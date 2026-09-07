Выглядит спелой, но вязнет во рту: как не нарваться на незрелую хурму

Выбор тактики покупки хурмы зависит от того, содержит ли фрукт танины, вызывающие вязкость, пояснила диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. В беседе с NewsInfo она объяснила, как отличить незрелую хурму от плодов, готовых к употреблению, ориентируясь на сортовые особенности и внешние признаки.

Ранее стало известно, что ученые из Санкт-Петербурга совместно с китайскими коллегами разработали систему искусственного интеллекта для автоматического распознавания степени зрелости хурмы. До настоящего времени процесс оценки урожая опирался исключительно на человеческий фактор, что мешало качественному мониторингу в промышленных масштабах.

По словам диетолога, вяжущие сорта хурмы, такие как "хачиа" или "кастата", в незрелом виде остаются плотными, светлыми и не поддаются нажатию. Покупать их стоит только в том случае, если мякоть приобрела желеобразную консистенцию. Для других культур, например, граната, характерны иные критерии качества — зачастую спелый плод выбирают по тяжести и упругости оболочки.

Для не вяжущих сортов хурмы, к которым относятся "королек" и "шарон", требования мягкости не так критичны. Специалист подчеркнула, что они могут быть сладкими даже при сохранении твердости, если окрас распределен равномерно.

При этом потребителям важно помнить, что неправильные условия хранения портят любой продукт. Аналогично тому, как микроволновка размягчает твердый авокадо, определенные приемы могут изменить структуру фрукта, но не всегда сохраняют его первоначальный вкус.

"Если это вяжущие сорта, то плоды твердые, плотные, не поддаются легкому надавливанию, по цвету светло-оранжевые, возможны зеленые участки. Спелая хурма насыщенно оранжевая или красно-оранжевая, кожица не глянцевая, менее прозрачная", — пояснила Русакова.

Эксперт добавила, что сухие и потемневшие листья, а также конусообразная форма являются признаками готовности вяжущих сортов к употреблению. В противном случае избыток танинов испортит вкус. Вопрос правильной селекции актуален для всей плодоовощной продукции. Например, опытные кулинары определяют спелость ананаса по аромату, исходящему от его основания.

"Общие признаки незрелости для всех сортов: незрелая хурма — менее яркая. Морщинистая кожица указывает на перезревание или на то, что хурму замораживали. Зеленые участки, особенно у сортов, которые в спелом виде должны быть оранжевыми, наталкивают на мысль, что она еще недозрела. Темные полосы у некоторых сортов тоже сигнализируют о зрелости", — рассказала специалист.

Русакова рекомендует уточнять название сорта у продавца перед покупкой, чтобы избежать неприятного вяжущего эффекта. Подобная внимательность к деталям помогает и в других случаях: так, наклейка на фруктах может многое рассказать о способе выращивания и происхождении товара.

Если же покупка оказалась неудачной, существуют методы исправления ситуации. Нередко вкус недозрелых помидоров улучшают с помощью простых добавок, однако с хурмой такой прием не сработает — ей требуется время для естественного созревания.

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