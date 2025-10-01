Новая квартира за сертификат: как жители аварийного фонда меняют жизнь за месяц
Программа расселения аварийного жилья в Подмосковье получила новый формат: с 1 июня собственники таких квартир могут оформить жилищный сертификат и самостоятельно выбрать новостройку, куда переехать. Теперь вместо долгого ожидания строительства дома люди получают компенсацию в денежном эквиваленте и могут купить готовое жильё уже в ближайшие недели.
Как работает жилищный сертификат
- Стоимость выкупа: 174,8 тыс. рублей за квадратный метр.
- Минимальный метраж: 28 м² — именно от этой площади считается компенсация.
- Фактический расчёт: если квартира больше 28 м², сумма сертификата увеличивается пропорционально. Например, за жильё 50 м² собственник получит почти 8,7 млн рублей.
- Ограничение: деньги на руки не выдаются, сертификат можно использовать только для покупки квартиры в новостройке на территории Московской области.
- Сроки: у владельцев есть четыре месяца, чтобы определиться с новым жильём.
Что можно купить по сертификату: проекты до 6 млн рублей
|Жилой комплекс
|Локация
|Метраж
|Цена от
|Особенности
|"Гармония парк"
|Лыткарино
|студия 24,1 м²
|4 млн руб.
|готовые квартиры с мебелью и техникой
|"Серебро"
|Пушкино
|студии от 27,7 м²
|4,3 млн руб.
|жильё с чистовой отделкой
|"Москворецкий"
|Тучково
|1-комн. 39,2 м²
|4,4 млн руб.
|большие метражи в сегменте до 6 млн
|"Мишино"
|Химки
|студия 26 м²
|5,9 млн руб.
|престижная локация, развитая инфраструктура
А что если…
А что если собственник не использует сертификат за четыре месяца? В этом случае его переселят по стандартной схеме — в новостройку, которую выберет муниципалитет. Но ждать придётся дольше, пока дом введут в эксплуатацию.
Плюсы и минусы жилищного сертификата
|Плюсы
|Минусы
|Быстрое переселение
|Ограниченный срок на поиск квартиры
|Возможность выбрать район и застройщика
|Нет наличных на руки
|Фиксированная цена выкупа
|Бюджетные квартиры уходят очень быстро
|Компенсация по фактическому метражу
|Нужно самостоятельно заниматься поиском
FAQ
Сколько времени есть на использование сертификата?
Четыре месяца с момента его получения.
Можно ли купить квартиру в Москве?
Нет, сертификат действует только в Московской области.
Что делать, если стоимость квартиры выше суммы сертификата?
Разницу можно оплатить собственными средствами.
Можно ли приобрести жильё без отделки?
Да, выбор за собственником: доступны как варианты с мебелью, так и под отделку.
Сертификат — это хороший вариант самому выбрать жильё и максимально быстро въехать в новую готовую квартиру.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru