Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Башня Федерация - вид на Белый Дом
Башня Федерация - вид на Белый Дом
© commons.wikimedia.org by Dinozaurus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Общество
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:57

Квартиру могут переписать без хозяина: Росреестр выложил инструкцию, как закрыть лазейку мошенникам

Число заявлений о запрете регистрации без собственника почти удваивается — Людмила Лилина

Мошеннические схемы с жильём остаются одной из самых болезненных тем для рынка недвижимости: риск потерять квартиру из-за поддельных документов или электронной "подмены" сделки по-прежнему реален. Как сообщает Interfax, Росреестр подготовил методичку с рекомендациями по защите граждан от возможного мошенничества с недвижимостью и разместил её на своём сайте. Документ рассчитан на тех, кто планирует продавать или покупать жильё, и содержит алгоритмы, которые должны снизить вероятность обмана.

Методичка Росреестра: для продавцов и покупателей

О появлении методички рассказала на итоговой пресс-конференции заместитель руководителя Росреестра Людмила Лилина. По её словам, ведомство разработало рекомендации сразу для нескольких групп — граждан, продавцов и покупателей. В документе подробно разобраны шаги, которые нужно предпринять перед сделкой, а также типовые признаки рискованных ситуаций.

В Росреестре подчеркивают, что методичка — не формальность, а практический инструмент. В ней акцент сделан на тех действиях, которые можно выполнить заранее и бесплатно либо с минимальными затратами, чтобы снизить риск несанкционированной регистрации и спорных переходов права собственности.

Главная защита продавца: запрет регистрации без личного участия

Для продавцов ключевой мерой защиты Росреестр называет внесение в ЕГРН записи о невозможности регистрации перехода права без личного участия собственника. Людмила Лилина подчеркнула, что этот механизм уже активно применяется. По её данным, за девять месяцев текущего года в ЕГРН внесли более миллиона таких записей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество заявлений выросло почти в два раза, отметила замглавы ведомства. Это означает, что механизм постепенно становится массовой практикой и воспринимается как простой способ защититься от попыток провести сделку без ведома владельца.

Электронные сделки и проверки: на что обращать внимание

Отдельно Лилина отметила важность отметки о возможности проведения сделки в электронном виде. Этот элемент в документах напрямую связан с тем, каким образом сделка может быть оформлена — при личном участии или дистанционно. Именно поэтому Росреестр рекомендует внимательно относиться к настройкам и формату регистрации, чтобы избежать ситуации, когда действия совершаются "по умолчанию".

Покупателям, по словам замруководителя ведомства, важно прежде всего изучить историю объекта. Для этого Росреестр советует заказать выписку об объекте недвижимости и зарегистрированных правах. Проверить достоверность такой выписки можно на официальном сайте ведомства — для этого потребуется QR-код, который содержится на каждой выписке.

Документы, банкротство и долги: дополнительные маркеры риска

В методичке отдельно выделена рекомендация просить у продавца подлинники документов. Если продавец отказывается показывать оригиналы, это должно насторожить, подчеркнула Людмила Лилина. Такой отказ может указывать на попытку скрыть несоответствия или использовать поддельные бумаги.

Кроме того, Росреестр советует проверить продавца на наличие открытого дела о банкротстве. Также на сайте Федеральной службы судебных приставов можно узнать, есть ли у потенциального продавца долги. Эти проверки не гарантируют безопасность сделки, но помогают выявить факторы, которые могут привести к обременениям, судебным спорам или попыткам скрыть финансовые проблемы.

Почему особенно важны внимательность и поддержка близких

Отдельный акцент Росреестр делает на том, что подписывать документы нужно крайне внимательно. Лилина подчеркнула, что важно понимать, что именно фиксируется в договоре и приложениях. Она также посоветовала привлекать родственников к контролю процесса, особенно если сделку оформляют пожилые люди.

