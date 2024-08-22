Стало известно, какую недвижимость россияне стали брать в ипотеку

В 2024 году ещё больше усилилось преобладание новостроек по сравнению с вторичным жильём среди недвижимости, купленной в ипотеку, пишет в четверг "Газета.Ru" со ссылкой на данные KEY CAPITAL.

Генеральный директор компании Ольга Гусева рассказала изданию, что по итогам полугодия было выдано на 28% больше ипотек на строящееся жильё, чем за первую половину 2023 года.

Число же ипотечных кредитов, выданных на покупку вторичного жилья, наоборот, снизилось на 22%, а по регионам, то есть за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, на 23%. Особенно отличились в этом плане Северо-Кавказский и Сибирский федеральные округа, где спад составил 69% и 60% соответственно.

"Ипотечные ставки на покупку вторичного жилья не субсидируются государством, и их рост до 18-20% обрушил спрос в этом сегменте рынка, заставив покупателей уйти на рынок новостроек", — объяснила Гусева.

Оставшиеся льготные программы по-прежнему распространяются только на строящееся жильё.