У кого аромат тоньше, а у кого характер крепче: битва русского и французского эстрагона

Недавно мы рассказывали о том, что эстрагон — лекарственное растение, которое приносит много пользы нашему организму. Так как же его вырастить у себя на участке в российских условиях — от юга до Сибири?

Что посадить: "русский" или "французский"

В продаже часто встречаются семена "русского" эстрагона — он более зимостоек, но аромат мягче. "Французский" эстрагон ценится в кулинарии за тонкий вкус, однако семян не даёт (цветки стерильны) и размножается только делением/черенками. Если видите именно семена — это почти наверняка "русский".

Место и почва

Эстрагону нужен солнечный, тёплый участок с лёгкой, хорошо дренированной почвой (нейтральной или слабощелочной). На тяжёлых, сырых местах теряет аромат и выпревает. Осенью под перекопку внесите компост/перегной; весной разрыхлите грядку.

Сроки для России

Юг : посев в открытый грунт — конец марта-апрель; деление куста и черенки — май-июнь.

: посев в открытый грунт — конец марта-апрель; деление куста и черенки — май-июнь. Средняя полоса/Подмосковье : посев на рассаду — февраль-март; высадка — после возвратных заморозков (май). Деление — весной или в августе.

: посев на рассаду — февраль-март; высадка — после возвратных заморозков (май). Деление — весной или в августе. Урал/Сибирь: безопаснее через рассаду, высадка — июнь, с обязательным укрытием на первую зиму.

Как сеять и сажать

Семена очень мелкие: сейте по поверхности во влажные бороздки и лишь припудрите 0,3-0,5 см, поддерживая +20…25 °C до всходов (10-15 дней). При посадке делёнок следите, чтобы каждая часть имела 2+ почки; черенки укореняйте в конце мая-начале июня. Расстояния — 30-40 см между растениями.

Полив и подкормки

Культура засухоустойчива, но регулярный умеренный полив в жару улучшает качество зелени. Переувлажнение противопоказано — возможна корневая гниль. Весной дайте умеренную дозу комплексного удобрения, к осени — органику (компост). Мульча (трава, торф) помогает удерживать влагу.

Формирование куста и обновление

Срезайте верхушки для кустистости. На одном месте посадка "стареет" — листья грубеют, аромат слабеет; обновляйте делением раз в 3-4 года.

Зимовка по-русски

В средней полосе эстрагон зимует, отрастая весной от корней; в холодных регионах поздней осенью укройте основание торфом/перегноем, можно добавить лапник. На продуваемых местах мульча обязательна.

Сбор и заготовки

Максимальный аромат — перед цветением. Срезайте верхнюю часть, оставляя нижнюю треть для отрастания. За сезон можно провести 2-3 срезки. Сушите в тени, храните в стекле/тканевых мешочках.

Типичные ошибки дачника

Сеют "французский" эстрагон — ждут и теряют сезон: он не всходит из семян. 2) Перекармливают азотом — лист идёт "в воду", аромат слабее. 3) Заливают — корни подпревают. 4) Не обновляют куртину годами — зелень грубеет.

Региональный колорит и применение

Для "тархуна" в домашнем лимонаде берите молодые побеги май-июнь (юг — раньше, север — позже). При засолке огурцов и грибов добавляйте веточку к укропу и листу вишни — классическая русская связка для хруста. Аромат сильнее у зелени, выросшей в солнце, а не "в тени бани".