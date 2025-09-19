Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Упражнение планка
Упражнение планка
© helpworkouts.com by Elly Fairytale is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована вчера в 21:14

Планка — как тест на отношения: если выдержал минуту, значит, всё серьёзно

Персональный тренер Жаннин Десмье назвала правильную технику выполнения планки

Планка — простое и доступное упражнение, которое укрепляет корпус, улучшает осанку и учит тело работать как единая система. Выполнять её можно где угодно: нужен лишь коврик или мягкая поверхность и несколько минут внимания к технике.

Почему планка работает

Планка относится к статическим упражнениям с собственным весом. Она вовлекает глубокие мышцы кора, ягодицы, плечевой пояс, квадрицепсы и мышцы спины. За счёт изометрического напряжения тело удерживает "жёсткую линию", а нервно-мышечная связь становится точнее. Это полезно для бега, велоспорта, силовых тренировок и любых бытовых задач — от подъёма сумок до длительного сидения за компьютером.

"Упражнения планка отлично развивают силу и стабильность кора, так как это упражнение с собственным весом", — сказала сооснователь 1Sculpt Fitness Жаннин Десмье.

Базовые утверждения и как устроена техника

Правильная планка — это нейтральный позвоночник и активный кор, а не просто "стоять на локтях". Важны три опоры: плечи над локтями (или кистями), напряжённые ягодицы и вытянутая линия от макушки до пяток. Дыхание — ровное: со вдохом расширяется грудная клетка, с выдохом мягко "подшивается" живот без задержки дыхания.

"Планка также положительно влияет на осанку, укрепляя ключевые постуральные мышцы и снижая боли в спине. Я бы рекомендовала планку вместо скручиваний, так как она меньше нагружает позвоночник и сгибатели бедра", — добавила тренер.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Доступно и не требует инвентаря Скучно без прогрессии времени/вариантов
Укрепляет глубокие мышцы кора Ошибки техники перегружают поясницу и плечи
Улучшает осанку и дыхательный контроль Прогресс сложно оценивать без плана
Подходит новичкам и продвинутым Долгие удержания >2 мин мало добавляют пользы
Переносится в спорт и повседневность При болях/травмах нужна коррекция под специалиста

Сравнение вариантов планки

Вариант Что тренирует Для кого Сложность
Низкая планка на предплечьях Глубокий кор, плечи Новички/средний уровень 1 из 3
Высокая планка в упоре лёжа Кор, грудные, трицепс Средний/продвинутый 2 из 3
Боковая планка Косые мышцы, стабилизаторы таза Всем уровням 2 из 3
Планка с подтягиванием колена ("человек-паук") Ротации корпуса, контроль таза Средний 2 из 3
Планка с роликом Антиразгибание, плечевой пояс Продвинутый 3 из 3
Планка "box" (колени приподняты) Глубокая стабилизация без прогиба Новички 1 из 3

Как сделать идеальную планку: пошагово

  1. Лягте на живот, поставьте локти под плечи под углом 90°, ладони — в пол. Для высокой планки — ладони под плечами, пальцы широко.

  2. Поставьте стопы на ширине бёдер (новичкам так легче держать баланс).

  3. Втяните нижние рёбра, подтяните живот к позвоночнику, напрягите ягодицы.

  4. Выровняйте шею: взгляд в пол на 30-40 см впереди ладоней. Макушкой тянитесь вперёд, пятками — назад.

  5. Дышите: вдох в рёбра, выдох — лёгкая "молния" от лобка к рёбрам.

  6. Держите 10-20 секунд, 5-10 повторов. Добавляйте по 10 секунд каждые 1-2 дня, сохраняя качество.

"Самое важное — форма и включение кора", — подчеркнула тренер.

Сколько держать планку

Новичкам достаточно коротких качественных подходов. Продвинутым нет смысла стремиться к рекордам: время свыше 2 минут даёт минимальные дополнительные преимущества. Лучше усложнять вариант (боковая, с подъёмом ноги/руки, с роликом) или добавлять подходы.