По словам замглавы ведомства, именно лица старшего возраста часто становятся мишенью злоумышленников. Поэтому рекомендация "перепроверить вместе" в методичке звучит не как бытовой совет, а как один из способов избежать ошибок, которые потом сложно исправить юридически.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Госдуме не обсуждают переход на шестидневную рабочую неделю — Ярослав Нилов сегодня в 12:22
Россиян снова пугают шестидневкой: в Госдуме объяснили, есть ли шанс у новой рабочей нормы

Обсуждение возвращения к шестидневной рабочей неделе в России вновь вызывает страсти, но Госдума решительно отвергает инициативу. Узнайте, почему!

Читать полностью » Житель Пермского края выиграл 31,5 млн рублей без совпадений — Столото сегодня в 11:33
Не угадал ни одного числа — и сорвал 31,5 млн: лотерея “Столото” сыграла против логики

Житель Прикамья выиграл 31,5 млн рублей в лотерею, не угадав ни одного числа. Почему это оказалось выигрышной стратегией — в правилах игры.

Читать полностью » 78% россиян готовят бутерброды с красной икрой на Новый год — исследование Индилайт сегодня в 8:53
Праздник, как всегда: почему Оливье и бутерброды с икрой — неизменные спутники новогоднего стола

Бутерброды с икрой и салат "Оливье" — любимые блюда на Новый год у большинства россиян. Как еще они создают новогоднюю атмосферу?

Читать полностью » 75% россиян готовы платить больше за экологичные новогодние украшения — Лемана про сегодня в 8:47
Свет в темноте: экологичные украшения становятся не просто трендом, а обязательным элементом Нового года

Россияне готовы потратить от 1 до 5 тысяч рублей на новогодний декор. Экологичные украшения пользуются растущим спросом.

Читать полностью » Сильный снег и ветер в Москве: ЦОДД советует избегать поездок на автомобиле сегодня в 8:47
Метель и гололёд ставят под угрозу поездки: почему столичные водители рискуют на дорогах

Из-за снега и гололедицы в Москве ЦОДД рекомендует использовать общественный транспорт и отложить поездки на автомобиле до вечера.

Читать полностью » Мошенники используют новогодние розыгрыши для кражи данных — ВТБ сегодня в 8:47
Новый год — время не только радости, но и обмана: как избежать мошенничества в праздничный сезон

В преддверии Нового года мошенники используют три распространенные схемы обмана — фишинг, поддельные сайты и фальшивые розыгрыши. Эксперты ВТБ дают советы по защите от мошенников.

Читать полностью » Треть россиян знают пароли от аккаунтов родственников как меру безопасности — Edna сегодня в 8:47
Чем больше забот, тем больше паролей: как россияне защищают своих близких от кибермошенников

Около трети россиян знают пароли от аккаунтов своих близких, что связано с мерами безопасности в интернете. Как россияне защищают свои данные от кибермошенников?

Читать полностью » РЖД запустят посадку в поезда без паспорта по биометрии — РЖД сегодня в 5:44
Бумажные документы отходят в сторону: РЖД готовят пассажирам новый формат поездок

В I квартале 2026 года пассажиры "Ласточек" на ряде маршрутов смогут протестировать посадку в поезд по биометрии без паспорта.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Антипохмельные препараты снимают симптомы, но не убирают вред алкоголя — Виталий Холдин
Спорт и фитнес
Гладилин не выделяет главное событие российского футбола в 2025 году
Общество
МВД предлагает сдавать экзамен на права без бумажной медсправки — ТАСС
Авто и мото
Продажи полноприводного Evolute i-Space стартуют в I квартале 2026 — Известия
Спорт и фитнес
Дюков допускает возвращение клубов и сборной в Европу в 2026 году — Дюков
Мир
В Петербурге открылись станции метро "Юго-Западная" и "Путиловская" — РИА Новости
Еда
Специалисты заменяют хрен к холодцу мягкими соусами — диетолог Кованова
Туризм
Электронную визу для Кубы оформляют заранее для поездок до 90 дней — Lonely Planet
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet