Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Ключи
Ключи
© unsplash.com by Jakub Żerdzicki is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:11

Обещанное жилье так и не пришло: сирота из Белогорска отчаянно борется за свои права

Сирота из Белогорска не получил положенное жилье за 10 лет — СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководства крымского главка предоставить отчет о результатах проверки по делу сироты из Белогорска, который не может получить положенное по закону жилье. Как сообщается в пресс-службе ведомства, мужчина с 2016 года состоит в специализированной очереди на жилье, однако его права до сих пор не реализованы. В результате он был вынужден арендовать квартиру за собственные средства. Несмотря на многочисленные обращения в различные органы власти, никаких положительных результатов это не принесло. В связи с этим Главное следственное управление СК по Крыму и Севастополю организовало процессуальную проверку.

Задержка в обеспечении жильем

История с несвоевременным обеспечением жильем сироты из Белогорска стала поводом для вмешательства Следственного комитета России. С момента, как мужчина в 2016 году встал на учет в специализированную очередь, прошло уже почти десять лет. За это время его права на жилье так и не были реализованы. Он вынужден был арендовать жилье за свой счет, что, по его словам, стало не только финансовым бременем, но и стрессовой ситуацией.

Неэффективность работы местных органов власти и неисполнение обязательств перед гражданином стали основными причинами обращения к Следственному комитету. Несмотря на многочисленные обращения к ответственным органам, ситуация не изменялась. Все попытки добиться решения этого вопроса через официальные каналы оказались безуспешными.

Реакция Следственного комитета

После поступившего обращения от сироты Александр Бастрыкин поручил крымскому главку Следственного комитета организовать проверку ситуации и доложить о промежуточных результатах. Важно отметить, что Следственный комитет России не первый раз вступает в процесс проверки подобных обращений. Такие случаи показывают серьезные проблемы в организации работы с гражданами, которым требуется обеспечить жилищные права.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что крымские следователи должны не только провести проверку, но и предоставить промежуточные результаты, чтобы в дальнейшем можно было принять меры по решению вопроса. Все эти шаги подчеркивают, что органы правопорядка готовы вмешиваться, если власти не выполняют свои обязательства перед гражданами, особенно в таких чувствительных и важных вопросах, как обеспечение жильем.

Ключевым моментом в данной ситуации является то, что длительное отсутствие решения вопроса приводит к обострению социальной напряженности и вызывает недовольство среди граждан, особенно тех, кто находится в уязвимом положении.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Запад Ростова под защитой: проект ливневой канализации получил финансирование авансом вчера в 13:20

Федеральный центр ускорил финансирование одного из самых проблемных инфраструктурных проектов Ростовской области.

Читать полностью » Бюджетные искусственные елки в Крыму стоят от 1 950 до 8 250 рублей вчера в 13:00
Искусственные елки в Крыму: как не переплатить за праздник — топ-цены на новогодние деревья

В Крыму в преддверии Нового года предлагают искусственные елки на любой бюджет: от компактных моделей до премиум вариантов с подсветкой и уникальным дизайном.

Читать полностью » В Крыму мошенники обманули 49 человек на 20 миллионов рублей за неделю — МВД вчера в 12:51
Мошенники снова активизировались в Крыму: как 49 человек потеряли миллионы за пару дней

В Крыму в декабре 2025 года наблюдается рост дистанционных мошенничеств. Как защитить себя от обмана и не потерять деньги?

Читать полностью » В Краснодарском крае открыт рекордный спрос на специалистов в сфере маркетинга — hh.ru вчера в 12:44
Кубань на пике спроса: как регион стал лидером по вакансии для маркетологов и PR-специалистов

В Краснодарском крае спрос на специалистов в сфере маркетинга достиг рекорда в 2025 году. Какие новые навыки стали важными для работодателей?

Читать полностью » Кофе в Краснодарском крае подорожал на 31% за год — ЕМИСС вчера в 12:35
Молочный кофе обойдется как лакшери напиток: почему кубанцы платят в 1,5 раза больше

В Краснодарском крае и Ростовской области в 2025 году цена на кофе выросла на 30%. Какие причины стоят за этим повышением и как меняются цены в других регионах ЮФО?

Читать полностью » В России открыто более 35 тыс. вакансий для агентов по недвижимости — hh.ru вчера в 12:29
Московский рынок риелторов перенасыщен, а Краснодарский ждёт сотрудников: что происходит с профессией

В 2025 году число вакансий для агентов по недвижимости в России увеличилось. Где спрос на риелторов особенно высок, и сколько можно зарабатывать в разных регионах?

Читать полностью » Продуктовая корзина в Краснодарском крае стоит 7 621 руб. — Руспродсоюз вчера в 12:20
Цены взлетают — но не везде: где в России можно купить минимальную продуктовую корзину за копейки

В разных регионах России наблюдается значительное различие в стоимости минимальной продуктовой корзины. Почему цены на продукты так сильно варьируются?

Читать полностью » Сочи и Краснодарский край становятся главными направлениями для новогодних каникул вчера в 12:13
Юг превратился в зимний рай: почему Краснодарский край привлекает всё больше туристов в каникулы

В Краснодарском крае растет спрос на качественные курорты и отели с развитой инфраструктурой, особенно в новогодний период.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Сила и выносливость у большинства людей выше днём и вечером — The Conversation
Общество
В Госдуму внесут закон о штрафах за фильмы против традиционных ценностей — ТАСС
Экономика
Мировая добыча угля в 2025 году сохранится на рекордном уровне — МЭА
ДФО
Хабаровский край направит 66,8 млн рублей на проезд больных внутри региона — ТАСС
Садоводство
Госдума повысит штраф за перевозку детей без автокресел до 5 тыс рублей — Госдума РФ
Происшествия
Следственный комитет возбудил дело о серии уличных нападений в Новосибирске — СК
Культура и шоу-бизнес
У Ларисы Долиной осталась квартира в Лефортово площадью 50 кв. м за 18 млн рублей — SHOT
Садоводство
Удобрения необходимо вносить один-два раза за сезон по потребностям — садоводы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet