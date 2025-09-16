Кризис в строительстве: квартиры не продаются, а стройки откладываются

Российский рынок новостроек столкнулся с серьёзными проблемами: каждая пятая квартира остаётся непроданной или продаётся крайне медленно. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные ТАСС после стратегической сессии по доступности жилья.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, спрос на жильё снижается, и правительство уже подготовило меры поддержки, чтобы стабилизировать ситуацию.

Политолог, эксперт "Народного фронта" Павел Склянчук подчеркнул:

"Сегодня по стране отложен срок ввода в эксплуатацию 19% от всех строящихся многоквартирных домов. Это означает, что каждая пятая квартира в новостройках не продается или продается с трудом".

Среди ключевых проблем отрасли он назвал высокие ставки проектного финансирования и сложности с привлечением ресурсов.

Старший партнёр компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов добавил, что кризис усугубляет дефицит квалифицированных кадров и падение производительности труда, что напрямую ведёт к росту стоимости объектов.

По данным ведущего аналитика федеральной компании "Этажи" Александра Иванова, ситуация осложняется недоступностью ипотеки. На первичном рынке сроки реализации квартир растут, а на вторичном — спрос упал на 12% по сравнению с прошлым годом, несмотря на кратковременное оживление после изменения ключевой ставки.

Возможные меры поддержки

Эксперты предложили ряд решений:

поэтапное раскрытие средств эскроу-счетов для крупных застройщиков;

внедрение жилищно-накопительных вкладов, позволяющих гражданам целевым образом копить средства на покупку жилья;

временное субсидирование процентных ставок по проектному финансированию в регионах.

При этом эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко предупредил, что такие меры должны носить временный характер:

"Деньги на строительство давать нужно, но при этом следить, на что их тратят. Банки жестко контролируют проектное финансирование. Но эти меры поддержки должны быть ограничены по времени".

Итог

Проблемы строительной отрасли связаны не только с финансами, но и с системным дефицитом кадров и падением спроса. Эксперты считают, что без комплексных решений риски замедления ввода жилья будут расти, а доступность недвижимости — снижаться.