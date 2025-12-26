Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Идеи для активного отдыха зимой
Идеи для активного отдыха зимой
© https://unsplash.com by weston m is licensed under Free
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 13:57

Новогодние каникулы могут не дать отдыха: один привычный сценарий делает людей ещё более уставшими

Смена деятельности главный способ отдохнуть на новогодних праздниках— Лариса Никитина

Новогодние каникулы нередко превращаются в странный парадокс: выходных много, а ощущение отдыха — не всегда. Об этом сообщает MosTimes со ссылкой на семейного системного психотерапевта Ларису Никитину.

Универсального рецепта нет, но есть ориентиры

Лариса Никитина подчёркивает, что общих правил для всех не существует. У каждого человека разные потребности, уровень усталости, темперамент и представления о том, что значит "хорошо отдохнуть". Именно поэтому не стоит копировать чужие планы или воспринимать каникулы как обязательную программу — важно, чтобы дни ощущались как праздник, а не как новая причина для напряжения.

Эксперт обращает внимание на различие приоритетов даже в бытовых мелочах. Одни спокойно живут с отклеившимися обоями, другим достаточно небольшой царапины на стене, чтобы захотеть всё переделать. И, по её словам, это нормально: разный уровень чувствительности и разные сценарии отдыха — не проблема, а индивидуальная реальность.

"У кого-то в квартире обои отклеились и висят, а кто-то не может даже маленькой царапины на стене видеть, будет ремонт. Все люди разные и приоритеты у всех разные", — пояснила Никитина.

Отдых — это смена обстановки и деятельности

Психотерапевт считает полезным любые формы активности, которые воспринимаются как удовольствие. Речь может идти о творчестве, прогулках, спорте, экскурсиях, небольших поездках или даже о домашних делах — если они не превращаются в изматывающую обязаловку. Смена деятельности помогает разгрузиться психологически и эмоционально, особенно если она отличает праздники от обычных дней и придаёт им ощущение новизны.

"Не отдыхать, а заниматься делом, смена деятельности. Кто-то с книжкой посидит, кто-то погуляет побольше, кто-то побегает. Но для кого-то и ремонт в удовольствие, если это не сильно утомительно. Если вы меняете пространство вокруг себя, у вас жизнь меняется", — отметила Никитина.

В этом подходе, по словам эксперта, важна не интенсивность, а внутреннее чувство "мне нравится". Даже небольшое движение — короткая прогулка, поход в музей или простая перестановка дома — может стать тем самым переключателем, который делает каникулы настоящей паузой, а не продолжением усталости.

Диван тоже возможен — но не как единственный план

Никитина не предлагает полностью исключать пассивный отдых. По её словам, полежать или "ничего не делать" — допустимая часть праздников, особенно если человек сильно вымотан. Однако если провести все каникулы исключительно на диване, чувство наполненности возникает редко. Эксперт считает, что даже небольшие выходы из привычного сценария позволяют провести выходные осмысленнее и сохранить ощущение отдыха после их окончания.

