С 2026 года в Крыму меняется одна строка в квитанции — и это почувствуют все

С начала 2026 года в Крыму изменится размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт — он вырастет до 11,46 рубля за квадратный метр. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства республики. Таким образом, плата за капремонт увеличится примерно на 10% по сравнению с действующим уровнем.

"Установить на 2026 год минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым, в размере 11,46 рублей", — говорится в документе.

Что означает повышение

Размер взноса на капитальный ремонт напрямую связан с площадью квартиры. Например, владелец жилья в 50 квадратных метров будет платить около 573 рублей в месяц. Эти средства поступают в региональный фонд капитального ремонта и направляются на обновление крыш, фасадов, лифтов, инженерных систем и других элементов общего имущества.

Рост тарифа объясняется необходимостью поддерживать темпы модернизации жилищного фонда. В последние годы программа капремонта в Крыму охватила тысячи домов, однако износ зданий, особенно советской постройки, по-прежнему остаётся высокой проблемой.

Сравнение с другими регионами