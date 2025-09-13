Перенос сроков в шесть раз выше, чем несколько лет назад

Около трети строящегося жилья в России сдадут позже запланированного. Об этом сообщил замглавы Минстроя Никита Стасишин в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке.

Масштабы переноса сроков

По словам чиновника, в проектных декларациях числится 118 миллионов квадратных метров жилья в стадии строительства. Из этого объёма примерно 37,5 миллиона "ушли" за рамки изначально заявленных сроков ввода. Это почти 30 % всех строек.

"На сегодня мы видим на сегодня, что из 118 миллионов квадратных метров, которые находятся в стройке по проектным декларациям, у нас по 37,5 миллионам квадратных метров перенесены первоначальные сроки ввода объектов в эксплуатацию", — пояснил Стасишин.

Причины задержек

Замминистра выделил несколько факторов:

• недостаточное наполнение счетов эскроу;

• рост цен на стройматериалы;

• перебои с их поставками;

• нехватка рабочих рук.

Он напомнил, что ещё несколько лет назад ежегодный объём переносов составлял около 5,5 миллионов квадратных метров — нынешние показатели заметно выше.

Контекст

Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром мероприятия.