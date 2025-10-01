Новая квартира за сертификат: как жители аварийного фонда меняют жизнь за месяц

Программа расселения аварийного жилья в Подмосковье получила новый формат: с 1 июня собственники таких квартир могут оформить жилищный сертификат и самостоятельно выбрать новостройку, куда переехать. Теперь вместо долгого ожидания строительства дома люди получают компенсацию в денежном эквиваленте и могут купить готовое жильё уже в ближайшие недели.

Как работает жилищный сертификат

Стоимость выкупа : 174,8 тыс. рублей за квадратный метр.

: 174,8 тыс. рублей за квадратный метр. Минимальный метраж : 28 м² — именно от этой площади считается компенсация.

: 28 м² — именно от этой площади считается компенсация. Фактический расчёт : если квартира больше 28 м², сумма сертификата увеличивается пропорционально. Например, за жильё 50 м² собственник получит почти 8,7 млн рублей.

: если квартира больше 28 м², сумма сертификата увеличивается пропорционально. Например, за жильё 50 м² собственник получит почти 8,7 млн рублей. Ограничение : деньги на руки не выдаются, сертификат можно использовать только для покупки квартиры в новостройке на территории Московской области.

: деньги на руки не выдаются, сертификат можно использовать только для покупки квартиры в новостройке на территории Московской области. Сроки: у владельцев есть четыре месяца, чтобы определиться с новым жильём.

Что можно купить по сертификату: проекты до 6 млн рублей

Жилой комплекс Локация Метраж Цена от Особенности "Гармония парк" Лыткарино студия 24,1 м² 4 млн руб. готовые квартиры с мебелью и техникой "Серебро" Пушкино студии от 27,7 м² 4,3 млн руб. жильё с чистовой отделкой "Москворецкий" Тучково 1-комн. 39,2 м² 4,4 млн руб. большие метражи в сегменте до 6 млн "Мишино" Химки студия 26 м² 5,9 млн руб. престижная локация, развитая инфраструктура

А что если…

А что если собственник не использует сертификат за четыре месяца? В этом случае его переселят по стандартной схеме — в новостройку, которую выберет муниципалитет. Но ждать придётся дольше, пока дом введут в эксплуатацию.

Плюсы и минусы жилищного сертификата

Плюсы Минусы Быстрое переселение Ограниченный срок на поиск квартиры Возможность выбрать район и застройщика Нет наличных на руки Фиксированная цена выкупа Бюджетные квартиры уходят очень быстро Компенсация по фактическому метражу Нужно самостоятельно заниматься поиском

FAQ

Сколько времени есть на использование сертификата?

Четыре месяца с момента его получения.

Можно ли купить квартиру в Москве?

Нет, сертификат действует только в Московской области.

Что делать, если стоимость квартиры выше суммы сертификата?

Разницу можно оплатить собственными средствами.

Можно ли приобрести жильё без отделки?

Да, выбор за собственником: доступны как варианты с мебелью, так и под отделку.

Сертификат — это хороший вариант самому выбрать жильё и максимально быстро въехать в новую готовую квартиру.