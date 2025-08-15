Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Biberl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 1:40

Август забирает вкус: какие фрукты нужно сорвать прямо сейчас, чтобы не потерять урожай

Садоводы назвали фрукты и ягоды, которые нужно собрать в августе

Август щедр на урожай — именно сейчас многие фрукты набирают максимальный вкус и аромат. Опытные садоводы отмечают: важно вовремя определить момент, когда плоды созрели, ведь переспевшие или сорванные слишком рано фрукты теряют и вкус, и питательную ценность.

Сроки сбора зависят от сорта, климата и погоды сезона, а значит, проверять деревья и кустарники стоит регулярно. Ниже — семь фруктов, которые стоит собрать в августе, и признаки их готовности к уборке.

Ежевика
Лучшее время для сбора — с середины лета до начала осени, при этом август часто становится пиком сезона. Спелые ягоды полностью черные, легко отделяются от ветки вместе с сердцевиной и уже не меняют вкус после сбора. Если сорт колючий, полезно работать в перчатках. Ягоды логан — гибрид ежевики и малины — в это время темнеют до фиолетового и тоже легко снимаются с лозы.

Черника
Созревает с июня по август в зависимости от сорта. Ягоды должны быть равномерно синими, без зеленого или розового оттенка, и свободно отделяться от куста при легком прокручивании между пальцами. Для сбора можно использовать специальные ручные комбайны.

Инжир
Плодоносит дважды в год — весной и летом. Спелый плод свисает вниз, стебель мягко гнется, а на кожице может появиться трещинка или капля сладкого сока. На ощупь такой инжир мягкий и легко отрывается при небольшом движении вверх и в сторону. Если при срезе выделяется белый млечный сок, плод рано срывать.

Персики и нектарины
С конца июня по август они приобретают насыщенный желтый или красный румянец без зеленых участков. Спелый плод легко отделяется при легком повороте в руке. Персики и нектарины нежные и легко мнутся, поэтому их укладывают в один слой.

Сливы и дамсоны
Созревают с середины лета до середины осени. Готовые к сбору сливы мягкие при нажатии, издают сладкий аромат и легко снимаются с ветки. Плоды могут быть желтыми, красными или фиолетовыми. Дамсоны — небольшие сливы темно-синего цвета — также легко отделяются при спелости.

Малина
Летние сорта плодоносят в июне-июле, а осенние начинают давать урожай с середины августа. Спелая ягода крупная, темно-красная или фиолетовая, легко снимается с сердцевины. Собирать лучше в сухую погоду, удерживая побег одной рукой, чтобы не повредить другие плоды.

Арбуз
С момента посадки до сбора проходит 70-90 дней. Признаки спелости: плод тяжелый для своего размера, поверхность матовая, плодоножка коричневая, а пятно, на котором он лежал, стало желтым. При постукивании спелый арбуз издает глухой звук. Срезают его острым ножом, оставляя около 5 см стебля, и могут хранить до недели при комнатной температуре.

