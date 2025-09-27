Своя квартира любой ценой: феномен российского рынка

Во многих странах мира долгосрочная аренда — нормальная практика. Молодые семьи десятилетиями живут в арендованных квартирах, не задумываясь о покупке. В России ситуация иная: большинство граждан стремятся приобрести собственное жильё как можно скорее. Причины такого подхода кроются в истории, законодательстве и особенностях финансовой системы.

Почему покупка жилья в России популярнее аренды

Исторические факторы

В 1990-е годы прошла массовая приватизация, и миллионы граждан стали собственниками квартир. Жить "в своём" стало нормой, а аренда — временной мерой.

Финансовые особенности

Ипотека в России имеет относительно короткие сроки (15-20 лет), в отличие от Европы, где кредиты растягиваются на 30-40 лет.

Многие стараются выплатить долг досрочно, чтобы не зависеть от банка.

Стоимость аренды нередко сопоставима с ипотечным платежом, что делает покупку более привлекательной.

Социальные установки

Для большинства россиян квартира — символ стабильности и "запас прочности". Аренда воспринимается как нестабильная, ведь собственник может поднять цену или расторгнуть договор.

Почему аренда развивается слабо

слабая защита прав арендаторов: законы больше защищают собственников;

"серые схемы" — многие договоры аренды не регистрируются;

отсутствие прозрачного контроля рынка;

неразвитый институт инвестиционной недвижимости.

В крупных городах аренда востребована за счёт мигрантов и студентов, но как только появляется возможность взять ипотеку, люди выбирают покупку.

Что нужно изменить

Законодательство

Необходимо чётко прописать права и обязанности арендаторов и арендодателей. На Западе арендаторы защищены от резкого повышения цен и внезапного выселения. В России такие гарантии пока отсутствуют.

Информационная система

Минстрой предлагал создать государственную платформу учёта договоров аренды. Это позволило бы:

вывести рынок из тени;

защитить участников сделок;

обеспечить контроль налоговых поступлений.

Развитие инвестиционного жилья

Во многих странах существуют частные компании, которые строят дома специально для сдачи в аренду, а не для продажи. В России эта модель только начинает развиваться, но именно она может дать толчок рынку.

Таблица: покупка vs аренда

Параметр Покупка жилья Долгосрочная аренда Стабильность Высокая (собственность) Низкая (зависимость от хозяина) Финансовая нагрузка Высокая (ипотека) Ежемесячные платежи без накоплений Гибкость Низкая (привязка к месту) Высокая (можно сменить жильё) Расходы в долгосрочной перспективе Выгоднее (квартира остаётся в собственности) Без накопления капитала

FAQ

Почему россияне не любят снимать жильё?

Из-за страха нестабильности и слабой защиты арендаторов законом.

Что выгоднее — аренда или ипотека?

При долгом проживании выгоднее ипотека, но аренда даёт больше свободы.

Можно ли вывести рынок аренды из тени?

Да, если внедрить цифровую систему учёта договоров и стимулировать официальные сделки.

В России покупка жилья доминирует по историческим, культурным и институциональным причинам. Чтобы изменить баланс в сторону долгосрочной аренды, нужно действовать системно: усилить юридическую защиту (и для арендаторов, и для собственников), создать финансовые стимулы и продукты для институциональных и частных инвесторов, развивать профессиональные арендные площадки и цифровую инфраструктуру. Без этих изменений рынок долгосрочной аренды останется фрагментированным и вторичным по отношению к собственнической модели.