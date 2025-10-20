Компенсация аренды жилья стала спасением для медиков: как Подмосковье удерживает врачей

Московская область продолжает развивать меры поддержки медицинских работников. Одной из наиболее востребованных инициатив стала компенсация аренды жилья, которая помогает привлечь специалистов в региональные клиники. Среди тех, кто уже воспользовался программой, — супруги Дмитрий и Ольга Малыгины, работающие в Домодедовской больнице. Дмитрий — детский офтальмолог, а Ольга — акушер-гинеколог. Их профессионализм и внимательное отношение к пациентам заслужили уважение коллег и благодарность жителей.

Поддержка врачей в Московской области

Региональная программа компенсации аренды жилья реализуется в Подмосковье уже несколько лет и показывает высокие результаты. Она позволяет врачам и медицинскому персоналу, приезжающим на работу в регион, снизить финансовую нагрузку, связанную с наймом жилья.

В Домодедовской городской больнице сейчас 162 врача и 154 специалиста среднего медицинского персонала получают такую компенсацию. Это серьёзная поддержка для тех, кто арендует жильё, но пока не имеет возможности приобрести собственное.

Как оформить компенсацию

Чтобы получить выплату, медицинским работникам достаточно подать заявление через региональный портал Госуслуг Московской области. Процедура полностью цифровая, без лишней бюрократии.