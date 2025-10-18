Квартиры снова пойдут в рост: Сбербанк предсказал подорожание новостроек уже в 2026 году

После периода охлаждения и осторожных прогнозов рынок новостроек России снова подает признаки оживления. По данным аналитиков Сбербанка, начиная со второй половины 2026 года, продажи строящегося жилья могут вырасти на 9%, а цены — на 5-7%. Снижение ключевой ставки и возвращение интереса инвесторов к недвижимости станут главными факторами восстановления рынка.

Когда начнётся рост

Старший управляющий директор — директор аналитического управления Сбербанка Наталья Загвоздина отмечает, что 2026 год станет переломным для отрасли.

"После двух лет существенного сокращения количества ДДУ думаем, что 2026 год, особенно его вторая часть, может быть годом начала восстановления и роста как цен, так и объема", — пояснила Наталья Загвоздина.

По её словам, ключевая ставка, которая в 2025 году остаётся на уровне около 15-16%, к декабрю 2026 года может снизиться до 12-14%, а в декабре 2027-го — до 10%. Такое снижение автоматически приведёт к удешевлению ипотечных программ и росту спроса на первичное жильё.

Согласно прогнозу, подготовленному аналитическим управлением Сбербанка, в 2026 году количество договоров долевого участия вырастет на 9%, а средние цены на квартиры увеличатся на 5-7% при прогнозной инфляции в 5,5%. Это говорит о начале восстановления рыночного цикла.

Почему ставки и депозиты влияют на новостройки

Пока действовала программа льготной ипотеки, стоимость нового жилья росла почти вдвое быстрее инфляции. Загвоздина напомнила, что за период с 2021 по 2024 год общая инфляция составила 43%, а цены на новостройки выросли примерно на 100%.

"2023-2024 годы для застройщиков были очень прибыльными, отрасль хорошо заработала. Да, два года тяжелые, но они закончатся", — сказала эксперт.

По мере снижения ставок по депозитам часть сбережений россиян может "перетечь" на рынок новостроек. Сейчас общий объём частных активов оценивается примерно в 200 трлн рублей, из которых 60 трлн находятся на депозитах. Даже если 5-10% этих средств направятся на покупку жилья, рынок может получить до 6 трлн рублей свежих инвестиций, что эквивалентно годовому объёму продаж в сегменте новостроек.

Сравнение факторов влияния

Фактор Влияние на рынок Срок проявления Снижение ключевой ставки Рост спроса и ипотечной активности с 2 полугодия 2026 Ограничение новых проектов Дефицит предложения, рост цен весь 2026 год Переток депозитов в недвижимость Ускорение продаж, рост инвестиционного спроса конец 2026 — 2027 Завершение льготных программ Коррекция спроса, но стабилизация цен 2025 год

Советы шаг за шагом: как действовать покупателю

Следите за ставкой ЦБ. Оптимальное окно для покупки может открыться, когда ставка опустится ниже 13–12%. Сравнивайте ипотечные программы. В 2025–2026 годах на рынке появятся новые гибридные продукты — частично субсидированные застройщиком, частично банком. Выбирайте надёжного застройщика. Проверяйте проектную декларацию, сроки сдачи и историю компании. Оценивайте ликвидность локации. В приоритете — города с растущей экономикой и спросом на аренду (Москва, Екатеринбург, Казань, Краснодар). Не спешите с инвестициями. Если цель — сохранить капитал, выбирайте готовые объекты с минимальными рисками.

А что если рынок замрёт?

Если снижение ставки затянется, а покупательская активность не вырастет, рынок будет удерживать баланс за счёт ограниченного предложения. В этом случае возможна стагнация цен при умеренном росте премиум-сегмента. Однако, как считают аналитики, к 2027 году спрос всё же восстановится, а стоимость жилья увеличится примерно на 9–10% при инфляции 4%.

Плюсы и минусы инвестиций в новостройки

Плюсы Минусы Возможность заработать на росте цен Высокий порог входа Защита от инфляции Зависимость от ключевой ставки Возможность рассрочки и ипотеки Риски недостроя Потенциал роста арендных ставок Низкая ликвидность в провинциальных регионах

Исторический контекст

С 2021 по 2024 годы рынок жилья пережил уникальный рост: льготная ипотека, рекордные продажи и рост цен на 100%. Однако высокая ключевая ставка 2024–2025 годов замедлила активность покупателей, застройщики сократили запуск новых объектов. Сейчас отрасль переживает фазу адаптации, но уже в 2026-м может начаться новый виток роста, основанный не на субсидиях, а на естественном рыночном спросе и инвестициях частных лиц.