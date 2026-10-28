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Психотип предпринимателя
Психотип предпринимателя
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:57

Чужое богатство меняет собственные амбиции: почему успешные друзья заставляют стремиться к большему

Окружение человека играет ключевую роль в формировании его уровня достатка и жизненных амбиций, считает психолог, кандидат социологических наук, директор психологического центра "Личность" (г. Москва) Людмила Полянова. В комментарии для NewsInfo эксперт пояснила, как механизмы социальной идентификации заставляют людей неосознанно копировать образ жизни успешных друзей.

Ранее сообщалось, что обеспеченные друзья влияют на будущий доход человека в три раза сильнее, чем наличие состоятельных родителей. Согласно исследованиям, именно успешное окружение открывает доступ к полезным связям и формирует новые стимулы к росту.

По словам эксперта, процесс формирования личности представляет собой непрерывную цепочку заимствования примеров. Если в раннем детстве главным авторитетом является мать, то по мере взросления фокус внимания смещается на учителей и сверстников. Подобная модель поведения характерна не только для людей, но и для животного мира, где навыки выживания передаются через прямое наблюдение.

В подростковом возрасте влияние семьи ослабевает, и на передний план выходит референтная группа друзей, с которой человек начинает себя идентифицировать. Нередко деньги ударяют по дружбе, если уровень дохода участников группы начинает резко различаться.

Полянова отметила, что взрослые люди продолжают бессознательно перенимать привычки тех, кто находится рядом. Если человека окружают успешные личности, их стандарты жизни и отношение к делам становятся для него естественной нормой. При этом важно понимать, что все внутренние барьеры или разрешения на высокий доход находятся в сознании самого индивида.

"Мы всю жизнь с кем-то идентифицируемся. Если нас окружают успешные люди, их жизнь, отношение к чему-либо становится для нас привычным. Если друзья успешные, достаточно обеспеченные, мы непроизвольно начинаем жить по образу и подобию", — отметила Полянова.

Важной составляющей успеха является и внешняя атрибутика, которая задает планку ожиданий. Эксперт подчеркнула, что статусность обстановки, качественное оборудование и даже, к примеру, посуда на деловых встречах формируют у молодых специалистов бессознательное желание соответствовать этому уровню.

В профессиональной среде психологи часто обсуждают, как неудачи успешных людей и их умение держать марку в любых обстоятельствах становятся примером для подражания. При этом иногда классическая белая рубашка может не влиять на эффективность, но внешнее соответствие среде остается важным фактором вхождения в определенный круг.

"Показывая уровень, мы бессознательно вызываем желание у тех, кто идет следом, быть похожими. А если мы будем встречаться в цокольных помещениях и пить из пластиковых дешевых стаканчиков, никогда не вырастет профессионал. Это не значит, что ему дали дорогую чашку и он стал профессионалом. Это должно быть в комплексе", — пояснила специалист.

Резюмируя, психолог добавила, что для интеграции в круг успешных людей требуется не только желание, но и отсутствие внутреннего сопротивления. Длительное общение позволяет постепенно "считать" картинку чужого успеха и адаптировать ее под свою реальность. Однако фундамент личности закладывается еще в детстве, семейное воспитание во многом определяет, насколько человек будет уверен в своих силах при попытке сменить социальный слой.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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