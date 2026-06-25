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Семейная ипотека
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:56

Новый жилищный вклад на старте: кому он откроет двери в собственное жилье

Внедрение жилищно-накопительных вкладов вряд ли приведет к массовому росту доступности недвижимости, считает заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ Андрей Колганов. В беседе с NewsInfo эксперт пояснил, что данный финансовый инструмент станет подспорьем лишь для узкого круга граждан.

Ранее сообщалось, что Государственная Дума приняла закон о создании жилищно-накопительных вкладов в России. Этот инструмент ориентирован на целевое использование средств: граждане смогут направить накопления исключительно на первоначальный взнос, строительство частного дома, участие в долевом строительстве или расчеты по ипотечному договору.

Примечательно, что даже при высоких затратах на покупку жилья в мегаполисах финансовая нагрузка остается значительным барьером для российских семей.

По мнению Колганова, реальный эффект от нововведения будет ограниченным. Эксперт отметил, что доходность по таким счетам вряд ли станет кратно превышать рыночные показатели. Часто граждане тратят много сил, анализируя самые выгодные депозитные предложения, однако минимальная разница в процентах редко дает существенный прирост личного капитала.

"Если этот вклад действительно будет давать более высокие проценты, чем обычный банковский депозит, то есть смысл для граждан вкладывать деньги на такой вклад, для того чтобы накопить на жилье. Насколько сильно это увеличит возможности? Я не думаю, что очень сильно. Вряд ли проценты по этому вкладу будут установлены намного выше, чем ключевая ставка", — полагает экономист.

Специалист уверен, что для людей, чьи сбережения находятся на грани необходимой суммы для сделки, механизм действительно может стать решающим фактором. При этом общая доступность рынка вторичной или первичной недвижимости останется на прежнем уровне. На фоне текущих реалий многие россияне вынуждены рассматривать различные варианты сохранения средств вместо классических банковских продуктов.

"У кого граница между возможностью и невозможностью купить жилье не очень большая, для того это будет возможность все-таки эту границу перейти и приобрести жилье. Но вряд ли это затронет очень широкий круг людей", — добавил эксперт.

Осторожность законодателей, по его мнению, продиктована прошлым опытом, когда чрезмерное расширение льготных программ спровоцировало необоснованный скачок цен на квадратные метры. Эксперты нередко связывают снижение покупательной активности с тем, что даже материнский капитал утратил значительную долю своей эффективности за последнее десятилетие. В условиях текущей конъюнктуры рынок также ждет корректировки спроса, связанной с прогнозами по восстановлению рыночной ипотеки в среднесрочной перспективе.

Проверено экспертом: Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов, Управленец муниципального уровня Андрей Власов

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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