Сладкие витамины оборачиваются ловушкой: родители сами лишают детей пользы

Когда речь заходит о здоровье детей, тема витаминов и добавок нередко становится поводом для споров и сомнений. Родители стремятся дать своим детям лучшее, но информация о том, какие витамины нужны, а какие нет, зачастую противоречива. Диетологи напоминают: основным источником всех необходимых веществ должен оставаться полноценный и разнообразный рацион. Однако бывают ситуации, когда добавки действительно оправданы.

Основная ошибка родителей

Многие мамы и папы, выбирая витамины для детей, невольно совершают одну распространённую ошибку — отдают предпочтение сладким жевательным конфетам с минимальным содержанием полезных веществ.

"Одна большая ошибка — выбирать добавки с высоким содержанием сахара, но низким содержанием необходимых питательных веществ", — отметила диетолог Дженни Роджерс.

Согласно данным Национального исследования диеты и питания (2019-2023 гг.), дети и так получают более чем в два раза больше сахара, чем рекомендуется. Поэтому добавки с подсластителями только усугубляют проблему. Оптимальный выбор — витамины без добавленного сахара и с натуральными ароматизаторами.

Как выбрать витамины правильно

Диетолог Дейзи Скиннер подчеркивает: добавки нужны не всем детям, а только при реальном дефиците. Это может быть связано с особенностями питания, аллергией, проблемами с усвоением или заболеваниями. Главное правило — убедиться, что витаминный комплекс подходит именно детям и соответствует их возрасту.

Разные возрастные группы требуют различных дозировок, поэтому важно следовать инструкции на упаковке и не полагаться на "взрослые" формы добавок.

Когда витамины действительно полезны

Наиболее частая причина для назначения добавок в детском возрасте — дефицит витамина D. В странах с ограниченным количеством солнечных дней, таких как Великобритания, нехватка этого витамина встречается особенно часто.

"Хотя его можно найти в некоторых продуктах, обычно мы не можем получить его в достаточном количестве только из рациона", — пояснила Дейзи Скиннер.

Именно поэтому с осени по весну детям и взрослым часто рекомендуют дополнительный приём витамина D. Он необходим для усвоения кальция и фосфора, а значит, напрямую влияет на здоровье костей и зубов.

Британская служба здравоохранения NHS советует всем, включая беременных и кормящих женщин, рассматривать ежедневный приём 10 микрограммов витамина D в холодное время года.

Какие дефициты встречаются у детей чаще всего

Даже при сбалансированном рационе дети в период активного роста могут испытывать нехватку определённых веществ. Диетолог Люси Кершоу отмечает, что к наиболее распространённым дефицитам относятся:

витамин D3,

железо (особенно у девочек),

фолиевая кислота,

омега-3 жирные кислоты.

В семьях с ограниченными финансовыми возможностями или у детей с выборочным питанием риск таких дефицитов выше. В этих случаях качественные поливитамины и омега-3 добавки могут помочь восполнить пробелы.

Главное правило для родителей

Несмотря на то что витамины могут быть полезны, они не должны заменять полноценное питание. Сбалансированная диета остаётся основой здоровья ребёнка, а добавки — лишь дополнительным инструментом, когда без них не обойтись.