Компенсация аренды жилья стала спасением для медиков: как Подмосковье удерживает врачей
Московская область продолжает развивать меры поддержки медицинских работников. Одной из наиболее востребованных инициатив стала компенсация аренды жилья, которая помогает привлечь специалистов в региональные клиники. Среди тех, кто уже воспользовался программой, — супруги Дмитрий и Ольга Малыгины, работающие в Домодедовской больнице. Дмитрий — детский офтальмолог, а Ольга — акушер-гинеколог. Их профессионализм и внимательное отношение к пациентам заслужили уважение коллег и благодарность жителей.
Поддержка врачей в Московской области
Региональная программа компенсации аренды жилья реализуется в Подмосковье уже несколько лет и показывает высокие результаты. Она позволяет врачам и медицинскому персоналу, приезжающим на работу в регион, снизить финансовую нагрузку, связанную с наймом жилья.
В Домодедовской городской больнице сейчас 162 врача и 154 специалиста среднего медицинского персонала получают такую компенсацию. Это серьёзная поддержка для тех, кто арендует жильё, но пока не имеет возможности приобрести собственное.
Как оформить компенсацию
Чтобы получить выплату, медицинским работникам достаточно подать заявление через региональный портал Госуслуг Московской области. Процедура полностью цифровая, без лишней бюрократии.
|Этап
|Действие
|Срок рассмотрения
|1
|Подача заявления через портал Госуслуг
|10 минут
|2
|Проверка документов
|До 10 рабочих дней
|3
|Назначение компенсации
|После одобрения заявки
После подтверждения данные автоматически передаются в региональный центр выплат, и врач получает компенсацию на указанный банковский счёт.
Расширение программы в Домодедово
В 2025 году муниципалитет принял решение расширить список медицинских специальностей, которые могут претендовать на помощь. Теперь к участникам программы добавлены ещё 37 направлений - от физиотерапевтов и анестезистов до рентгенологов и психологов.
"Благодаря поддержке муниципальных властей в Домодедово уже 10 сотрудников больницы дополнительно получают компенсацию из городского бюджета", — рассказали в администрации учреждения.
Таким образом, программа охватывает всё больше медицинских профессий, помогая удерживать кадры и повышать привлекательность работы в государственных клиниках.
Зачем нужна компенсация аренды
Для молодых специалистов, приезжающих из других регионов, аренда квартиры — одно из главных препятствий при трудоустройстве. Компенсация решает эту проблему, позволяя врачам сосредоточиться на работе, а не на бытовых трудностях.
|Преимущества программы
|Кому помогает
|Снижение финансовой нагрузки
|Молодым врачам без собственного жилья
|Повышение привлекательности профессии
|Специалистам, переезжающим из других регионов
|Закрепление кадров в муниципальных больницах
|Врачам с редкими специальностями
|Поддержка семьи
|Супругам, работающим в медицинской сфере
Помимо компенсации аренды, в Московской области действуют и другие меры поддержки: единовременные выплаты молодым специалистам, ипотека с пониженной ставкой и предоставление служебного жилья.
Истории участников программы
Семья Малыгиных — пример того, как поддержка региона помогает врачам оставаться в профессии и развиваться. Дмитрий и Ольга признаются, что благодаря компенсации им удалось снять квартиру рядом с больницей, что значительно облегчило рабочие будни.
"Мы чувствуем, что наш труд ценят. Когда есть стабильность и поддержка, хочется работать ещё лучше", — отмечает врач-офтальмолог Дмитрий Малыгин.
Коллеги пары подтверждают: за годы работы супруги зарекомендовали себя как ответственные, внимательные и отзывчивые специалисты. Пациенты часто благодарят их за профессионализм и человечное отношение.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru