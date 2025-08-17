Как вырастить виноград за зиму: 5 секретов размножения черенками, которые сработают

Выращенные своими руками виноградные лозы могут стать не только украшением участка, но и источником вкусных ягод для вина, сока, варенья или употребления в свежем виде. Как отмечают специалисты, завести новые растения можно без лишних затрат, используя черенки или метод отводок.

Наиболее распространённым считается размножение лозы черенками одревесневшей древесины в период покоя — этот способ даёт высокий процент приживаемости. Летние черенки из зелёных побегов тоже применяются, но их используют реже. Метод отводок, хоть и медленнее, также даёт результат, тогда как выращивание из семян не гарантирует сохранения сортовых качеств.

Эксперты уточняют, что перед началом стоит убедиться, что сорт не находится под патентной защитой, иначе размножение потребует разрешения владельца патента.

Размножение черенками одревесневшей древесины

Этот способ лучше всего проводить в конце зимы, пока лоза не тронулась в рост. Если опоздать, растение начнёт "плакать" соком, что ослабит материнский куст и сделает его уязвимым для болезней.

Пошаговый процесс включает:

Выбор однолетних побегов толщиной с карандаш, без повреждений и признаков заболеваний. Нарезку секатором на отдельные сегменты длиной 25-35 см, каждый с минимум четырьмя почками. Выполнение прямого среза у основания и косого — в верхней части. Посадку в горшок с подходящим субстратом, заглубив половину черенка. По желанию — обработку нижнего конца стимулятором корнеобразования. Размещение контейнера в солнечном, защищённом месте (теплица или парник) и поддержание умеренной влажности.

К следующей весне укоренившиеся растения можно пересадить на постоянное место в тёплые и солнечные зоны участка или в теплицу.

Размножение зелёными черенками

Для мускатных сортов часто применяют летнюю заготовку побегов текущего года. Черенки длиной около 15 см очищают от листьев на две трети, обрабатывают стимулятором и высаживают в рыхлый субстрат. Сверху накрывают плёнкой или пластиковым куполом, создавая влажный микроклимат, и ставят в светлое, но не солнечное место. Корни обычно формируются за месяц.

Метод отводок

Альтернативой является пригибание нижнего побега к почве, заглубление на 10-15 см и фиксация. Надземная часть стебля остаётся на свету, а подземная — постепенно формирует корни. Процесс может занять целый сезон, после чего молодое растение отделяют и пересаживают.

Другие варианты

Хотя лозу можно вырастить и из косточек, специалисты предупреждают: полученное растение не повторит сорт родителя. Семена перед посевом выдерживают в холодильнике три месяца, затем заглубляют на 1,2 см в питательный грунт. Возможен и метод укоренения в воде — при этом черенок ставят в ёмкость с водой, меняя её каждые несколько дней, а после появления корней длиной около 5-7 см пересаживают в почву.

Опытные садоводы советуют: освоив технику черенкования одревесневшей древесины, можно бесплатно пополнить коллекцию не только виноградом, но и декоративными кустарниками, а также другими плодовыми культурами.