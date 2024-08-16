В России зафиксировано увеличение строительства нового жилья по сравнению с прошлым годом

В июле 2024 года площадь нового строительства жилья в России увеличилась на 9% по сравнению с июлем 2023 года и составила 3,7 млн кв. м. Несмотря на снижение объема по сравнению с июнем 2024 года (4,3 млн кв. м), годовой рост остался положительным.

Однако прогнозируется замедление темпов запуска новых проектов до конца года из-за снижения спроса на первичном рынке. Это связано с завершением программы "Льготной ипотеки на новостройки" и повышением ставок по ипотечным кредитам, которые к августу достигли 20,81%.

Программа "Льготная ипотека на новостройки" действовала с апреля 2020 года и завершилась 1 июля 2024 года. За время ее существования было выдано более 1,5 млн кредитов на сумму свыше 6 трлн рублей.

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