Мифы и правда

  • Миф: чем дольше стою, тем сильнее кор.
    Правда: после ~2 минут отдача снижается — эффективнее усложнять вариации.

  • Миф: планка заменяет всю тренировку пресса.
    Правда: это базовый инструмент; добавляйте антискручивания, наклоны, динамику.

  • Миф: нужно задерживать дыхание, чтобы "забетонировать" корпус.
    Правда: задержка повышает внутрибрюшное давление и уводит нагрузку в поясницу.

Советы шаг за шагом (HowTo)

• Коврик средней плотности защитит локти и запястья.
• Таймер-интервалы (например, 30″ работа/30″ отдых x 6) дисциплинируют прогресс.
• Резиновые петли (минибэнд) на запястьях/икрах добавят нагрузку стабилизаторам.
• Для чувствительных запястий — упоры/гантели как "ручки".
• Отслеживайте прогресс: суммарное "время под напряжением" за тренировку.

FAQ

С чего начать, если слабый кор и болит поясница?
С "box"-планки: колени под тазом, на выдохе слегка оторвите их на 2-3 см, держите 10-15 секунд. Постепенно переходите к классике.

Как дышать в планке?
Спокойно, без задержки: вдох — расширение рёбер в стороны/назад, выдох — мягкая активация мышц живота и тазового дна.

Что лучше: планка на локтях или на прямых руках?
На локтях легче контролировать поясницу; на прямых — больше нагрузка на плечевой пояс и трицепс. Чередуйте.

Помогает ли планка убрать живот?
Планка укрепляет мышцы, но "жир сжигает" дефицит калорий и общая активность. Комбинируйте с кардио и питанием.

Сколько раз в неделю делать?
3-5 раз в неделю как часть тренировки кора (5-10 минут), плюс вариации на косые и антискручивания.

Исторический контекст

Изометрические удержания применялись в гимнастике и реабилитации ещё в начале XX века. В фитнесе "планка" стала массовой в 2000-х благодаря кроссфиту и пилатесу: акцент на стабилизации корпуса и нейтральной спине сделал её базой для большинства программ.

Сон и психология

Качество сна влияет на контроль боли и восстановление тканей. 7-9 часов сна ускоряют адаптацию соединительной ткани и улучшают мотивацию — держать планку становится легче не только физически, но и ментально.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Провисание бёдер → компрессия поясницы → укоротите сет (10-20 с), переключитесь на "box"-планку.

  • Задранный таз → "выключается" кор → подтяните нижние рёбра, напрягите ягодицы, опустите таз в линию.

  • Сжатые плечи к ушам → перегруз шеи → оттолкнитесь локтями/ладонями от пола, "уведите" плечи вниз.

  • Боль в запястьях → отказ от упражнения → используйте упоры, кулаки или выполняйте на локтях.

  • Гонка за временем → ухудшение техники → прогрессируйте вариациями (боковая, подъём ноги/руки), а не минутами.

А что если…

Нет сил держать даже 10 секунд? Разбейте на "микросеты": 5x8-10 секунд с полной паузой. Через неделю-две суммарное время удержания удвоится без компромисса по технике.

Вариации для прогресса

  • Высокая планка - упор лёжа, можно усложнять подъёмом ног.

  • "Человек-паук" (колено к локтю) - контролируйте таз, не провисайте.

  • Планка с роликом для пресса - короткий выкат с колен, амплитуду увеличивайте постепенно.

  • Планка с "дипами" тазом - поочерёдные касания почти до пола x 10-12 повторов x 2 сета.

  • Планка-"джампинг джек" (plank jacks) - прыжки ногами в стороны/назад, при усталости — шаговой вариант.

"Ключ к эффективной планке — представить, что вы подтягиваете мышцы таза вверх", — сказала тренер.

Заключение

Планка — фундаментальное упражнение для силы и стабильности. Освоив базовую форму, прогрессируйте через вариации и краткие качественные подходы, а не бесконечные минуты. Регулярная практика заметно улучшит осанку, контроль корпуса и выносливость в любых тренировках.

Три факта напоследок

  1. Качественная планка эффективна в программах укрепления спины благодаря антиразгибанию.

  2. Короткие серии по 20-40 секунд с маленькими паузами тренируют кор лучше, чем одно длинное удержание.

  3. Малый инвентарь (коврик, аб-роллер, минибэнд) значительно расширяет возможности прогрессии дома.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Упражнения с гирей для всех групп мышц: рекомендации специалистов по фитнесу сегодня в 16:10

Тело сжигает калории, даже когда вы отдыхаете: секрет тренировки с гирей

Круговая тренировка с гирей прокачает тело и поможет почувствовать новые грани силы и выносливости, даже если у вас мало времени.

Читать полностью » Дэвид Эпштейн на TED Talks: как наследственность определяет успехи в спорте сегодня в 15:50

Гены дают форы, но не ставят точку: что решает исход спортивной гонки

Даже если природа не подарила вам «идеальное тело атлета», с помощью тренировок, питания и психологии можно добиться впечатляющих спортивных результатов.

Читать полностью » Тренеры рекомендуют упражнения-челленджи для проверки координации и выносливости сегодня в 15:10

Баланс на кольцах: игра для избранных или шаг к новым возможностям

Испытайте тело и характер: 9 нестандартных упражнений проверят вашу силу, гибкость и координацию, а ещё добавят драйва в тренировки.

Читать полностью » Йога в гамаках снижает нагрузку на позвоночник и улучшает баланс — инструктор Татьяна Шеменёва сегодня в 9:50

Полотно как невидимый тренер: перевороты становятся доступнее, страх уходит

Йога в гамаках — это не просто фитнес-тренировка. Узнайте, как полотно помогает развить гибкость, снять стресс и сделать практику доступнее.

Читать полностью » Домашняя тренировка ног: как использовать резинки, прыжки и суперсеты для роста мышц сегодня в 9:10

Почему фитнес-залы не нужны: самые сильные ноги рождаются в тесной комнате

Узнайте, как развить силу и рельеф ног без гантелей и тренажёров. Простые, но эффективные техники помогут сделать домашние тренировки результативными.

Читать полностью » Домашняя круговая тренировка с гантелями на все группы мышц — советы Ии Зориной сегодня в 8:50

20 минут с гантелями — и тело работает так, будто вы отзанимались час в зале

Эффективная круговая тренировка с гантелями займёт всего 20 минут и поможет проработать все группы мышц, даже если вы занимаетесь дома.

Читать полностью » Как укрепить мышцы кора дома: планка с весом, лодочка и подъёмы сегодня в 8:10

Железный корсет для тела: простой комплекс, который не отпустит ваш пресс

Три необычных упражнения помогут по-новому нагрузить пресс, прокачать корпус и добавить огня в тренировки — узнайте, как это сделать правильно.

Читать полностью » Врачи: лёгкая зарядка утром улучшает кровообращение и снижает стресс сегодня в 7:50

Этот комплекс из СССР снова в моде: бодрит лучше чашки эспрессо

Узнайте, как за 10 минут привести мышцы в тонус, зарядиться энергией и почувствовать лёгкость с самого утра.

Читать полностью »

Новости
Еда

Врачи уточнили, какие продукты лучше оставить дома перед поездкой в поезде
Наука

Подводные раскопки у берегов Каша выявили парфюмерные сосуды, пролежавшие под водой тысячу лет
Наука

Археологи нашли останки жертв землетрясения IV века в римской Гераклее Синтике
Технологии

В Китае выявили проблему с прочностью iPhone 17 Pro и Air — корпуса покрываются царапинами
Спорт и фитнес

Журналист рассказал, как месяц ежедневных отжиманий от стены помог улучшить осанку и здоровье
Дом

Сода, кола и зубная паста эффективно очищают кастрюли от нагара и жира
Авто и мото

Эксперты объяснили распространённые приёмы недолива топлива на АЗС
Туризм

Из Ростова-на-Дону в Крым отправились пробные пассажирские поезда через новые территории — Хуснуллин
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet