Вот почему кот решает, что хозяину пора вставать: топ-10 самых их смешных приёмов
Кошки умеют превращать каждое утро в представление. Они не знают слова "подожди" и используют десятки хитрых приёмов, чтобы поднять хозяина с постели. Эти пушистые "будильники" действуют по-своему креативно — от громкого мяуканья до таинственного взгляда.
10 способов, как кошки будят хозяев
1. Царапают и стягивают одеяла
Кошка может зацепить когтями ткань и потянуть одеяло, лишая вас уюта. Иногда это игра, а иногда — прозрачный намёк: "Пора вставать".
2. Громко мяукают
Самый проверенный метод. Громкое "мяу" — универсальный сигнал: покорми, поиграй или уступи место. Днём это трогательно, ночью — суровое испытание.
3. Трогают лапкой по лицу
Мягкое похлопывание по щеке не даст уснуть снова. Кошки терпеливо повторяют движение, пока хозяин не откроет глаза.
4. Тянут и жуют волосы
Если мягкие методы не работают, кошка аккуратно тянет волосы, будто играет с добычей.
5. Мнут лапками ноги или живот
Кошки любят "замешивать тесто" прямо на хозяине. Для них это успокаивающий ритуал, для вас — способ проснуться.
6. Легко покусывают пальцы ног
Небольшие "щипки" достаточно чувствительны, чтобы вывести из сна.
7. Сбрасывают предметы
Очки, ручки и пульты с прикроватной тумбочки — всё оказывается на полу. Звук падения действует лучше будильника.
8. Играют с проводами
Кошка стучит лапкой по зарядке или кабелю от лампы. Ритмичное "тук-тук" в ночи действует безотказно.
9. Приносят игрушки
Инстинкт охотника заставляет кошку тащить "добычу" в постель и гордо её демонстрировать, пока вы не проснётесь и не похвалите.
10. Пристально смотрят
Самый загадочный способ: открыть глаза и встретить взгляд кошки в нескольких сантиметрах от лица. Она сидела так давно? Лучше не проверять.
Плюсы и минусы "кошачьих будильников"
|Плюсы
|Минусы
|Забавно и трогательно
|Лишают сна
|Создают яркие истории
|Могут раздражать ночью
|Демонстрируют привязанность кошки
|Подходят не всем хозяевам
