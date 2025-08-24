Август или сентябрь — одна ошибка, и сладкая свёкла превратится в сухую тряпку
Свёкла — культура капризная в хранении. Вроде и выросла, и корнеплоды налились, но стоит задержаться с уборкой или поспешить — и урожай теряет половину своих качеств. Одни плоды становятся грубыми и водянистыми, другие вянут уже через пару недель. Разберёмся, как определить правильный момент и не ошибиться.
Почему нельзя опаздывать с уборкой
Если передержать свёклу в земле:
-
под осенними дождями корнеплоды "напиваются" влаги, кожица теряет плотность, и при хранении они начинают портиться;
-
при понижении температуры ниже +4…+6 °C свёкла рискует подмёрзнуть, особенно верхушка, а такие корнеплоды хранятся плохо и быстро гниют;
-
включается вторичный рост: появляются новые точки корней, формируются светлые кольца на корнеплоде. Такая свёкла грубеет и теряет вкус.
Почему не стоит торопиться
Слишком ранняя уборка — тоже ошибка. Пока ботва зелёная, она отдает корню питательные вещества: углеводы и сахара. Именно они делают свёклу тяжёлой, сладкой и питательной. Если выдернуть раньше срока, плоды быстро сморщатся и завянут.
Ботва после уборки — важный момент
Листья нужно оборвать сразу же на грядке. Если оставить, они будут работать как насос: вытягивать влагу и сахара из корнеплода. Свёкла начнёт терять плотность буквально на глазах.
Три главных признака готовности
1. Календарный
Смотрите на пакетик семян.
-
Ранние сорта (80-90 дней) убирают в июле-августе.
-
Среднеспелые (90-100 дней) — конец августа.
-
Поздние (100-130 дней) — сентябрь, начало октября.
Это не строгий график, но хорошая подсказка.
2. Температурный
Корнеплоды нужно убрать до устойчивого снижения температуры ниже +4…+5 °C. Подмёрзшая свёкла становится рыхлой, сладкой и плохо хранится.
3. Визуальный — самый точный
-
Корнеплод выступает над землёй, "плечики" хорошо видны.
-
Кожура сохраняет сочность, не грубеет и не трескается.
-
Нижние листья начинают желтеть, верхние теряют упругость.
-
У основания появляются небольшие бугорки — зачатки вторичных корней. Если заметили их только-только — пора копать.
Маленький секрет
Лучшее время для уборки свёклы — утро. Ночью сахара активно накапливаются в корнеплоде, а днём часть питательных веществ уходит обратно в листья на фотосинтез. Так свёкла будет вкуснее и дольше храниться.
Не торопитесь, но и не опаздывайте. Листья подскажут, календарь и погода помогут, а внимательный взгляд на корнеплод даст окончательный ответ.
