Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:15

Почему костромские врачи ждали индексации выплат почти 10 лет

Губернатор Сергей Ситников поручил увеличить компенсации врачам за аренду жилья

В Костромской области планируют увеличить компенсации врачам за аренду жилья. Решение об этом озвучил губернатор Сергей Ситников после встречи с молодыми специалистами в областной клинической больнице.

Почему это важно

Медики рассказали главе региона, что многие из них снимают квартиры и получают компенсацию расходов, но её размер не менялся почти 10 лет и по-прежнему составляет 8 тысяч рублей. За это время стоимость аренды заметно выросла, и существующие выплаты перестали покрывать реальные траты.

Поручение губернатора

На совещании 8 сентября Ситников поручил департаментам здравоохранения и финансов в течение двух-трёх недель рассчитать актуальные расходы на аренду жилья в разных районах области.

"Ставлю задачу решить вопрос с индексацией. Мы понимаем, что в области разная стоимость аренды жилья", — отметил губернатор.

После анализа стоимости будет принято решение о новом размере выплат.

Текущая ситуация

На сегодня компенсацию за аренду получают 414 костромских врачей, на эти цели из регионального бюджета выделено 152 миллиона рублей. Ещё 97 специалистов пользуются субсидиями на оплату ипотеки, а 111 медиков проживают в служебных квартирах. Причём 29 из них, проработав в медучреждениях более десяти лет, уже оформили жильё в собственность.

Индексация выплат должна повысить привлекательность работы в регионе для молодых специалистов и помочь закрепить их в костромских больницах.

