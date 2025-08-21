Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
садовый шланг
садовый шланг
© Wikipedia by Hyena is licensed under public domain
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 8:41

Как спрятать садовый шланг: 5 стильных идей от экспертов по ландшафтному дизайну

Советы по ландшафтному дизайну: как аккуратно спрятать садовый шланг

Для большинства владельцев домов садовый шланг — необходимый атрибут на заднем дворе. Однако яркая зелёная труба, лежащая на газоне, может портить впечатление от идеально ухоженного пространства. Эксперты в области ландшафтного дизайна и ремонта предложили практичные идеи, как спрятать шланг так, чтобы он всегда был под рукой, но не бросался в глаза.

Консультант по ремонту Даллен Рассел отметил, что именно шланг чаще всего выбивается из гармоничной картины сада, даже если вся остальная территория выглядит безупречно. По его словам, есть простые решения, которые помогут вписать его в общий дизайн.

1. Контейнер, который впишется в ландшафт

Основатель студии Tracy Morris Design Трейси Моррис советует хранить шланг в декоративных ёмкостях. Она пояснила, что идеально подходят горшки из камня, меди или состаренной терракоты, так как они органично сливаются с садом.

2. Многофункциональная мебель

Рассел рекомендует использовать уличные ящики для хранения, которые могут одновременно служить скамейками или мини-шкафами. Такой вариант не только скрывает шланг, но и добавляет функциональности пространству.

3. Настенные катушки

Моррис также выделяет настенные катушки как удобное и аккуратное решение. Она считает, что важно подбирать отделку под стиль фурнитуры дома. Рассел, в свою очередь, подчеркнул удобство катушек вроде модели Giraffe Tools: шланг фиксируется на нужной длине, а после работы плавно убирается в закрытый корпус.

4. Маскировка зеленью или ограждением

По мнению Моррис, можно спрятать шланг за кустами или дополнительно посадить вечнозелёные растения. Заместитель директора Richardson & Associates Джордан Клаф отметил, что особенно хорошо подходят вишнёвый лавр и карликовые туи. Он добавил, что деревянные заборы и специальные экраны не только помогают замаскировать шланг, но и могут скрыть мусорные баки или счётчики.

5. Правильный цвет

Самый простой вариант — выбрать шланг подходящего оттенка. Рассел посоветовал отдавать предпочтение глубоким зелёным или тёмно-серым моделям, которые почти не заметны на фоне сада.

