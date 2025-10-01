Где живут зумеры: от общежития и коливинга до семейной ипотеки

Молодое поколение, к которому относят людей в возрасте до 25 лет, всё чаще сталкивается с трудностями при решении жилищного вопроса. Студенты и молодые специалисты редко могут позволить себе покупку собственной квартиры. Их приоритеты смещены в сторону путешествий, обучения и личного развития. При этом отсутствие привычки копить и частая смена работы вынуждают искать альтернативные варианты проживания — от отчего дома до новых форматов вроде коливинга.

Под родительским крылом

Одним из самых распространённых вариантов остаётся жизнь с родителями. Это удобно: не нужно платить аренду и тратиться на коммунальные услуги. Но есть и обратная сторона.

Такой формат подходит для экономии, но усложняет первый шаг к самостоятельности.

Студенческое общежитие

Для иногородних студентов общежитие — один из самых доступных вариантов. Обычно проживание стоит недорого: платят только за коммунальные услуги. В комнатах живут по два человека, а условия остаются скромными.

По словам экспертов, общежитие — лишь временное решение. После выпуска из вуза студентам приходится искать новые варианты: поступать в магистратуру, чтобы сохранить комнату, или выходить на рынок аренды.

Коливинг: новый тренд

Среди зумеров набирает популярность коливинг. Это аренда комнаты в большой квартире, где жильцы делят кухню, гостиную и ванную.

В коливингах уже есть мебель, техника, быстрый интернет и иногда уборка. Стоимость аренды комнаты — 22-40 тысяч рублей в месяц.

Аренда по расчёту

Повышение цен на аренду вынуждает молодых искать нестандартные выходы. В соцсетях появился тренд inflationship: парень и девушка начинают жить вместе ради экономии.

Таким образом, финансовая выгода может обернуться проблемами личного характера.

Семейная ипотека: возможное решение

По мнению эксперта, государственная поддержка в виде льготной семейной ипотеки может подтолкнуть зумеров к созданию семьи. Предлагаются меры:

ипотека без первоначального взноса по ставке 2-3%;

погашение 5-10% кредита при рождении второго и третьего ребёнка.

Сравнение вариантов проживания

Формат Преимущества Недостатки С родителями Экономия, комфорт Нет самостоятельности Общежитие Доступная цена Минимум удобств, временное решение Коливинг Современный формат, готовая инфраструктура Высокая цена по сравнению с общежитием Inflationship Деление расходов Риски для личных отношений Семейная ипотека Шанс на своё жильё Долгосрочные обязательства

FAQ

Почему зумеры выбирают коливинг?

Это удобный формат: аренда дешевле, чем однокомнатная квартира, а комфорт выше, чем в общежитии.

Сколько стоит коливинг в Москве?

Аренда комнаты — от 22 до 40 тысяч рублей в месяц.

Выгодна ли семейная ипотека?

Да, особенно при ставке 2-3% и льготах при рождении детей. Это шанс получить жильё без накоплений.

Мифы и правда

Миф: жить с родителями всегда выгодно.

Правда: это мешает самостоятельности.

Миф: inflationship решает финансовые проблемы.

Правда: такие отношения могут быть разрушительными.

Миф: ипотека — неподъёмное бремя.

Правда: льготные программы делают её доступной для зумеров.

Таким образом, жильё для зумеров сегодня — это поиск компромисса между экономией, комфортом и перспективами. У каждого формата есть свои плюсы и минусы, но в долгосрочной перспективе именно доступные ипотечные программы могут стать основой для перехода к стабильному и самостоятельному образу жизни.