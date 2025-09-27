Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Подмосковные новостройки на закате
Подмосковные новостройки на закате
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована вчера в 23:35

Своя квартира любой ценой: феномен российского рынка

Эксперты объяснили, почему россияне предпочитают покупку жилья долгосрочной аренде

Во многих странах мира долгосрочная аренда — нормальная практика. Молодые семьи десятилетиями живут в арендованных квартирах, не задумываясь о покупке. В России ситуация иная: большинство граждан стремятся приобрести собственное жильё как можно скорее. Причины такого подхода кроются в истории, законодательстве и особенностях финансовой системы.

Почему покупка жилья в России популярнее аренды

Исторические факторы

В 1990-е годы прошла массовая приватизация, и миллионы граждан стали собственниками квартир. Жить "в своём" стало нормой, а аренда — временной мерой.

Финансовые особенности

  • Ипотека в России имеет относительно короткие сроки (15-20 лет), в отличие от Европы, где кредиты растягиваются на 30-40 лет.
  • Многие стараются выплатить долг досрочно, чтобы не зависеть от банка.
  • Стоимость аренды нередко сопоставима с ипотечным платежом, что делает покупку более привлекательной.

Социальные установки

Для большинства россиян квартира — символ стабильности и "запас прочности". Аренда воспринимается как нестабильная, ведь собственник может поднять цену или расторгнуть договор.

Почему аренда развивается слабо

  • слабая защита прав арендаторов: законы больше защищают собственников;
  • "серые схемы" — многие договоры аренды не регистрируются;
  • отсутствие прозрачного контроля рынка;
  • неразвитый институт инвестиционной недвижимости.

В крупных городах аренда востребована за счёт мигрантов и студентов, но как только появляется возможность взять ипотеку, люди выбирают покупку.

Что нужно изменить

Законодательство

Необходимо чётко прописать права и обязанности арендаторов и арендодателей. На Западе арендаторы защищены от резкого повышения цен и внезапного выселения. В России такие гарантии пока отсутствуют.

Информационная система

Минстрой предлагал создать государственную платформу учёта договоров аренды. Это позволило бы:

  • вывести рынок из тени;
  • защитить участников сделок;
  • обеспечить контроль налоговых поступлений.

Развитие инвестиционного жилья

Во многих странах существуют частные компании, которые строят дома специально для сдачи в аренду, а не для продажи. В России эта модель только начинает развиваться, но именно она может дать толчок рынку.

Таблица: покупка vs аренда

Параметр Покупка жилья Долгосрочная аренда
Стабильность Высокая (собственность) Низкая (зависимость от хозяина)
Финансовая нагрузка Высокая (ипотека) Ежемесячные платежи без накоплений
Гибкость Низкая (привязка к месту) Высокая (можно сменить жильё)
Расходы в долгосрочной перспективе Выгоднее (квартира остаётся в собственности) Без накопления капитала

FAQ

Почему россияне не любят снимать жильё?
Из-за страха нестабильности и слабой защиты арендаторов законом.

Что выгоднее — аренда или ипотека?
При долгом проживании выгоднее ипотека, но аренда даёт больше свободы.

Можно ли вывести рынок аренды из тени?
Да, если внедрить цифровую систему учёта договоров и стимулировать официальные сделки.

В России покупка жилья доминирует по историческим, культурным и институциональным причинам. Чтобы изменить баланс в сторону долгосрочной аренды, нужно действовать системно: усилить юридическую защиту (и для арендаторов, и для собственников), создать финансовые стимулы и продукты для институциональных и частных инвесторов, развивать профессиональные арендные площадки и цифровую инфраструктуру. Без этих изменений рынок долгосрочной аренды останется фрагментированным и вторичным по отношению к собственнической модели.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Шумоизоляция и звукоизоляционные материалы: как защититься от соседского ремонта сегодня в 23:24

Закон разрешает шум, но только до 55 дБ: что это значит в реальности

Как пережить соседский ремонт без стресса? Разбираем законы о тишине, допустимые нормы шума и способы мирно договориться или защитить свои права.

Читать полностью » Монолитные, кирпичные и панельные дома: плюсы и минусы перед покупкой квартиры сегодня в 23:22

Панельный, монолитный или кирпичный: в каком доме лучше купить квартиру

Кирпич, панель или монолит — что выбрать для покупки квартиры? Сравниваем долговечность, цену и комфорт разных типов домов, чтобы помочь определиться.

Читать полностью » Учёные: влажная кухонная губка содержит до 10 миллионов бактерий на см² сегодня в 23:19

Обычная губка на кухне хранит больше бактерий, чем сиденье унитаза: что вы делаете не так

Как сохранить кухню безопасной и избежать кулинарных ошибок? Простые правила гигиены помогут защитить семью от скрытых рисков.

Читать полностью » Учёные предупреждают: перегрев выше 250 °C разрушает любое антипригарное покрытие сегодня в 22:13

Тайный враг сковородки — вы сами? Ошибки, которые убивают покрытие

Почему одни сковородки портятся за считанные месяцы, а другие служат десятилетиями? Разбираем типы покрытий и правила эксплуатации.

Читать полностью » Мойки для кухни: стальная сварная модель служит дольше искусственного камня сегодня в 21:04

Всё решают детали: приёмы, которые превратят кухню в удобное и долговечное пространство

Кухня может быть красивой и удобной одновременно, если учесть нюансы. Какие ошибки совершают чаще всего и какие решения работают лучше?

Читать полностью » Архитекторы: один источник света в комнате лишает интерьер уюта и функциональности сегодня в 20:23

Красивый ремонт может удешевить ваш дом: ошибки, которые превращают интерьер в хаос

Даже дорогие материалы не спасут интерьер, если допустить эти ошибки. Разбираем 10 промахов, которые превращают дизайн в хаос.

Читать полностью » Лёд в сушилке убирает складки за 10–15 минут на хлопке — прачечные сегодня в 19:21

Утюг сбежал, а рубашка в заломах: неожиданные способы спасти одежду за минуты

Мятые вещи — не повод для паники. Узнайте, как разгладить одежду без утюга: простые лайфхаки и быстрые способы на все случаи жизни.

Читать полностью » Кофейная гуща и активированный уголь убирают запах жарки — специалисты сегодня в 18:16

Котлеты вкусные, но коварные: как прогнать запах жареного мяса из квартиры

Котлеты вкусны, но запах может преследовать вас дома. Мы собрали лучшие способы, чтобы воздух снова стал свежим и приятным.

Читать полностью »

Новости
Еда

Нутрициолог Ирина Деркач рассказала, какую минеральную воду можно пить каждый день
Спорт и фитнес

Подготовка к марафону занимает 16–18 недель и требует пересмотра расписания
Наука

Под Татарским проливом обнаружены древние тоннели
Технологии

Жительница Вирджинии выиграла в Powerball, используя числа от ChatGPT — Bloomberg
Красота и здоровье

Продажи пальто-шубы-шарфа в люксовом сегменте выросли более чем на 40 % в 2025 году
Садоводство

Агрономы объяснили, как правильно размножать чеснок и зачем сажать бархатцы
Авто и мото

Каркасные шторки на передних стёклах запрещены для водителей
Красота и здоровье

Эксперт: даже 15 минут прогулки днём снижают усталость и улучшают настроение
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet