лучше заранее защитить их.
- Ландшафтная ткань может бороться с сорняками, но при неправильной укладке способна задушить дерево. Предпочтительнее использовать мульчу.
- Цветы и многолетники (например, лилейники или хосты) можно высаживать в приствольной зоне — они не только украсят участок, но и помогут подавить сорняки.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru