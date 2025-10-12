Каждый день или раз в неделю? Дерматологи наконец поставили точку в спорах о мытье волос

Кажется, что споры об идеальной частоте мытья головы не утихают никогда. Одни утверждают, что волосы нужно очищать каждый день, другие уверены — чем реже, тем лучше. Так кто же прав?

"Универсального ответа не существует", — отметила дерматолог и совладелица клиники Couture Medical в Лас-Вегасе Кэндис Спэнн.

По словам экспертов, частота зависит от множества факторов — типа волос, жирности кожи головы, уровня физической активности и даже используемых средств. Главное — найти свою "золотую середину", чтобы волосы оставались свежими, но не пересушенными.

Как определить свой тип волос

Понять, к какому типу относятся ваши волосы, можно и без лаборатории.

"Тонкие волосы мягкие, легко ломаются и плохо держат объём. Грубые — плотнее, суше, дольше сохнут", — пояснила дерматолог и доцент Медицинской школы Маунт-Синай Жанетт Граф.

Если прядь между пальцами ощущается как едва заметная нить — она тонкая. Если плотная и упругая — скорее всего, волосы густые. Иногда тип бывает смешанным: например, жирные корни и сухие кончики. В этом случае стоит подбирать уход сразу под обе проблемы.

Таблица сравнения типов волос

Тип волос Основная особенность Склонность Частота мытья Тонкие, прямые Мягкие, быстро теряют объём К жирности Через день Толстые, жёсткие Плотные, объёмные К сухости 2 раза в неделю Кудрявые и вьющиеся Пористые, дольше сохнут К ломкости 1 раз в неделю Повреждённые Сухие, секущиеся К ломкости 1 раз в 5-7 дней С жирной кожей головы Склонные к блеску К перхоти Каждый день или через день

Почему всё зависит от типа волос

Тонкие волосы

Из-за гладкой структуры кожное сало быстро распределяется по длине, и корни становятся жирными уже через день. Мыть их стоит через день или даже ежедневно, если вы активно занимаетесь спортом.

"Чем тоньше волосы, тем быстрее жир с кожи головы делает их тусклыми", — пояснила Жанетт Граф.

Избегайте тяжёлых масел и плотных текстур — они утяжеляют волосы. Подойдут лёгкие шампуни с кератином и глицерином, а кондиционер наносите только на концы.

Густые или жёсткие волосы

"Себуму сложно равномерно распределиться по плотным прядям, поэтому их можно мыть реже", — объяснила дерматолог Пуджа Рамбхия.

Двух раз в неделю достаточно. Главное — не забывайте про питание: используйте кондиционеры и маски с маслами ши и жожоба, чтобы увлажнить концы.

Повреждённые и сухие волосы

Постоянные укладки, осветление и окрашивание истончают структуру волоса.

"Частое мытьё лишает их защитного жирового слоя", — напомнила Кэндис Спэнн.

Оптимально — раз в неделю, а между процедурами использовать питательные маски и несмываемые средства. Откажитесь от шампуней с сульфатами — они усиливают ломкость.

Кудрявые и вьющиеся волосы

У этого типа натуральные масла распределяются хуже всего, поэтому кудри быстрее сохнут. Мыть их стоит не чаще одного раза в неделю.

"Чем плотнее завиток, тем реже стоит использовать шампунь", — отметила Пуджа Рамбхия.

Альтернатива — "ко-вошинг" (мытьё только кондиционером). Он мягко очищает и сохраняет влагу.

Жирная кожа головы

Избыток себума делает корни липкими уже на следующий день. Ежедневное мытьё допустимо, но выбирайте мягкие шампуни без сульфатов. Можно добавить раз в неделю отшелушивающий уход — пилинг или шампунь с салициловой кислотой, чтобы удалить ороговевшие клетки.

"Пилинг кожи головы помогает избавиться от излишков кожного сала и предотвратить зуд", — советует Жанетт Граф.

Склонность к перхоти или чувствительная кожа

Если появляются белые хлопья, шелушение или зуд, используйте лечебный шампунь 2-3 раза в неделю. Лучше выбирать средства с цинком, кетоконазолом или алоэ вера. Избегайте отдушек и спирта.

Советы шаг за шагом

Не мойте волосы слишком горячей водой. Она разрушает липидный барьер и усиливает сухость. Всегда используйте кондиционер. Он восстанавливает влагу и закрывает кутикулу. Расчёсывайте аккуратно. Мокрые волосы легко повредить. Лучше использовать гребень с редкими зубьями. Не злоупотребляйте сухим шампунем. Он спасает в экстренных случаях, но при частом применении может забивать поры кожи головы. Меняйте шампунь каждые 3-4 месяца. Кожа адаптируется, и эффект снижается.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: мыть голову ежедневно при сухих волосах.

• Последствие: ломкость и тусклость.

• Альтернатива: уменьшите частоту, добавьте маску или масло.

• Ошибка: использовать шампунь 2-в-1.

• Последствие: не хватает увлажнения.

• Альтернатива: наносите кондиционер отдельно.

• Ошибка: забывать о коже головы.

• Последствие: зуд и перхоть.

• Альтернатива: делайте мягкий пилинг раз в неделю.

А что если волосы быстро жирнеют?

Иногда виноваты не гормоны, а неправильный уход: частое касание головы руками, неочищённые щётки или переизбыток силиконов в косметике. Попробуйте лёгкий шампунь для частого применения и не наносите кондиционер ближе, чем на 5 см от корней.

Таблица "Плюсы и минусы" частоты мытья

Частота Плюсы Минусы Каждый день Ощущение свежести Пересушивание, ломкость Через день Баланс чистоты и ухода Может быть мало при жирной коже 2 раза в неделю Оптимум для большинства Требует лёгких несмываемых средств 1 раз в неделю Подходит сухим волосам Риск жирности у корней

Мифы и правда

Миф 1. Если не мыть голову неделю, волосы "привыкнут" и перестанут жирниться.

Правда. Себум вырабатывается постоянно — паузы не влияют на его количество.

Миф 2. Кондиционер утяжеляет волосы.

Правда. Правильный кондиционер защищает от ломкости и делает волосы мягче.

Миф 3. Сухой шампунь заменяет обычное мытьё.

Правда. Он маскирует жирность, но не очищает кожу головы.

FAQ

Можно ли мыть голову каждый день?

Да, если кожа головы жирная или вы тренируетесь. Главное — использовать мягкий шампунь и не пересушивать концы.

Как понять, что волосы пересушены?

Они тусклые, электризуются, плохо расчесываются. Попробуйте реже мыть и добавить питательную маску.

Что делать, если кожа головы зудит?

Проверить шампунь: он может быть слишком агрессивным. Выберите средство без сульфатов и отдушек.

Нужно ли мыть голову после тренировки?

Если сильно вспотели — да. Пот смешивается с кожным салом и закупоривает поры.

3 интересных факта

Среднестатистически человек производит около 1 грамма себума в день. Волосы быстрее загрязняются летом — из-за жары и пыли. После сна на шелковой наволочке волосы меньше жирнятся и ломаются.

Исторический контекст

В XVIII веке люди мыли голову всего несколько раз в месяц, а для блеска втирали пудры и масла. Современные формулы шампуней позволяют очищать волосы безопасно хоть каждый день — главное, выбрать подходящее средство.