Арбуз выдаёт себя по одному пятну: как найти самый сладкий

Отлежал бок и набрал сладости — а вы знали, что именно это главный признак вкусного арбуза? Но на деле секретов у этой ягоды гораздо больше. Чтобы не ошибиться и принести домой самый спелый и ароматный плод, запомните несколько простых правил.

Как правильно выбрать арбуз

Внешний вид

корка должна быть твёрдой, блестящей и контрастно-полосатой;

сухие усики и плодоножка — верный знак зрелости;

пятно на боку должно быть жёлтым или оранжевым, но не белым;

"паутинка" в виде коричневых полосок у основания — показатель сладости;

избегайте трещин и надрезов;

хороший арбуз кажется лёгким для своего размера.

Проверка "на слух и на ощупь"

при постукивании он звучит звонко, но не гулко;

при ударе ладонью ощущается вибрация;

при сжатии слышен лёгкий хруст.

Чем полезен арбуз

Эта ягода богата витаминами A, C, E, группой B, а также магнием, калием, кальцием и железом. Содержит антиоксиданты — ликопин, каротин, ниацин. Арбуз отлично утоляет жажду и работает как мягкое мочегонное средство, помогая очищать организм.

Сорта арбузов: на любой вкус

"Чёрный принц" — круглый, тёмный, с яркой красной мякотью, очень сочный и сладкий.

С оранжевой мякотью — богат витаминами A и C, помогает укреплять иммунитет.

"Кидман" — гигант до 7 кг, сладкий и хрустящий.

С жёлтой мякотью — менее сладкий, зато подходит диабетикам и людям на диете.

С жёлтой шкуркой и красной мякотью — внешне похож на дыню, но внутри настоящий сладкий арбуз.

Чёрный с жёлтой мякотью — без косточек, богат витаминами A и C (в одной дольке — до 20% суточной нормы витамина C).

Мини-арбуз (до 3 кг) — маленький, круглый, без косточек, удобный для небольших семей.

А как быть с дыней?

Главные правила те же: кожура должна быть твёрдой и целой, плод ароматным, а место среза — сухим. У спелой дыни запах сладкий и медовый, а при лёгком постукивании она издаёт глухой звук.

Выбирайте арбуз по сочетанию признаков: жёлтое пятно, сухая плодоножка, звонкий звук. А дыню — по аромату и целой кожуре. Так вы точно принесёте домой сладкий и сочный плод, который станет украшением стола.