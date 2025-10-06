Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
выпады
выпады
© freepik
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:50

Как тело учится летать: упражнение, которое стирает страх перед переворотом

Упражнения для подготовки к колесу: стойка у стены, выпады и растяжка бёдер

Колесо — один из самых эффектных и при этом доступных гимнастических элементов. Его могут освоить и дети, и взрослые. Но скорость обучения зависит от исходного уровня подготовки: если тело натренировано, хватит пары попыток; если же вы ведёте сидячий образ жизни, придётся немного поработать над гибкостью и силой.

Подготовка к колесу: укрепляем руки и плечи

Главная нагрузка при выполнении колеса приходится на руки и плечи. Чтобы суставы не пострадали, а движения были уверенными, важно сначала укрепить мышцы и связки. Подойдёт короткий комплекс, с которым справится даже новичок.

  • Отжимания с колен.
    Поставьте ладони под плечи, корпус вытяните в прямую линию от макушки до колен. На вдохе опуститесь до касания грудью пола, на выдохе вернитесь обратно. Следите, чтобы локти уходили назад, а не в стороны. Делайте пять подходов, пока чувствуете силы сохранять ровную линию тела.

  • Стойка на руках с ногами на возвышении.
    Используйте устойчивую опору — стул или невысокий диван. Упритесь в неё ногами и, переступая руками, подойдите ближе, чтобы корпус выстроился в диагональ. Начинайте с трёх подходов по 10 секунд и постепенно увеличивайте время до 30 секунд. Это развивает плечи и помогает привыкнуть к перевёрнутому положению.

  • Стойка у стены.
    Поставьте ладони на пол в полуметре от стены и поднимите ноги вверх. Удерживайте тело прямым, без прогиба в пояснице. Постепенно увеличивайте время удержания. Так вы научитесь не бояться опоры на руки и укрепите запястья.

Такая базовая подготовка не только защитит от травм, но и придаст уверенности. После нескольких дней регулярных тренировок можно переходить к растяжке.

Гибкость: путь к лёгкому движению

Колесо требует мобильности бёдер, плеч и позвоночника. Без неё движение будет скованным, а риск дискомфорта — выше. Начните с двух простых упражнений, выполняя их ежедневно.

  • Растяжка на полу.
    Сядьте, разведите ноги в стороны и тянитесь корпусом вперёд. Старайтесь не округлять спину и дышите спокойно. Удерживайте позу до двух минут, покачиваясь вперёд-назад.

  • Глубокий выпад.
    Из положения стоя сделайте шаг вперёд, поставьте руки на пол, выпрямите заднюю ногу. Лёгкими покачиваниями увеличивайте амплитуду. Через минуту смените ногу. Это упражнение улучшает подвижность тазобедренных суставов и помогает шагать в колесе шире и увереннее.

Разминка перед выполнением

Перед тем как отрабатывать элементы, обязательно разогрейте тело. На разминку достаточно 10 минут.

  1. Разогрев запястий.
    Крутите кистями, делайте мягкие отжимания с ладонями, направленными в разные стороны, и растягивайте предплечья. По 10 повторений в каждом упражнении будет достаточно.

  2. Разогрев ног.
    Из глубокого выпада покачивайтесь вверх-вниз, выполняя 10 пружинящих движений на каждую ногу.

После такой подготовки суставы будут готовы к нагрузке, а риск потянуть мышцу снизится.

Подводящие упражнения

Когда тело прогрето, переходите к подводящим упражнениям. Они помогут понять механику движения и избавят от страха переворота.

  1. Перепрыгивание с руками на линии.
    Нарисуйте на полу воображаемую прямую. Встаньте боком, наклонитесь, поставьте ладони на линию и перепрыгните на другую сторону. Затем обратно. Главное — не высота прыжка, а чувство координации и уверенности в опоре.

  2. Подъём ноги стоя.
    Встаньте прямо, выставьте одну ногу вперёд и наклоните корпус, поднимая вторую ногу назад. Касайтесь пола руками и возвращайтесь в исходное положение. Это упражнение развивает равновесие и помогает привыкнуть к положению корпуса при начале колеса.

  3. Смена ног в воздухе.
    Из наклона с ладонями на полу толкнитесь ногой, поднимите прямую вторую и поменяйте их местами в прыжке. Это движение тренирует уверенный старт и чувство ритма.

Делайте эти упражнения ежедневно, не торопясь. Когда тело начнёт двигаться свободно, можно пробовать сам элемент.

Освоение колеса

Теперь переходите к самому интересному. Главное — соблюдать технику и не спешить.

  1. Проведите воображаемую линию на полу.

  2. Встаньте на неё, выставив правую ногу вперёд и подняв руки вверх.

  3. Наклоняясь, ставьте ладони на пол, одновременно поднимая левую ногу вверх.

  4. Оттолкнитесь правой ногой и перенесите обе ноги на другую сторону, держа их прямыми.

  5. Приземлитесь на левую ногу, правую поставьте за ней и выпрямитесь, поднимая руки.

Сначала делайте движение медленно, чтобы почувствовать равновесие. С каждым днём увеличивайте амплитуду, пока не получится плавный переворот.

Советы шаг за шагом

  • Не бойтесь падений — делайте у мягкой поверхности или на гимнастическом коврике.

  • Если тяжело держать баланс, тренируйте стойку у стены — она укрепляет плечи.

  • Приучите запястья к нагрузке: лёгкие круговые движения перед занятием снижают риск растяжения.

  • Развивайте мобильность: плавная растяжка бедра и плеч делает колесо лёгким и безопасным.

  • После тренировки не забывайте восстановиться — можно сделать дыхательную практику или лёгкий массаж.

Мифы и правда

  • Миф: колесо требует особых акробатических навыков.

  • Правда: базовая сила и гибкость вполне достаточны. Элемент осваивается постепенно, как любое упражнение.

  • Миф: взрослым поздно учиться.

  • Правда: тело адаптируется в любом возрасте, если действовать аккуратно и регулярно.

  • Миф: без тренера нельзя.

  • Правда: если соблюдать технику и использовать мягкое покрытие, упражнение безопасно даже дома.

FAQ

Как часто нужно тренироваться, чтобы сделать колесо?
Оптимально заниматься через день: тело успевает восстановиться, но не теряет привычку к движению.

Сколько времени займёт обучение?
У подготовленного человека — 10-15 минут. Новичкам с малоподвижным образом жизни потребуется 1-2 недели.

Что делать, если страшно переворачиваться?
Пробуйте у стены или с поддержкой друга, постепенно повышая амплитуду. Страх уйдёт с опытом.

Интересные факты

  • В гимнастике колесо называют "каруселью" или "cartwheel" и оно входит в базовый арсенал артистов цирка и танцоров.

  • В некоторых странах элемент преподают детям с 5 лет как средство развития координации.

  • Колесо тренирует не только тело, но и уверенность — переворот помогает преодолеть инстинктивный страх падения.

Даже если первое колесо выйдет неидеальным, не спешите сдаваться. Освоить элемент можно в любом возрасте, а процесс обучения подарит лёгкость, гибкость и радость от движения. Главное — слушать тело и двигаться шаг за шагом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Строительная фирма из Татарстана подала в суд на компанию Ильи Авербуха сегодня в 14:43
Арбитраж Татарстана рассмотрит иск к компании Ильи Авербуха

На компанию, принадлежащую Илье Авербуху, подан иск на 17 миллионов рублей. Что известно о конфликте со строительной фирмой, почему спор оказался в арбитражном суде и как это может повлиять на проекты продюсера.

Читать полностью » Главный тренер сегодня в 13:39
Оренбург уволил Слишковича после серии поражений: команда на грани вылета из РПЛ

Футбольный клуб "Оренбург" объявил об уходе Владимира Слишковича с поста главного тренера после серии поражений. Почему команда потеряла форму и кто может возглавить её теперь.

Читать полностью » Евгений Плющенко пообещал 10 тысяч рублей ученице, которая выполнит четверной сальхов сегодня в 12:34
Четверной сальхов с призом: Плющенко подстегнул учениц спортивным вызовом

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объявил денежную премию ученицам за выполнение четверного сальхова. Как этот прыжок стал символом спортивного роста и новой мотивации для юных фигуристок.

Читать полностью » Боец Джефф Монсон признался, что не может видеться с детьми после переезда из США сегодня в 11:31
Боец, который не сдался: Джефф Монсон рассказал, почему не жалеет о своём выборе

Почему Джефф Монсон отказался от гражданства США и назвал Россию своим настоящим домом — история бойца, который сделал выбор сердцем.

Читать полностью » Яна Сантос призналась, что скучает по родине и мечтает приехать в Россию сегодня в 10:26
От Мурманска до UFC: Яна Сантос рассказала, как живёт между двумя мирами

Российская боец ММА Яна Сантос рассказала, почему скучает по родине, как строит карьеру в США и почему не считает себя «американкой» несмотря на жизнь за океаном.

Читать полностью » Аманда Биск показала круговую интервальную тренировку с зашагиваниями и обратными отжиманиями сегодня в 9:50
Семь движений, которые превращают тело в генератор силы: круговая тренировка от Аманды Биск

Круговая тренировка от Аманды Биск укрепляет мышцы и улучшает выносливость даже без спортзала. Разбираемся, как выполнять упражнения и не перегрузить тело.

Читать полностью » Комплекс Джен Уайдерстром с приседаниями и выпадами для мышц ног и корпуса сегодня в 9:10
Мышцы горят, дыхание ускоряется — но именно в этом и кроется секрет быстрых результатов

Эта короткая интервальная тренировка поможет укрепить ноги, ягодицы и мышцы кора. Разбираемся, как выполнять упражнения безопасно и с максимальной пользой.

Читать полностью » Шона Вертью показала, как выполнять приседания на одной ноге для укрепления ягодиц сегодня в 8:50
Сидячая работа рушит тело, но одно упражнение способно это остановить

Короткий комплекс для тех, кто хочет улучшить форму и тонус ягодиц без спортзала. Разбираемся, как четыре упражнения помогут укрепить тело и избежать болей.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Быстрое дыхание у собаки не всегда сигнал болезни
Спорт и фитнес
Эксперты: суперсеты с гантелями повышают выносливость и ускоряют рост мышц верхней части тела
Авто и мото
Kia завершит выпуск модели Soul к концу 2025 года
Красота и здоровье
Учёные отмечают: уровень излучения беспроводных наушников в десятки раз ниже опасного порога
Садоводство
Спички усиливают рост малины и защищают корни от вредителей — Павел Синицын
Наука
В Северной Америке жили разные виды мастодонтов
Еда
Эксперты: хранение зелени во влажном полотенце сохраняет свежесть до 21 дня
Красота и здоровье
Стилисты отметили рост спроса на тёплые оттенки лака в октябре
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet