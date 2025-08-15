Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кошка породы пиксибоб
Кошка породы пиксибоб
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 5:26

Один жест — и всё прощено: как кошке помочь забыть обиду

Игнорирование и отказ от еды могут указывать на обиду кошки

Кошки — существа с тонкой душевной организацией. Они могут простить, но забывают не всегда, поэтому, если вы нечаянно обидели своего пушистого друга, лучше не откладывать примирение.

Почему кошки обижаются

Причины могут быть разными — от громкого звука до нарушения личного пространства:

  • Стресс от резких изменений — перестановка мебели, появление новых людей или животных.

  • Лишнее вторжение — слишком навязчивые ласки или игры.

  • Недостаток внимания — даже независимые кошки нуждаются в заботе.

Как понять, что кошка обижена: она может игнорировать вас, прятаться, проявлять агрессию или отказаться от еды.

Подготовка к извинению

  • Спокойная атмосфера — выключите громкие приборы, создайте мягкий свет.

  • Ваш настрой — уберите раздражение, говорите тихо и доброжелательно.

Шаги примирения

  1. Подойдите медленно — без резких движений.

  2. Мягко заговорите — похвалите, скажите, что она особенная.

  3. Предложите угощение или игрушку — путь к сердцу через любимое лакомство.

  4. Погладьте, если позволяет — если кошка даёт прикоснуться, вы на верном пути.

Как сохранить доверие

  • Играйте и проводите время вместе.

  • Уважайте личные границы питомца.

  • Предотвращайте ситуации, которые могут её напугать или расстроить.

Умение вовремя извиниться перед кошкой и проявить уважение к её чувствам укрепит вашу связь и сделает отношения с пушистой любимицей ещё теплее.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эти породы собак отличаются чистоплотностью и не имеют сильного запаха вчера в 21:39

Хотите собаку, но боитесь шерсти и запаха? Вот идеальные варианты

Чистоплотные породы собак для тех, кто ценит порядок. 10 вариантов, которые меньше линяют, легче в уходе и подходят даже для людей с аллергией.

Читать полностью » Ночное беспокойство у собак: как отличить стресс от симптома болезни вчера в 21:09

Бессонные ночи и тревожный лай: как собака может вымотать всю семью

Почему собака не спит ночью? От безобидных привычек до признаков болезни — причины, на которые стоит обратить внимание, и способы помочь питомцу.

Читать полностью » Лаготто романьоло из охотничьей собаки стала мастером поиска трюфелей вчера в 20:54

Эта порода — единственная в мире, официально охотящаяся на трюфели

От охоты на болотах до поиска трюфелей — история лаготто романьоло, собаки с древними корнями, умом и обаянием, покорившей мир.

Читать полностью » Игры, прогулки и второй питомец: как помочь гиперактивной кошке тратить энергию вчера в 20:41

Гиперактивная кошка — не беда, если направить её энергию правильно

Некоторые кошки — настоящие ураганы. Узнайте, как направить энергию питомца в мирное русло, сохранить мебель и сделать жизнь животного интереснее.

Читать полностью » Эксперты рассказали, как подготовить кошку к первой прогулке в парке вчера в 20:26

Кошка на поводке: как превратить домашнюю "тигрицу" в уличную исследовательницу

Прогулки с кошкой возможны, но требуют терпения и подготовки. Узнайте, как правильно приучить питомца к шлейке и сделать первый выход безопасным.

Читать полностью » Как правильно давать таблетку собаке — рекомендации ветеринаров вчера в 16:25

3 способа дать собаке таблетку, которые сэкономят нервы и время

Ваш пёс мастерски выплёвывает таблетки? 4 рабочих способа дать лекарство без стресса — от хитрости с едой до специального прибора. Проверено собаководами!

Читать полностью » Кобры не танцуют под музыку: научное объяснение их реакции на движения вчера в 16:20

Кобра не танцует — она защищается: жестокий обман туристов

Узнайте правду о кобрах и их реакции на музыку. Эти змеи не танцуют под дудочку, а реагируют на вибрации. Откройте для себя удивительные факты!

Читать полностью » Как порода кошки влияет на её поведение: мнение ветеринаров вчера в 15:22

Невидимая опасность: почему ваша кошка может болеть из-за своей породы

Знание породы кошки — не просто любопытство. Это ключ к её здоровью, характеру и даже воспитанию. Узнайте, как эта информация поможет вам и вашему питомцу!

Читать полностью »

Новости
Дом

Как обустроить в квартире зону для грязных лап и избавить себя от лишних хлопот
Туризм

Необычные природные парки России, которые можно успеть посетить этим летом
Садоводство

Август — лучшее время: размножаем форзицию черенками по проверенной методике
Красота и здоровье

Врач объяснила, как цитрусовые и цельнозерновые продукты защищают почки
Еда

Рецепт салата из баклажанов по-корейски: пошаговая инструкция и ингредиенты
Садоводство

Урожайный редис круглый год: советы по выращиванию в августе
Авто и мото

Новинки Audi, Alfa Romeo, Fiat, Jeep и Subaru — что ждать в ближайшие месяцы
Культура и шоу-бизнес

Тейлор Свифт рассказала, как начались её отношения с Трэвисом Келси
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru