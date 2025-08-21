Арбуз выдаёт себя по одному пятну: как найти самый сладкий
Отлежал бок и набрал сладости — а вы знали, что именно это главный признак вкусного арбуза? Но на деле секретов у этой ягоды гораздо больше. Чтобы не ошибиться и принести домой самый спелый и ароматный плод, запомните несколько простых правил.
Как правильно выбрать арбуз
Внешний вид
-
корка должна быть твёрдой, блестящей и контрастно-полосатой;
-
сухие усики и плодоножка — верный знак зрелости;
-
пятно на боку должно быть жёлтым или оранжевым, но не белым;
-
"паутинка" в виде коричневых полосок у основания — показатель сладости;
-
избегайте трещин и надрезов;
-
хороший арбуз кажется лёгким для своего размера.
Проверка "на слух и на ощупь"
-
при постукивании он звучит звонко, но не гулко;
-
при ударе ладонью ощущается вибрация;
-
при сжатии слышен лёгкий хруст.
Чем полезен арбуз
Эта ягода богата витаминами A, C, E, группой B, а также магнием, калием, кальцием и железом. Содержит антиоксиданты — ликопин, каротин, ниацин. Арбуз отлично утоляет жажду и работает как мягкое мочегонное средство, помогая очищать организм.
Сорта арбузов: на любой вкус
-
"Чёрный принц" — круглый, тёмный, с яркой красной мякотью, очень сочный и сладкий.
-
С оранжевой мякотью — богат витаминами A и C, помогает укреплять иммунитет.
-
"Кидман" — гигант до 7 кг, сладкий и хрустящий.
-
С жёлтой мякотью — менее сладкий, зато подходит диабетикам и людям на диете.
-
С жёлтой шкуркой и красной мякотью — внешне похож на дыню, но внутри настоящий сладкий арбуз.
-
Чёрный с жёлтой мякотью — без косточек, богат витаминами A и C (в одной дольке — до 20% суточной нормы витамина C).
-
Мини-арбуз (до 3 кг) — маленький, круглый, без косточек, удобный для небольших семей.
А как быть с дыней?
Главные правила те же: кожура должна быть твёрдой и целой, плод ароматным, а место среза — сухим. У спелой дыни запах сладкий и медовый, а при лёгком постукивании она издаёт глухой звук.
Выбирайте арбуз по сочетанию признаков: жёлтое пятно, сухая плодоножка, звонкий звук. А дыню — по аромату и целой кожуре. Так вы точно принесёте домой сладкий и сочный плод, который станет украшением стола.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru