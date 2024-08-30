Найдено объяснение бурному подорожанию вторичного жилья на курортах Краснодарского края

Квадратный метр вторичного жилья на курортах Краснодарского края подорожал до 196 653 рублей, передаёт в пятницу ТАСС со ссылкой на подсчёты федерального портала "Мир квартир".
По сравнению с августом прошлого года рост стоимости составил 14%, уточняется в материале.
Больше всего цены выросли:
- в Новороссийске — в среднем на 20,1%, до 156 784 рублей/кв. м,
- Анапе — на 17,1%, до 167 368 рублей/кв. м,
- Сочи — на 16,5%, до 294 192 рублей/кв. м.
Меньше всего — в Геленджике (+7,6%, до 226 157 рублей за квадратный метр) и Туапсе (+10%, до 138 764 рублей).
Средняя квартира на вторичном рынке стоит 9,6 миллиона рублей.
Примечательно, что за год предложение вторичного жилья сократилось, а строящегося — выросло.
На курортах явный переток спроса с первичного рынка недвижимости на вторичный — прежде всего из-за завершения льготной ипотеки, так что цены и дальше будут расти, предсказал генеральный директор "Мира квартир" Павел Луценко.
Фото: Администрация Краснодарского края (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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