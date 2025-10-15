Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Эстрагон
Эстрагон
© commons.wikimedia.org by Vorzinek is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 1:45

У кого аромат тоньше, а у кого характер крепче: битва русского и французского эстрагона

Русский эстрагон отличается большей зимостойкостью, но имеет менее выраженный аромат

Недавно мы рассказывали о том, что эстрагон — лекарственное растение, которое приносит много пользы нашему организму. Так как же его вырастить у себя на участке в российских условиях — от юга до Сибири?

Что посадить: "русский" или "французский"

В продаже часто встречаются семена "русского" эстрагона — он более зимостоек, но аромат мягче. "Французский" эстрагон ценится в кулинарии за тонкий вкус, однако семян не даёт (цветки стерильны) и размножается только делением/черенками. Если видите именно семена — это почти наверняка "русский".

Место и почва

Эстрагону нужен солнечный, тёплый участок с лёгкой, хорошо дренированной почвой (нейтральной или слабощелочной). На тяжёлых, сырых местах теряет аромат и выпревает. Осенью под перекопку внесите компост/перегной; весной разрыхлите грядку.

Сроки для России

  • Юг: посев в открытый грунт — конец марта-апрель; деление куста и черенки — май-июнь.
  • Средняя полоса/Подмосковье: посев на рассаду — февраль-март; высадка — после возвратных заморозков (май). Деление — весной или в августе.
  • Урал/Сибирь: безопаснее через рассаду, высадка — июнь, с обязательным укрытием на первую зиму.

Как сеять и сажать

Семена очень мелкие: сейте по поверхности во влажные бороздки и лишь припудрите 0,3-0,5 см, поддерживая +20…25 °C до всходов (10-15 дней). При посадке делёнок следите, чтобы каждая часть имела 2+ почки; черенки укореняйте в конце мая-начале июня. Расстояния — 30-40 см между растениями.

Полив и подкормки

Культура засухоустойчива, но регулярный умеренный полив в жару улучшает качество зелени. Переувлажнение противопоказано — возможна корневая гниль. Весной дайте умеренную дозу комплексного удобрения, к осени — органику (компост). Мульча (трава, торф) помогает удерживать влагу.

Формирование куста и обновление

Срезайте верхушки для кустистости. На одном месте посадка "стареет" — листья грубеют, аромат слабеет; обновляйте делением раз в 3-4 года.

Зимовка по-русски

В средней полосе эстрагон зимует, отрастая весной от корней; в холодных регионах поздней осенью укройте основание торфом/перегноем, можно добавить лапник. На продуваемых местах мульча обязательна.

Сбор и заготовки

Максимальный аромат — перед цветением. Срезайте верхнюю часть, оставляя нижнюю треть для отрастания. За сезон можно провести 2-3 срезки. Сушите в тени, храните в стекле/тканевых мешочках.

Типичные ошибки дачника

  1. Сеют "французский" эстрагон — ждут и теряют сезон: он не всходит из семян. 2) Перекармливают азотом — лист идёт "в воду", аромат слабее. 3) Заливают — корни подпревают. 4) Не обновляют куртину годами — зелень грубеет.

Региональный колорит и применение

Для "тархуна" в домашнем лимонаде берите молодые побеги май-июнь (юг — раньше, север — позже). При засолке огурцов и грибов добавляйте веточку к укропу и листу вишни — классическая русская связка для хруста. Аромат сильнее у зелени, выросшей в солнце, а не "в тени бани".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Выращивание базилика, тимьяна и орегано улучшает вкус блюд и украшает участок сегодня в 0:33
Базилик не любит тень, а мята — соседей: как подружить капризные травы на одной грядке

Как создать ароматный пряный сад у себя дома: советы по посадке, уходу и сбору урожая, частые ошибки и мифы, в которые до сих пор верят садоводы.

Читать полностью » В Томской области подзимний посев щавеля проводят с конца октября до начала ноября сегодня в 0:01
Семена спят под снегом, чтобы проснуться первыми: секрет раннего щавеля в Томской области

Подзимний посев щавеля обеспечивает дружные весенние всходы. Узнайте, как правильно подготовить грунт и когда сеять, чтобы получить максимальный урожай.

Читать полностью » Побелка, сетка и мульча: проверенные методы зимней защиты сада вчера в 23:29
Сад уходит в спячку, но не без защиты: как спасти деревья от мороза и грызунов

Как спасти сад от морозов и грызунов? Простые и проверенные методы помогут деревьям перезимовать без потерь и встретить весну в полном здравии.

Читать полностью » Владельцам участков рассказали, как перевести садовый дом в жилой для участия в газификации вчера в 22:20
Дача с пропиской: как оформить дом, чтобы получить газ и господдержку

Как превратить дачу в полноценный жилой дом? Рассказываем, какие документы нужны, какие ошибки приводят к отказу и как проходит процедура.

Читать полностью » Спрос на элитную загородную недвижимость в Москве упал из-за насыщения рынка вчера в 21:16
Богатые затаились: рынок премиальных домов в Подмосковье переживает затишье после бума

Продажи элитных загородных домов в Москве и области сократились на 41%. Эксперты объясняют спад насыщением рынка и временным уходом капитала в депозиты.

Читать полностью » Мишустин утвердил план создания цифрового сервиса по выбору сельхозземель в России вчера в 20:18
Земля без посредников: новый сервис сделает рынок сельхозугодий прозрачным и честным

В 2028 году в России заработает цифровой сервис, который позволит фермерам подбирать участки для сельхозработ в онлайн-формате. Проект сделает рынок прозрачнее.

Читать полностью » Istock Gardens: яблоню лучше сажать осенью, чтобы весной получить активный рост вчера в 19:22
Одно дерево осенью — сотни яблок летом: этот секрет посадки яблони знают не все садоводы

Осенняя посадка яблони — лучший способ заложить основу для будущего урожая. Узнаем, как правильно выбрать место, подготовить яму и ухаживать за деревом.

Читать полностью » Цветущий редис даёт урожай съедобных стручков с мягким вкусом и хрустом — Алексей Михайлов вчера в 19:18
Редис, который цветёт — работает на вас дважды: как собрать урожай не только корней, но и вкусных стручков

Если не спешить с уборкой редиса и позволить ему зацвести, можно получить новый урожай — хрустящие семенные стручки с пикантным вкусом и пользу для сада.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Короткие нажатия на тормоз помогают удерживать безопасную дистанцию между авто
Спорт и фитнес
ВОЗ назвала оптимальные виды физической активности — ходьба, плавание и велосипед
Культура и шоу-бизнес
Джим Керри ведёт переговоры о съёмках в фильме "Джетсоны" — Entertainment Weekly
Еда
Технология горячего копчения мяса дома показала оптимальные параметры температуры 90-120°C
Еда
Салат с консервированным тунцом отлично подойдёт для семейного ужина и для праздничного стола
Садоводство
Осенняя обработка сада биофунгицидами и мочевиной защищает растения от зимних болезней — Марина Рыкалина
Дом
Дизайнеры объяснили, почему стоит отказаться от межкомнатных дверей
Еда
Технолог назвал лимонный сок естественным загустителем в десертах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet