Вот почему кот решает, что хозяину пора вставать: топ-10 самых их смешных приёмов

Кошки умеют превращать каждое утро в представление. Они не знают слова "подожди" и используют десятки хитрых приёмов, чтобы поднять хозяина с постели. Эти пушистые "будильники" действуют по-своему креативно — от громкого мяуканья до таинственного взгляда.

10 способов, как кошки будят хозяев

1. Царапают и стягивают одеяла

Кошка может зацепить когтями ткань и потянуть одеяло, лишая вас уюта. Иногда это игра, а иногда — прозрачный намёк: "Пора вставать".

2. Громко мяукают

Самый проверенный метод. Громкое "мяу" — универсальный сигнал: покорми, поиграй или уступи место. Днём это трогательно, ночью — суровое испытание.

3. Трогают лапкой по лицу

Мягкое похлопывание по щеке не даст уснуть снова. Кошки терпеливо повторяют движение, пока хозяин не откроет глаза.

4. Тянут и жуют волосы

Если мягкие методы не работают, кошка аккуратно тянет волосы, будто играет с добычей.

5. Мнут лапками ноги или живот

Кошки любят "замешивать тесто" прямо на хозяине. Для них это успокаивающий ритуал, для вас — способ проснуться.

6. Легко покусывают пальцы ног

Небольшие "щипки" достаточно чувствительны, чтобы вывести из сна.

7. Сбрасывают предметы

Очки, ручки и пульты с прикроватной тумбочки — всё оказывается на полу. Звук падения действует лучше будильника.

8. Играют с проводами

Кошка стучит лапкой по зарядке или кабелю от лампы. Ритмичное "тук-тук" в ночи действует безотказно.

9. Приносят игрушки

Инстинкт охотника заставляет кошку тащить "добычу" в постель и гордо её демонстрировать, пока вы не проснётесь и не похвалите.

10. Пристально смотрят

Самый загадочный способ: открыть глаза и встретить взгляд кошки в нескольких сантиметрах от лица. Она сидела так давно? Лучше не проверять.

Плюсы и минусы "кошачьих будильников"