Красивый чеснок — к пустой грядке: ловушка, в которую попадаются даже опытные дачники
Многие дачники сталкиваются с одной и той же проблемой: посадили чеснок, а половина грядки осталась пустой. Деньги потрачены, время ушло, а урожая нет. Это часто связано с неправильным выбором семенного материала.
Почему красивый чеснок не всегда хороший
Главная ошибка — покупать головки "на глаз". На рынках часто продают товарный чеснок, обработанный химией против прорастания. Он выглядит крупным и красивым, но не даст всходов.
Ещё одна проблема — повреждённое донце. Именно с него растут корни, и если оно срезано или подрезано, прорастания не будет.
Также важно учитывать происхождение сорта. Южный чеснок в северных регионах часто не перезимовывает.
Сроки покупки тоже имеют значение: лучший семенной чеснок берут в августе, когда он свежевыкопанный и имеет максимальную всхожесть. В сентябре остаются пересушенные остатки, а в октябре выбора почти нет.
Три приёма проверки за минуту
-
Тест на звук — лёгкий стук костяшкой пальца по головке. Звонкий звук означает, что чеснок плотный; глухой — признак порчи.
-
Осмотр донца — оно должно быть целым, с бугорками будущих корней, без вырезов и повреждений.
-
Правило трёх чешуек — снять верхние сухие покровы, пока не останется три слоя. Под ними кожица должна быть белой или слегка фиолетовой, без пятен и мягких мест.
Дополнительно стоит проверить плотность зубков — они должны сидеть плотно и не проваливаться.
Где искать хороший семенной чеснок
-
Фермерские рынки — можно узнать сорт и место выращивания.
-
Садовые центры — меньше выбор, но есть сертификаты.
-
Садоводы-любители — надёжный вариант, так как видно, как чеснок растёт у них на участке.
Не рекомендуется брать семенной чеснок в супермаркетах — там почти всегда товарные, а не посадочные головки.
Подготовка к посадке
Опытные огородники советуют калибровать зубки: крупные (4-6 г) идут на основной урожай, средние (2-3 г) — на второй сорт, мелкие — в пищу.
Хранят чеснок в деревянных ящиках при 2-4 °C, проверяют каждые две недели, убирают испорченные головки. За три дня до посадки головки разбирают на зубки, оставляют только плотные и целые, замачивают в светло-розовом растворе марганцовки на час.
С таким подходом всхожесть может достигать 90%, а средний вес головки — от 80 до 120 г.
