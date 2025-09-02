Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Photo by form PxHere by Unknown author is licensed under CC0 1.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 1:32

Базилик без потерь: три способа сохранить аромат на месяцы вперёд

Срезка базилика каждые две недели помогает продлить урожай

Базилик — одно из самых популярных растений в домашних и садовых посадках. Он неприхотлив, ароматен и к тому же помогает отпугивать таких вредителей, как тля или клещи. Чтобы зелень радовала свежестью не один месяц, важно правильно собирать урожай и хранить листья.

Когда собирать базилик

Эксперты отмечают, что начинать сбор стоит, когда растение вырастет до 15-20 сантиметров и обзаведётся как минимум четырьмя парами листьев. По словам специалистов, базилик можно срезать весь сезон, но лучше до начала цветения, ведь в этот период вкус и аромат особенно насыщенные. Опытные садоводы советуют собирать зелень утром и выбирать дни без дождя или полива — именно тогда в листьях и стеблях выше концентрация эфирных масел.

Сбор листьев

Если требуется немного зелени, лучше ограничиться отдельными листьями. Садоводы рекомендуют аккуратно отщипывать их у основания черенка, начиная с верхушки и постепенно продвигаясь вниз. Такой способ помогает кусту оставаться пышным и ухоженным.

Срезка стеблей

Чтобы растение активно кустилось, стоит периодически убирать целые стебли. Делать это удобнее острыми ножницами или секатором, отрезая побег чуть выше узла, где образуются новые листики. Летом процедуру повторяют каждые две-три недели вплоть до первых заморозков.

Как хранить свежий базилик

Для сохранения свежести специалисты советуют поставить срезанные стебли в стакан с водой — так же, как это делают с букетом. Если собраны только листья, их можно завернуть во влажное полотенце и убрать в герметичный пакет. При заморозке листья складывают в форму для льда, заливают водой, а затем хранят в морозильной камере в пакетах. Есть и вариант с сушкой: веточки подвешивают вниз головой, а после полного высыхания убирают листья в плотно закрытую банку.

Частые вопросы садоводов

  • Базилик живёт всего один сезон, так как относится к однолетним растениям. Постоянный сбор зелени задерживает цветение и продлевает жизнь куста.
  • Если срезать базилик "под корень", новые побеги могут появиться, но только при здоровой корневой системе, и восстановление займёт время.
  • Зелень, собранная после цветения, становится заметно горьковатой, поэтому опытные садоводы советуют не затягивать со сбором.

Toyota Corolla сохранила 53% стоимости за 10 лет — данные аналитика Сергея Целикова
Йога снижает стресс и уровень тревожности — данные исследований
Как запечь курицу в медово-соевом маринаде
Эксперт NASM Энджи Миллер назвала главные причины популярности женских спортзалов
Дизайнеры советуют использовать зелёный и синий для создания уюта в интерьере
Кулинары Simply Recipes показали новый способ приготовления яичницы
В Германии за год уволили 114 тыс. работников автопрома и смежных отраслей — Destatis
Исследование QinetiQ: бороды пилотов мешают герметичности кислородных масок, Qantas обсуждает запрет
