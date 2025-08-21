Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Арбуз
Арбуз
© Designed by Freepik by rawpixel.com is licensed under public domain
Главная / Еда
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:31

Арбуз выдаёт себя по одному пятну: как найти самый сладкий

Спелый арбуз определяется по жёлтому пятну и сухим усикам

Отлежал бок и набрал сладости — а вы знали, что именно это главный признак вкусного арбуза? Но на деле секретов у этой ягоды гораздо больше. Чтобы не ошибиться и принести домой самый спелый и ароматный плод, запомните несколько простых правил.

Как правильно выбрать арбуз

Внешний вид

  • корка должна быть твёрдой, блестящей и контрастно-полосатой;

  • сухие усики и плодоножка — верный знак зрелости;

  • пятно на боку должно быть жёлтым или оранжевым, но не белым;

  • "паутинка" в виде коричневых полосок у основания — показатель сладости;

  • избегайте трещин и надрезов;

  • хороший арбуз кажется лёгким для своего размера.

Проверка "на слух и на ощупь"

  • при постукивании он звучит звонко, но не гулко;

  • при ударе ладонью ощущается вибрация;

  • при сжатии слышен лёгкий хруст.

Чем полезен арбуз

Эта ягода богата витаминами A, C, E, группой B, а также магнием, калием, кальцием и железом. Содержит антиоксиданты — ликопин, каротин, ниацин. Арбуз отлично утоляет жажду и работает как мягкое мочегонное средство, помогая очищать организм.

Сорта арбузов: на любой вкус

  • "Чёрный принц" — круглый, тёмный, с яркой красной мякотью, очень сочный и сладкий.

  • С оранжевой мякотью — богат витаминами A и C, помогает укреплять иммунитет.

  • "Кидман" — гигант до 7 кг, сладкий и хрустящий.

  • С жёлтой мякотью — менее сладкий, зато подходит диабетикам и людям на диете.

  • С жёлтой шкуркой и красной мякотью — внешне похож на дыню, но внутри настоящий сладкий арбуз.

  • Чёрный с жёлтой мякотью — без косточек, богат витаминами A и C (в одной дольке — до 20% суточной нормы витамина C).

  • Мини-арбуз (до 3 кг) — маленький, круглый, без косточек, удобный для небольших семей.

А как быть с дыней?

Главные правила те же: кожура должна быть твёрдой и целой, плод ароматным, а место среза — сухим. У спелой дыни запах сладкий и медовый, а при лёгком постукивании она издаёт глухой звук.

Выбирайте арбуз по сочетанию признаков: жёлтое пятно, сухая плодоножка, звонкий звук. А дыню — по аромату и целой кожуре. Так вы точно принесёте домой сладкий и сочный плод, который станет украшением стола.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фитнес-эксперт Кларк: кофейно-протеиновый коктейль из соцсетей не помогает похудеть сегодня в 13:51

Белок не всегда работает на вас: как не превратить коктейль в источник жира

Фитнес-эксперт объяснил, почему модный напиток «кофе с протеином» не ускоряет похудение, а может привести к набору лишнего веса.

Читать полностью » Как приготовить канапе с креветками: пошаговые рецепты от кулинарного эксперта сегодня в 13:49

3 способа приготовить канапе с креветками быстрее, чем заварить чай

Ищете эффектную закуску на праздник? Канапе с креветками готовятся за 15 минут и покоряют гостей изысканным вкусом. Три варианта подачи — выбирайте свой!

Читать полностью » Как приготовить творожные пончики в домашних условиях сегодня в 13:35

Десерт без мук: творожные пончики, которые не испортят фигуру

Творожные пончики в масле — хрустящие снаружи, нежные внутри. Простой рецепт для идеального десерта, который покорит всех! Подавайте с ягодным соусом — пальчики оближете.

Читать полностью » Рецепт салата с колбасой, морковью и огурцом: простой способ приготовить за 15 минут сегодня в 12:46

Сочный, свежий, с хрустом: почему этот салат станет вашим фаворитом

Простой салат с колбасой, морковью и огурцом — идеальный вариант для лета.

Читать полностью » Как приготовить теплый салат с баклажанами в соусе терияки: советы шеф-повара сегодня в 12:28

Сочные баклажаны в сладком соусе: рецепт, от которого невозможно отказаться

Сочные баклажаны в сладко-солёном соусе терияки, поданные в рисовой чаше — простой, но эффектный рецепт для любителей азиатской кухни. Готовится быстро, а вкус — просто взрывной!

Читать полностью » Рецепт запечённой куриной грудки с грибами и сыром: пошаговая инструкция сегодня в 11:37

Обычные ингредиенты, необычный вкус: простая курица, которая удивит даже скептиков

Нежное куриное филе с грибами и сыром — простое, но эффектное блюдо. Готовится быстро, а результат впечатляет! Идеально для семейного ужина или гостей.

Читать полностью » Рецепт салата с фасолью, морковью и колбасой: пошаговая инструкция приготовления сегодня в 11:20

Удивите гостей: салат, который легко готовится, но выглядит как кулинарный шедевр

Салат с фасолью, морковью и колбасой — простой и вкусный рецепт для праздничного стола. Узнайте, как приготовить этот салат и удивите своих гостей!

Читать полностью » Как правильно запекать говядину с тыквой — советы шеф-повара сегодня в 10:31

Ароматная говядина и золотая тыква: рецепт, от которого слюнки текут

Ароматная говядина с тыквой из духовки — простой рецепт для сытного ужина. Нежное мясо, сладкие овощи и пряные травы: всего 1,5 часа, и блюдо покорит всех!

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Археологи обнаружили руины царского дворца трибаллов в Болгарии
Туризм

Доцент Средиземноморского университета назвал причины экологического кризиса в Аланье
Красота и здоровье

Психолог назвала короткие видео причиной снижения качества жизни
Питомцы

Осы летят к людям из-за запаха еды, сладостей и парфюмерии
Спорт и фитнес

Тренер Orangetheory Меган Хамфри объяснила пользу упражнений на подвижность суставов
Наука и технологии

Учёные обнаружили генетические следы солдат Наполеона в Вильнюсе
Дом

Хозяйственные мелочи, которые заменяют дорогие гаджеты: список экспертов
Садоводство

Фонари на солнечных панелях изменят жизнь Камчатки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru