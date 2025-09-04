Звонки и эмоции бесполезны: что действительно заставит УК реагировать

Жильцы многоквартирных домов часто жалуются, что управляющие компании игнорируют их просьбы. Однако, как отмечает общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь, причина нередко кроется не в бездействии самих организаций, а в том, что собственники неправильно формулируют свои обращения.

Ошибка №1. Устные жалобы

Телефонный звонок диспетчеру или разговор с дворником не имеют юридической силы. В суде или жилинспекции такие обращения невозможно подтвердить. Чтобы жалоба действительно была рассмотрена, она должна быть только письменной. Проще всего отправить её через ГИС ЖКХ или "Госуслуги. Дом". Также можно подать заявление в офис УК — на своём экземпляре нужно обязательно получить отметку о приёме с подписью и печатью.

Ошибка №2. Эмоции вместо доказательств

Фразы вроде "у нас постоянно грязно" или "почему вы не работаете?" не помогут. Управляющая компания легко ответит формальной отпиской, сославшись на плановую уборку.

"Каждое заявление нужно подкрепить фактами", — поясняет Дмитрий Бондарь.

Фотографии, акты замеров температуры, документы о заливе квартиры — всё это делает жалобу весомой и обязывает компанию реагировать.

Ошибка №3. Жалоба "через голову"

Многие собственники сразу пишут в прокуратуру или администрацию президента. В итоге письмо "спускается" вниз, и время теряется. К тому же суд может отказать, если не был соблюдён порядок досудебного урегулирования. Последовательность должна быть такой: сначала претензия в управляющую компанию, затем обращение в жилищную инспекцию, и только потом — суд или надзорные органы.

Ошибка №4. Нечёткие требования

Размытая формулировка "прошу разобраться" даёт управляющей компании простор для формальных ответов. Жалоба должна содержать конкретные требования, основанные на законе. Например: восстановить нормативную температуру к определённому сроку и сделать перерасчёт платы. Это снижает вероятность уклончивых ответов.

Ошибка №5. Борьба в одиночку

Индивидуальная жалоба легко списывается на придирки одного жильца. Коллективное обращение, подписанное жителями хотя бы 10-15 квартир, воспринимается совершенно иначе и показывает системный характер проблемы.

"Любая профессиональная управляющая компания, как правило, готова решать споры без суда", — подчёркивает Бондарь.

Причина проста: судебные расходы и штрафы могут оказаться куда выше, чем устранение проблемы. Поэтому грамотно составленная претензия с доказательствами чаще всего приводит к компромиссу.