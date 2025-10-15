Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© mos.ru by Максим Денисов is licensed under public domain
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 21:51

С 2026 года в Крыму меняется одна строка в квитанции — и это почувствуют все

С начала 2026 года в Крыму изменится размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт — он вырастет до 11,46 рубля за квадратный метр. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства республики. Таким образом, плата за капремонт увеличится примерно на 10% по сравнению с действующим уровнем.

"Установить на 2026 год минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым, в размере 11,46 рублей", — говорится в документе.

Что означает повышение

Размер взноса на капитальный ремонт напрямую связан с площадью квартиры. Например, владелец жилья в 50 квадратных метров будет платить около 573 рублей в месяц. Эти средства поступают в региональный фонд капитального ремонта и направляются на обновление крыш, фасадов, лифтов, инженерных систем и других элементов общего имущества.

Рост тарифа объясняется необходимостью поддерживать темпы модернизации жилищного фонда. В последние годы программа капремонта в Крыму охватила тысячи домов, однако износ зданий, особенно советской постройки, по-прежнему остаётся высокой проблемой.

Сравнение с другими регионами

Регион Взнос на капремонт (руб/кв.м) в 2026 году Примечание
Республика Крым 11,46 Постановление Совмина РК
Краснодарский край 12,10 Действует с июля 2025
Ростовская область 10,80 Без пересмотра с 2024
Москва 20,99 Один из самых высоких
Санкт-Петербург 14,50 Утверждено правительством города

Даже после повышения Крым останется в числе регионов с умеренным тарифом. Это важно для социальной стабильности, ведь рост коммунальных платежей традиционно вызывает обеспокоенность жителей.

Как рассчитывается сумма

Расчёт ведётся по простой формуле: площадь квартиры умножается на установленный тариф. Если собственник владеет несколькими помещениями, платить нужно за каждое. При этом некоторые категории граждан — ветераны, инвалиды, пенсионеры старше 70 лет — могут рассчитывать на льготы, частичное возмещение или полное освобождение от взносов.

Также действует механизм формирования спецсчётов. В этом случае собственники управляют накопленными средствами самостоятельно — решают, когда и какие работы проводить, выбирают подрядчиков, утверждают смету.

Как подготовиться к изменениям

  1. Проверить начисления — до января 2026 года управляющие компании обновят квитанции.

  2. Уточнить льготы — при изменении статуса (например, выходе на пенсию) стоит заранее подать заявление в МФЦ.

  3. Контролировать качество работ — фонд капитального ремонта публикует план-график объектов, включённых в программу.

Своевременная проверка позволит избежать ошибок в начислениях и недоразумений с коммунальными службами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: не оплачивать взносы, считая их необязательными.
    Последствие: накопление долга, начисление пени, судебное взыскание.
    Альтернатива: оформить рассрочку или субсидию через региональный центр "Мои документы".

  • Ошибка: не участвовать в собраниях жильцов.
    Последствие: работы по капремонту могут быть выполнены без учёта интересов дома.
    Альтернатива: активно участвовать в принятии решений, особенно если у дома есть спецсчёт.

А что если…

Если жильцы хотят провести ремонт раньше срока, они могут направить коллективное обращение в фонд капремонта. При достаточной сумме на счёте или при наличии софинансирования от муниципалитета заявку рассмотрят вне очереди.

В обратной ситуации — если дом признан аварийным, а ремонт нецелесообразен — собственников включают в программу переселения. Тогда накопленные средства могут быть возвращены или учтены при компенсации стоимости жилья.

Плюсы и минусы повышения тарифа

Плюсы Минусы
Увеличение объёма средств на ремонт домов Дополнительная нагрузка на семейный бюджет
Возможность ускорить замену лифтов и инженерных сетей Рост общей суммы коммунальных платежей
Стабильное финансирование региональной программы Неравномерное качество работ по районам

Таким образом, хотя рост взносов — мера непопулярная, она обеспечивает сохранность и безопасность жилого фонда.

FAQ

Сколько теперь платить за квартиру 60 кв. м?
Около 688 рублей в месяц, если жильё не имеет льгот и расположено в Крыму.

Можно ли не платить за капремонт, если живу в новостройке?
Да, первые 5 лет после ввода дома в эксплуатацию обязанность не возникает. После этого начисления начинаются автоматически.

Куда идут деньги за капремонт?
Они поступают в региональный фонд, который финансирует ремонтные работы — от обновления кровли до модернизации отопительных систем.

Мифы и правда

  • Миф: если не платить, ремонт всё равно сделают.
    Правда: задолженность снижает общий баланс фонда, и дом могут исключить из очереди.

  • Миф: тариф утверждают управляющие компании.
    Правда: размер взноса устанавливается исключительно постановлением правительства региона.

  • Миф: все дома ремонтируют одновременно.
    Правда: работы ведутся по графику, в зависимости от года постройки и состояния конструкций.

Исторический контекст

Программа капитального ремонта в Крыму стартовала в 2015 году после перехода региона в российскую юрисдикцию. За это время обновлены десятки тысяч квадратных метров жилья, заменены сотни лифтов и кровель. С каждым годом список домов, включённых в программу, расширяется. Повышение тарифа — часть долгосрочной стратегии по обновлению инфраструктуры.

Интересные факты

  1. Средний возраст многоквартирных домов в Крыму — около 45 лет.

  2. На реализацию программы капремонта ежегодно выделяется свыше 2 млрд рублей.

  3. Более 70% крымчан оплачивают взносы вовремя, что позволяет региону входить в число дисциплинированных субъектов России.

