Оценены сроки давно обещанного ценопада на рынке недвижимости из-за обвала спроса

Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев ожидает падение цен на жильё в новостройках к началу 2025 года — таким прогнозом он поделился с "Ридусом" в среду.

"Думаю, где-то к началу 2025 года цены на новостройки упадут на 15-20%, — уточнил он. — В Москве уже есть застройщики, которые декларируют скидку в размере 35%. Некоторые девелоперы предлагают скидки 15-20%".

Спрос на строящееся жильё уже рухнул на 70%, и если Центробанк не понизит ключевую ставку, он и дальше будет снижаться.

"На фоне высокой ключевой ставки и отмены льготной ипотеки инвестиционная привлекательность жилья в новостройках упала. Сейчас большинство потенциальных покупателей ждёт снижения цен", — констатировал собеседник издания.

Небольшой переток покупателей немного оживил вторичный рынок, добавил он.

"Серьёзного роста спроса ожидать не приходится, поскольку ключевая ставка остаётся высокой. При этом повышения цен на квартиры в России точно не будет", — заключил риелтор.