Дрова перестанут гнить и мокнуть: один элемент в дровянике решает всё

Дрова, сложенные кучей во дворе, быстро отсыревают, теряют способность хорошо гореть и создают беспорядок. Намного практичнее построить дровяник — аккуратное и удобное место для хранения топлива, которое сохранит древесину сухой и долговечной. Сделать его можно своими руками, даже без опыта строительства.

Виды построек для дров

На дачных участках встречаются три схожих по назначению конструкции: дровяник, дровник и дровница. Отличие между ними — в масштабе и расположении.

Дровяник - отдельное строение с крышей, рассчитанное на большой запас топлива.

- отдельное строение с крышей, рассчитанное на большой запас топлива. Дровник - облегчённая пристройка или навес у стены дома, забора, сарая.

- облегчённая пристройка или навес у стены дома, забора, сарая. Дровница - небольшая мобильная подставка у камина или мангала.

Если дачный дом деревянный, место примыкания дровника нужно защитить металлическим листом — это предотвратит появление насекомых-древоточцев и снизит риск возгорания.

Как выбрать место

Дровяник стоит разместить недалеко от дома, но не вплотную к нему, чтобы не таскать поленья через весь участок и при этом соблюдать нормы пожарной безопасности. Идеально, если площадка будет сухой и немного приподнятой. На влажной почве лучше сделать подушку из песка и гравия — она распределит нагрузку и обеспечит дренаж.

Не стоит строить дровяник у мангальной зоны, бани или мест, где часто жгут костры. До соседского забора должно быть не меньше метра. Если дровник пристраивается к дому, выбирайте ветреную сторону — сквозняк будет естественно просушивать древесину.

Обычно дачникам хватает постройки длиной 2-4 м, шириной 1-2 м и высотой до 2 м. Такой объём вмещает примерно 2-3 куба дров — стандартный сезонный запас.

Основание и стены

Фундамент нужен не всегда. Если дровяник планируется на несколько лет, основание лучше сделать из кирпича, блоков или плиток. Пол рекомендуется приподнять хотя бы на 15-20 см над землёй, чтобы воздух свободно циркулировал снизу.

Стены могут быть глухими или решётчатыми. Для хорошей вентиляции полезно оставлять между досками зазоры. Если строение закрытое, зимой его нужно заполнять полностью, чтобы снег не засыпал пустоты. Внизу и под крышей желательно предусмотреть отверстия для вентиляции.

Крыша — ключевой элемент. Её делают односкатной или двускатной. Главное, чтобы уклон позволял воде и снегу свободно сходить. Материалы подойдут разные — шифер, профнастил, ондулин или просто доски с пропиткой.

Материалы для дровяника

Самый популярный вариант — дерево. Оно экологично, легко в обработке и гармонично смотрится в саду. Для защиты стоит использовать антисептические пропитки и лак для наружных работ. Можно построить дровяник и из металла — профнастила или арматуры. Такие конструкции долговечны и пожаробезопасны, но могут ржаветь без ухода.

Интересный эффект даёт комбинирование материалов — деревянный каркас с металлической крышей или стенками из сетки-рабицы. Это снижает стоимость и ускоряет строительство.

Формы и дизайнерские идеи

Классическая форма дровяника — прямоугольник. Но многие дачники делают оригинальные варианты. Популярны пирамиды, шестиугольники, конструкции в виде сот или даже миниатюрные бочки. Они выглядят декоративно и не занимают много места.

К примеру, дровяник в форме пирамиды удобен для небольших запасов: поленья укладываются внутрь слоями, а воздух свободно циркулирует. Варианты "пчелиные соты" из досок или металлических секций можно установить у стены дома, а в ячейки помещать дрова разного размера.

Если хочется сэкономить, можно аккуратно сложить поленницу под навесом или укрыть её сеткой с козырьком из шифера. При правильной укладке она выглядит не хуже готовой конструкции.

Как построить дровяник: пошаговая инструкция

Выберите место и рассчитайте размеры постройки. Подготовьте площадку: очистите, выровняйте, при необходимости утрамбуйте подушку из песка и гравия. При желании сделайте лёгкий фундамент из кирпича или бетонных блоков. Соберите каркас из брусьев, обработав их антисептиком. Обшейте стены досками или металлическим профилем с зазорами. Установите крышу под углом, добавьте козырёк. Покрасьте или задекорируйте дровяник, чтобы он сочетался с домом или забором. Внизу и под крышей оставьте вентиляционные отверстия.

После сборки уложите на пол настил, а затем дрова. Между рядами оставляйте зазор для циркуляции воздуха. Чтобы поленья не скатывались, установите боковые подпорки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: поставить дровяник на низком месте.

→ Последствие: сырость и гниение поленьев.

→ Альтернатива: использовать приподнятую площадку или подставки из блоков.

→ Последствие: сырость и гниение поленьев. → Альтернатива: использовать приподнятую площадку или подставки из блоков. Ошибка: полностью закрыть стенки без вентиляции.

→ Последствие: плесень и неприятный запах.

→ Альтернатива: оставить щели между досками.

→ Последствие: плесень и неприятный запах. → Альтернатива: оставить щели между досками. Ошибка: использовать незащищённую древесину.

→ Последствие: жуки-древоточцы и потемнение.

→ Альтернатива: нанести антисептик и лак.

Плюсы и минусы материалов

Материал Преимущества Недостатки Дерево Доступно, эстетично, легко обрабатывать Требует защиты от влаги и вредителей Металл Прочен, пожаробезопасен Подвержен коррозии Комбинированный вариант Универсален, экономичен Сложнее в монтаже

А что если…

…нет времени строить полноценный дровяник? Можно купить готовый набор-конструктор в садовом магазине — достаточно собрать детали по инструкции. Есть варианты с декоративными решётками, полками и даже мини-дровницами для камина.

…хочется украсить участок? Используйте дрова как элемент дизайна: выкладывайте их по кругу, создавайте рисунки из разных пород дерева или добавляйте подсветку под навесом.

Интересные факты

В старину дровяники строили рядом с кухнями — тепло от очага помогало сушить поленья. На Севере их размещали у бань: горячий воздух предотвращал промерзание дров зимой. Современные дизайнеры используют дровницы как элемент интерьера даже в городских квартирах с биокаминами.

FAQ

Какой материал лучше выбрать?

Для дачи оптимально дерево — оно дешёвое и легко подгоняется под нужный размер. Главное — покрыть защитой от влаги.

Что лучше — дровник или дровяник?

Если нужно хранить большой запас топлива, выбирайте дровяник. Для небольших объёмов у камина достаточно дровника или дровницы.

Можно ли хранить дрова в теплице зимой?

Нет, избыточная влажность повредит древесину и вызовет плесень.