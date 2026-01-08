Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Прорыв водопровода
© navy.mil by U.S. Navy photo is licensed under U.S. federal government
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:27

Вакансии в ЖКХ выросли на 78%: как один регион показывает будущее всего рынка труда

Рынок труда в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Новосибирской области за последний год изменился заметнее, чем во многих других отраслях. Работодатели все активнее ищут квалифицированных рабочих и технических специалистов, а рост вакансий сопровождается увеличением предлагаемых зарплат. Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на данные сервиса "Авито Работы".

Резкий рост спроса в регионе

По итогам прошедшего года спрос на специалистов в сфере ЖКХ в Новосибирской области вырос на 78%. Такой скачок отражает дефицит кадров в отрасли, который становится все более ощутимым на фоне износа инфраструктуры и необходимости регулярного обслуживания жилого фонда.

Одновременно увеличились и зарплатные предложения. Средний уровень оплаты труда в вакансиях сферы ЖКХ вырос на 11% и превысил 57,5 тыс. рублей. Работодатели, как отмечают аналитики, вынуждены конкурировать за специалистов, предлагая более привлекательные условия.

Какие профессии наиболее востребованы

В целом по стране наиболее заметный рост числа вакансий зафиксирован среди операторов котельной. Спрос на этих специалистов увеличился на 48%, а средняя предлагаемая зарплата составила 51,9 тыс. рублей. Это связано с высокой ответственностью работы и ограниченным числом подготовленных кадров.

Также существенно вырос интерес работодателей к малярам — количество вакансий увеличилось на 40%. При этом средний уровень оплаты труда для соискателей в этой категории достиг 118,5 тыс. рублей, что делает профессию одной из самых доходных в сегменте рабочих специальностей.

Сантехники, техники и кровельщики

В тройку лидеров по росту спроса вошли сантехники. За год число вакансий по этой профессии увеличилось на 30%, а средняя предлагаемая зарплата выросла до 75,2 тыс. рублей. Сантехнические работы остаются ключевыми для эксплуатации жилых домов, что напрямую отражается на спросе.

В топ-5 также попали техники и кровельщики. В обоих случаях прирост вакансий составил 23%. Средние зарплатные предложения для техников достигли 74,9 тыс. рублей, а для кровельщиков — 112,4 тыс. рублей. Эти показатели подтверждают тенденцию: рабочие и технические специальности в ЖКХ становятся все более востребованными и финансово привлекательными.

