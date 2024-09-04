Оценены сроки давно обещанного ценопада на рынке недвижимости из-за обвала спроса

Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев ожидает падение цен на жильё в новостройках к началу 2025 года — таким прогнозом он поделился с "Ридусом" в среду.
"Думаю, где-то к началу 2025 года цены на новостройки упадут на 15-20%, — уточнил он. — В Москве уже есть застройщики, которые декларируют скидку в размере 35%. Некоторые девелоперы предлагают скидки 15-20%".
Спрос на строящееся жильё уже рухнул на 70%, и если Центробанк не понизит ключевую ставку, он и дальше будет снижаться.
"На фоне высокой ключевой ставки и отмены льготной ипотеки инвестиционная привлекательность жилья в новостройках упала. Сейчас большинство потенциальных покупателей ждёт снижения цен", — констатировал собеседник издания.
Небольшой переток покупателей немного оживил вторичный рынок, добавил он.
"Серьёзного роста спроса ожидать не приходится, поскольку ключевая ставка остаётся высокой. При этом повышения цен на квартиры в России точно не будет", — заключил риелтор.
Фото: Градостроительный комплекс Москвы (Creative Commons Attribution 3.0)
Киргизия ужесточает требования по пребыванию в стране для иностранцев
С 5 сентября иностранцы из России, Армении, Беларуси и Казахстана, которые приехали в Киргизию по личным делам, должны будут предоставить вид на жительство или удостоверение беженца. Это касается тех, кто находится в республике больше трёх месяцев.
Трамп напугал американских богачей публикацией списка с острова Эпштейна
После того как кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал опубликовать список имён влиятельных и богатых людей, имевших связи с американским финансистом Джеффри Эпштейном, эти люди оказались в состоянии паники.
Елена Борщёва показала очаровательных дочек: "Красотки какие"
Звезда КВН и Comedy Woman Елена Борщёва похвасталась подросшими дочками.
Оксана Самойлова поздравила дочь с 10-летием: "Повзрослела"
Блогер Оксана Самойлова рассказала, как изменилась к лучшему её 10-летняя дочка Лея, которая отмечает свой день рождения.