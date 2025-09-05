Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Гибискус
Гибискус
© commons.wikimedia.org by Jebulon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 6:50

Хотите море бутонов? Гибискус требует только солнца и одного движения рукой

Фрэнк Кларк: гибискус продолжает цвести дольше при регулярном удалении увядших цветов

Лето у многих ассоциируется с яркими бутонами и напитками из гибискуса. Эти цветы способны радовать глаз и приносить урожай не только в середине сезона, но и ближе к осени. Чтобы продлить период цветения, достаточно одного приёма, который используют опытные садоводы.

Как продлить цветение гибискуса

Морозостойкие сорта гибискуса обычно цветут до начала осени, но с понижением температуры их силы уходят в подготовку к зиме. Именно в этот момент важно поддержать растение.

"Чтобы способствовать большему цветению, садоводы должны удалять мертвые цветы после того, как они зацветут, но до того, как они пойдут на создание семян", — сказал Фрэнк Кларк, руководитель программы по сельскому хозяйству и садоводству.

Смысл приёма прост: растение не тратит силы на формирование семян и перенаправляет энергию на появление новых бутонов. Цветы гибискуса держатся всего один-два дня, поэтому регулярное удаление увядших соцветий помогает сохранить непрерывное цветение.

Почему гибискус не зацветает

Бывает так, что куст выглядит сильным, но бутонов почти нет или они остаются закрытыми. Чаще всего причина кроется в условиях выращивания.

"Самая распространенная причина, по которой я вижу выносливый гибискус [борющимся], заключается в чрезмерной влажности или недостатке солнечного света", — отметил Фрэнк Кларк.

Для гибискуса важно, чтобы почва была умеренно влажной, но не заболоченной, а место посадки хорошо освещалось солнцем. При правильном уходе цветение становится обильным, а листья сохраняют здоровый вид.

Вредители и болезни

Даже при идеальных условиях растения иногда страдают от вредителей. В последние годы садоводы отмечают появление нового насекомого — пилильщика гибискуса. Он питается листвой весной и способен быстро ослабить куст.

"Новый вредитель, пилильщик гибискуса, поедает листву весной и может очень быстро нанести большой ущерб", — сказала Кэрол Брэдфорд, мастер-садовник-волонтер.

Кроме того, гибискусы часто страдают от тли и красного паутинного клеща. Если вредители поселяются на листьях, цветение замедляется, а растение теряет силу.

Влага и почва

Чтобы гибискус хорошо чувствовал себя в саду, важно учитывать его происхождение. Эти растения недаром называют болотными мальвами: в природе они растут у рек и на влажных лугах.

"Гибискусы также известны как болотные мальвы, потому что они растут на влажных почвах и берегах рек", — пояснила Кэрол Брэдфорд.

Засуха быстро отражается на качестве цветения: бутоны опадают, не успевая раскрыться. Поэтому даже в жаркую погоду важно следить за уровнем влаги и мульчировать почву, чтобы сохранить её влажной дольше.

Роль солнечного света

Не менее важен и световой режим. Гибискус — светолюбивое растение. Если посадить его в тени, он вытянется, но цветов даст мало.

"Если их посадить на солнечном месте с достаточной влажностью почвы, они будут быстро расти и цвести", — подчеркнула Кэрол Брэдфорд.

Фрэнк Кларк добавил, что гибискусы способны переносить лёгкое затенение, однако это снижает обилие бутонов.

Как добиться пышного цветения

Чтобы получить здоровое и цветущее растение, важно учесть несколько факторов:

  1. Удаляйте увядшие цветы, не давая им формировать семена.
  2. Обеспечьте хорошее освещение — хотя бы шесть часов прямого солнца в день.
  3. Поддерживайте умеренную влажность почвы, избегая пересыхания и застоя воды.
  4. Проверяйте листья на наличие вредителей и своевременно принимайте меры.
  5. Подбирайте почву и место посадки с учётом сорта гибискуса.

Соблюдение этих простых правил помогает не только продлить цветение до осени, но и сохранить растение сильным и здоровым на следующий сезон.

