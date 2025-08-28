Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Батат
Батат
© freepik.com by ilovehz is licensed under Public domain
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 5:58

Выбор времени и место: как правильный сбор сладкого картофеля влияет на вкус

Когда пора собирать сладкий картофель: советы экспертов

Сладкий картофель считается одной из самых простых культур для выращивания, однако до момента созревания он требует времени и внимательного ухода. Важным этапом становится правильный сбор урожая: от него напрямую зависят вкус и текстура клубней. Эксперты подчеркивают: сроки, инструменты и аккуратность играют решающую роль.

Когда пора собирать урожай

Специалисты напоминают, что сладкий картофель обычно готов к сбору через 90-120 дней после посадки. Если клубни высажены весной, сразу после последних заморозков, то к концу лета или началу осени они достигают зрелости.

По словам основательницы проекта Seed to Spoon Кэрри Спунмор, важно дать растению как можно больше времени для роста в тепле, но не допустить повреждения от холодов. Она отмечает, что культура крайне чувствительна к низким температурам.

Основательница Seed to Sanctuary Сара Рубенс добавляет: сигналом готовности служит пожелтение и усыхание ботвы. Чтобы убедиться, достаточно выкопать один куст и проверить состояние клубней.

Техника сбора

Как только клубни созрели, можно приступать к работе. Эксперты советуют придерживаться таких шагов:

  1. Выбор погоды. Собирать урожай лучше в сухой день, чтобы почва не липла к корням.
  2. Обрезка ботвы. Это облегчает процесс. Как отмечает преподаватель Университета штата Мэриленд Джинни Розенкранц, листья сладкого картофеля съедобны: их можно использовать в салатах или жарить с овощами.
  3. Рыхление земли. Для этого подойдут садовые вилы или лопата. Рубенс советует аккуратно разрыхлить почву вокруг куста в радиусе 30-45 см.
  4. Извлечение клубней. Поднимать картофель следует осторожно, чтобы не повредить кожицу.

Отверждение и хранение

Сразу после сбора кожура у сладкого картофеля очень нежная, поэтому обращаться с клубнями нужно бережно.

Чтобы вкус стал насыщеннее, урожай необходимо "выдержать". Для этого клубни помещают в теплое и влажное помещение на 7-10 дней при температуре около 27-29 °C. После этого их лучше хранить в прохладном, темном и хорошо проветриваемом месте — например, в кладовой или погребе.

Кэрри Спунмор уточняет: хранение в холодильнике недопустимо, так как это ухудшает вкус и структуру картофеля.

