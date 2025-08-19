Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Поощрение кошки во время дрессировки
Поощрение кошки во время дрессировки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 7:42

Два дня без хозяина — и кошка превращается в бомбу замедленного действия: как оставить её одну

Ветеринары считают, что взрослую кошку можно оставить одну до трёх суток

Кошки считаются более независимыми питомцами, чем собаки. Но даже самые самостоятельные из них нуждаются в заботе и внимании. Вопрос, который волнует многих владельцев: можно ли оставить кошку одну на сутки или дольше — и чем это может обернуться?

От чего зависит, как долго кошка может быть одна

На продолжительность комфортного одиночества влияют сразу несколько факторов:

  • Возраст. Котята до 6 месяцев нуждаются в постоянном присмотре, взрослые кошки более самостоятельны, а пожилые животные часто требуют дополнительного ухода.

  • Здоровье. Больных и восстанавливающихся после травм питомцев нельзя оставлять без присмотра надолго.

  • Темперамент. Спокойные кошки легче переносят одиночество, тревожные — тяжелее.

  • Жилое пространство. В тесной квартире животное быстрее скучает, чем в просторном доме.

  • Обеспеченность всем необходимым. У кошки должны быть еда, вода, чистый лоток (лучше два), игрушки и безопасное пространство.

Взрослая кошка одна дома

Здоровую взрослую кошку можно оставить одну на 1–2 дня, максимум — до трёх суток. Но только при условии тщательной подготовки:

  • обеспечить запас корма и свежей воды;

  • оставить два чистых лотка;

  • убрать из квартиры опасные предметы;

  • закрыть окна и балконные двери.

Если отсутствовать предстоит дольше, лучше попросить кого-то из знакомых присмотреть за питомцем.

Котята: особый случай

С малышами всё сложнее:

  • до 4 месяцев их нельзя оставлять больше чем на пару часов;

  • в 5–6 месяцев допустимо отсутствие хозяина до 6–8 часов;

  • только после 7 месяцев можно оставить котёнка одного на день или два, и то в порядке исключения.

Как понять, что кошка плохо переносит одиночество

Признаки дистресса:

  • разрушительное поведение (царапанье мебели, обои, разбросанные вещи);

  • мечение территории или отказ от лотка;

  • чрезмерное вылизывание и слюноотделение.

Если вы замечаете такие симптомы, лучше сократить время отсутствия или найти помощника.

Альтернативы

Чтобы не оставлять кошку одну надолго, можно воспользоваться:

  • зоогостиницей или кошачьим отелем;

  • услугами кэтситтера;

  • помощью друзей или родственников.

Как обезопасить питомца

Перед уходом важно:

  • убрать провода, химию и ядовитые растения;

  • закрыть все возможные выходы наружу;

  • включить радио или тихий телевизор для создания фона;

  • при возможности — установить камеру видеонаблюдения.

Взрослая кошка способна провести без хозяина пару дней, если её обеспечить всем необходимым. Но надолго оставлять питомца одного опасно: одиночество вызывает стресс и может сказаться на здоровье. Лучше заранее подготовить пространство или найти того, кто присмотрит за вашим пушистым другом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Роспотребнадзор назвал инфекции, которые могут передаваться от кошек человеку вчера в 23:14

Пять опасных инфекций, которые можно получить от кошки

Роспотребнадзор назвал болезни, которыми кошки могут заразить человека, и напомнил простые, но важные правила, помогающие снизить риск заражения.

Читать полностью » В Кузбассе владельцы животных могут бесплатно зарегистрировать питомцев и установить микрочип вчера в 22:12

В Кузбассе начали бесплатно чипировать домашних животных

В Кузбассе можно бесплатно зарегистрировать питомца и установить ему микрочип. Пока это рекомендация, но в будущем процедура может стать обязательной.

Читать полностью » Мёд помогает собакам при кашле, лёгкой диарее и заживлении мелких ран вчера в 21:03

Ложка мёда — и собака чувствует себя лучше: но не всегда это безопасно

Мёд может помочь при кашле и ранах у собак, но не всегда безопасен. Узнайте, как правильно давать мёд питомцу и какие риски учитывать.

Читать полностью » Мухи переносят на лапках бактерии и заражают корм и воду собак вчера в 20:04

Миска с едой притягивает мух за минуты — и вместе с ними болезни: 7 способов защитить миску от мух без химии

Мухи могут переносить инфекции и садиться на еду и воду питомца. Узнайте, как защитить миску собаки безопасными и простыми методами.

Читать полностью » Дыня может быть безопасным лакомством для собак при умеренном употреблении вчера в 19:07

Дыня в миске: безопасный фрукт или скрытая угроза для собаки

Можно ли собакам дыню? Да, но с осторожностью. Узнайте, как правильно давать этот фрукт, в каких случаях он полезен, а когда может навредить.

Читать полностью » Владельцы чаще всего травят кошек, угощая их продуктами со своего стола вчера в 18:13

Кошка выпрашивает еду? Вот что ей категорически нельзя давать

Летом соблазн угостить кошку "человеческой" едой особенно велик. Но мороженое, виноград, лук и кости смертельно опасны для питомцев.

Читать полностью » Жара ускоряет порчу сухого корма для собак и повышает риск отравления питомцев вчера в 17:10

6 правил хранения сухого корма в жару — возьмите на заметку

Жара опасна не только для людей, но и для питомцев. Узнайте, как правильно хранить сухой корм собаки летом, чтобы он оставался свежим и безопасным.

Читать полностью » Оптимальная продолжительность прогулок для маленьких собак — 20–40 минут вчера в 16:43

Эмоциональная разрядка или скука? Узнайте, как прогулки влияют на настроение вашей собаки

Узнайте, сколько времени нужно гулять с маленькими собаками, чтобы они были здоровы и счастливы. Прогулки важны для их эмоционального и физического состояния!

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Кардиолог Анастасия Фомичева: атеросклероз долго не проявляется и разрушает сосуды
Садоводство

Эксперты о пользе алюминиевой фольги для урожая помидоров
Садоводство

Как пересадить растение без стресса: 5 ошибок, которые убивают домашние цветы
Туризм

Права и обязанности авиакомпаний при отмене рейсов
Культура и шоу-бизнес

Пластический хирург Свиридов: у Валерия Леонтьева возможна потеря мимики из-за филлеров
Красота и здоровье

Диетолог бьет тревогу: 4 признака испорченного кваса – это опасно для здоровья
Еда

Как сделать банановый торт без печенья: советы по ингредиентам и процессу
Спорт и фитнес

Тренер Peloton Ребекка Кеннеди назвала лучшие функции беговой дорожки для зимних тренировок
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru