Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ребенок держит таблетки
Ребенок держит таблетки
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 23:06

Сладкие витамины оборачиваются ловушкой: родители сами лишают детей пользы

Диетолог Дейзи Скиннер: добавки нужны только при подтверждённом дефиците витаминов у детей

Когда речь заходит о здоровье детей, тема витаминов и добавок нередко становится поводом для споров и сомнений. Родители стремятся дать своим детям лучшее, но информация о том, какие витамины нужны, а какие нет, зачастую противоречива. Диетологи напоминают: основным источником всех необходимых веществ должен оставаться полноценный и разнообразный рацион. Однако бывают ситуации, когда добавки действительно оправданы.

Основная ошибка родителей

Многие мамы и папы, выбирая витамины для детей, невольно совершают одну распространённую ошибку — отдают предпочтение сладким жевательным конфетам с минимальным содержанием полезных веществ.

"Одна большая ошибка — выбирать добавки с высоким содержанием сахара, но низким содержанием необходимых питательных веществ", — отметила диетолог Дженни Роджерс.

Согласно данным Национального исследования диеты и питания (2019-2023 гг.), дети и так получают более чем в два раза больше сахара, чем рекомендуется. Поэтому добавки с подсластителями только усугубляют проблему. Оптимальный выбор — витамины без добавленного сахара и с натуральными ароматизаторами.

Как выбрать витамины правильно

Диетолог Дейзи Скиннер подчеркивает: добавки нужны не всем детям, а только при реальном дефиците. Это может быть связано с особенностями питания, аллергией, проблемами с усвоением или заболеваниями. Главное правило — убедиться, что витаминный комплекс подходит именно детям и соответствует их возрасту.

Разные возрастные группы требуют различных дозировок, поэтому важно следовать инструкции на упаковке и не полагаться на "взрослые" формы добавок.

Когда витамины действительно полезны

Наиболее частая причина для назначения добавок в детском возрасте — дефицит витамина D. В странах с ограниченным количеством солнечных дней, таких как Великобритания, нехватка этого витамина встречается особенно часто.

"Хотя его можно найти в некоторых продуктах, обычно мы не можем получить его в достаточном количестве только из рациона", — пояснила Дейзи Скиннер.

Именно поэтому с осени по весну детям и взрослым часто рекомендуют дополнительный приём витамина D. Он необходим для усвоения кальция и фосфора, а значит, напрямую влияет на здоровье костей и зубов.

Британская служба здравоохранения NHS советует всем, включая беременных и кормящих женщин, рассматривать ежедневный приём 10 микрограммов витамина D в холодное время года.

Какие дефициты встречаются у детей чаще всего

Даже при сбалансированном рационе дети в период активного роста могут испытывать нехватку определённых веществ. Диетолог Люси Кершоу отмечает, что к наиболее распространённым дефицитам относятся:

  • витамин D3,
  • железо (особенно у девочек),
  • фолиевая кислота,
  • омега-3 жирные кислоты.

В семьях с ограниченными финансовыми возможностями или у детей с выборочным питанием риск таких дефицитов выше. В этих случаях качественные поливитамины и омега-3 добавки могут помочь восполнить пробелы.

Главное правило для родителей

Несмотря на то что витамины могут быть полезны, они не должны заменять полноценное питание. Сбалансированная диета остаётся основой здоровья ребёнка, а добавки — лишь дополнительным инструментом, когда без них не обойтись.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследование: у долгожителей чаще всего крепкое сердце, позитивный взгляд и цель в жизни сегодня в 22:22

Сто лет — не предел: какие черты помогают человеку пережить век

Учёные 30 лет наблюдали за людьми и выяснили: долгожителей объединяют три черты — крепкое сердце, позитив и ясная цель в жизни.

Читать полностью » Диетолог Ягель: хроническая тревога усиливает синдром раздражённого кишечника сегодня в 22:02

Рабочие дедлайны опаснее фастфуда: как стресс разрушает пищеварение

Тревога и стресс могут негативно влиять на здоровье вашего кишечника. Узнайте, как поддерживать баланс и улучшить пищеварение с помощью простых привычек.

Читать полностью » Дерматолог Гитика Миттал Гупта: сон на одном боку ускоряет появление морщин и асимметрии сегодня в 21:58

Лицо под давлением: к чему приводит многолетний сон на боку

Вы знали, что привычка спать на одном боку может ускорить появление морщин и асимметрии лица? Узнайте мнение экспертов и методы коррекции.

Читать полностью » Специалисты подчеркнули, что поддержка родителей помогает детям легче пройти учебный год сегодня в 20:56

Школьное утро без слез и криков: 7 привычек, которые облегчат жизнь всей семье в новом учебном году

Каждый новый учебный год — это время перемен для всей семьи. Узнайте, как справиться со стрессом, поддержать детей и создать гармонию в доме.

Читать полностью » Газлайтинг приводит к потере идентичности и контролю в отношениях — данные Klein сегодня в 19:43

Опасная игра с памятью: как партнёр может украсть вашу уверенность в себе

Газлайтинг — это не просто разногласие, это манипуляция, способная разрушить вашу самоидентичность. Узнайте, как распознать признаки и вернуть контроль.

Читать полностью » Врачи: металлическая и старая посуда в микроволновке может вызвать искры и повреждение техники сегодня в 18:40

Кажется безобидно — а на самом деле опасно: запретные продукты для СВЧ

Не все продукты и предметы безопасно отправлять в микроволновку. В этом обзоре — список того, что может привести к ожогам, искрам и даже пожару.

Читать полностью » Учёные: пары, растущие вместе, ощущают большее благополучие и счастье сегодня в 18:37

Отношения, в которых уходит тревога: как понять, что рядом "тот самый"

Узнайте, как распознать истинную любовь и понять, что вы на правильном пути. 5 признаков крепких отношений, которые принесут вам радость и поддержку.

Читать полностью » Врачи: тёплая вода по утрам улучшает пищеварение и состояние кожи сегодня в 17:36

Один месяц — и тело меняется: что даёт утренний стакан тёплой воды

Стакан тёплой воды по утрам кажется банальной привычкой. Но если месяц соблюдать этот ритуал, организм удивит вас неожиданными изменениями.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Осенние посадки: сливы, тюльпаны и эхинацея для будущего сезона
Авто и мото

Автомеханик назвал основные ошибки водителей при эксплуатации АКПП
СКФО

В Осетии скончался народный артист России Вячеслав Вершинин
ЮФО

Эксперты по туризму: осенью снижаются цены на отдых и уменьшаются туристические потоки
СЗФО

Синоптики прогнозируют летние температуры в Петербурге в начале сентября
СФО

Статистика промпроизводства СФО: только Хакасия, Омская область и Алтай демонстрируют рост
ПФО

В Башкирии спасают медвежонка, получившего серьезные травмы при падении со скалы
Авто и мото

Устранение неисправностей автомобиля: советы от специалистов автоцентра
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru