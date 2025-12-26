Квартиру могут переписать без хозяина: Росреестр выложил инструкцию, как закрыть лазейку мошенникам

Мошеннические схемы с жильём остаются одной из самых болезненных тем для рынка недвижимости: риск потерять квартиру из-за поддельных документов или электронной "подмены" сделки по-прежнему реален. Как сообщает Interfax, Росреестр подготовил методичку с рекомендациями по защите граждан от возможного мошенничества с недвижимостью и разместил её на своём сайте. Документ рассчитан на тех, кто планирует продавать или покупать жильё, и содержит алгоритмы, которые должны снизить вероятность обмана.

Методичка Росреестра: для продавцов и покупателей

О появлении методички рассказала на итоговой пресс-конференции заместитель руководителя Росреестра Людмила Лилина. По её словам, ведомство разработало рекомендации сразу для нескольких групп — граждан, продавцов и покупателей. В документе подробно разобраны шаги, которые нужно предпринять перед сделкой, а также типовые признаки рискованных ситуаций.

В Росреестре подчеркивают, что методичка — не формальность, а практический инструмент. В ней акцент сделан на тех действиях, которые можно выполнить заранее и бесплатно либо с минимальными затратами, чтобы снизить риск несанкционированной регистрации и спорных переходов права собственности.

Главная защита продавца: запрет регистрации без личного участия

Для продавцов ключевой мерой защиты Росреестр называет внесение в ЕГРН записи о невозможности регистрации перехода права без личного участия собственника. Людмила Лилина подчеркнула, что этот механизм уже активно применяется. По её данным, за девять месяцев текущего года в ЕГРН внесли более миллиона таких записей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество заявлений выросло почти в два раза, отметила замглавы ведомства. Это означает, что механизм постепенно становится массовой практикой и воспринимается как простой способ защититься от попыток провести сделку без ведома владельца.

Электронные сделки и проверки: на что обращать внимание

Отдельно Лилина отметила важность отметки о возможности проведения сделки в электронном виде. Этот элемент в документах напрямую связан с тем, каким образом сделка может быть оформлена — при личном участии или дистанционно. Именно поэтому Росреестр рекомендует внимательно относиться к настройкам и формату регистрации, чтобы избежать ситуации, когда действия совершаются "по умолчанию".

Покупателям, по словам замруководителя ведомства, важно прежде всего изучить историю объекта. Для этого Росреестр советует заказать выписку об объекте недвижимости и зарегистрированных правах. Проверить достоверность такой выписки можно на официальном сайте ведомства — для этого потребуется QR-код, который содержится на каждой выписке.

Документы, банкротство и долги: дополнительные маркеры риска

В методичке отдельно выделена рекомендация просить у продавца подлинники документов. Если продавец отказывается показывать оригиналы, это должно насторожить, подчеркнула Людмила Лилина. Такой отказ может указывать на попытку скрыть несоответствия или использовать поддельные бумаги.

Кроме того, Росреестр советует проверить продавца на наличие открытого дела о банкротстве. Также на сайте Федеральной службы судебных приставов можно узнать, есть ли у потенциального продавца долги. Эти проверки не гарантируют безопасность сделки, но помогают выявить факторы, которые могут привести к обременениям, судебным спорам или попыткам скрыть финансовые проблемы.

Почему особенно важны внимательность и поддержка близких

Отдельный акцент Росреестр делает на том, что подписывать документы нужно крайне внимательно. Лилина подчеркнула, что важно понимать, что именно фиксируется в договоре и приложениях. Она также посоветовала привлекать родственников к контролю процесса, особенно если сделку оформляют пожилые люди.

По словам замглавы ведомства, именно лица старшего возраста часто становятся мишенью злоумышленников. Поэтому рекомендация "перепроверить вместе" в методичке звучит не как бытовой совет, а как один из способов избежать ошибок, которые потом сложно исправить юридически.