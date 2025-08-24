Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Свекла на грядке
Свекла на грядке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:08

Август или сентябрь — одна ошибка, и сладкая свёкла превратится в сухую тряпку

Свёклу убирают в конце августа–сентябре до похолодания ниже +4 °C

Свёкла — культура капризная в хранении. Вроде и выросла, и корнеплоды налились, но стоит задержаться с уборкой или поспешить — и урожай теряет половину своих качеств. Одни плоды становятся грубыми и водянистыми, другие вянут уже через пару недель. Разберёмся, как определить правильный момент и не ошибиться.

Почему нельзя опаздывать с уборкой

Если передержать свёклу в земле:

  • под осенними дождями корнеплоды "напиваются" влаги, кожица теряет плотность, и при хранении они начинают портиться;

  • при понижении температуры ниже +4…+6 °C свёкла рискует подмёрзнуть, особенно верхушка, а такие корнеплоды хранятся плохо и быстро гниют;

  • включается вторичный рост: появляются новые точки корней, формируются светлые кольца на корнеплоде. Такая свёкла грубеет и теряет вкус.

Почему не стоит торопиться

Слишком ранняя уборка — тоже ошибка. Пока ботва зелёная, она отдает корню питательные вещества: углеводы и сахара. Именно они делают свёклу тяжёлой, сладкой и питательной. Если выдернуть раньше срока, плоды быстро сморщатся и завянут.

Ботва после уборки — важный момент

Листья нужно оборвать сразу же на грядке. Если оставить, они будут работать как насос: вытягивать влагу и сахара из корнеплода. Свёкла начнёт терять плотность буквально на глазах.

Три главных признака готовности

1. Календарный

Смотрите на пакетик семян.

  • Ранние сорта (80-90 дней) убирают в июле-августе.

  • Среднеспелые (90-100 дней) — конец августа.

  • Поздние (100-130 дней) — сентябрь, начало октября.
    Это не строгий график, но хорошая подсказка.

2. Температурный

Корнеплоды нужно убрать до устойчивого снижения температуры ниже +4…+5 °C. Подмёрзшая свёкла становится рыхлой, сладкой и плохо хранится.

3. Визуальный — самый точный

  • Корнеплод выступает над землёй, "плечики" хорошо видны.

  • Кожура сохраняет сочность, не грубеет и не трескается.

  • Нижние листья начинают желтеть, верхние теряют упругость.

  • У основания появляются небольшие бугорки — зачатки вторичных корней. Если заметили их только-только — пора копать.

Маленький секрет

Лучшее время для уборки свёклы — утро. Ночью сахара активно накапливаются в корнеплоде, а днём часть питательных веществ уходит обратно в листья на фотосинтез. Так свёкла будет вкуснее и дольше храниться.

Не торопитесь, но и не опаздывайте. Листья подскажут, календарь и погода помогут, а внимательный взгляд на корнеплод даст окончательный ответ.

