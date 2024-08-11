Цены на вторичное жильё в Санкт-Петербурге снизились на 6% за месяц: аналитики отмечают рост спроса

В Санкт-Петербурге зафиксировано снижение цен на вторичное жильё. В июне стоимость таких квартир упала на 6% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Агентство Бизнес Новостей.
Директор направления вторичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимость" Сергей Еремкин связывает изменения на рынке с увеличением спроса.
Эксперт отметил, что после отмены массовой льготной ипотеки интерес покупателей сместился на вторичное жильё, в то время как ранее предпочтение отдавалось новостройкам.
По данным аналитиков, Санкт-Петербург остаётся одним из городов с самой высокой стоимостью жилья на вторичном рынке. Средняя цена за квадратный метр в городе составляет 217 тысяч рублей.
Фото: flickr.com/Pedro Szekely (CC BY-SA 2.0 license)
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